Hellion Stone нахлуха безцеремонно и с пълна сила в 2025 г., готови за шумно и енергично завръщане под светлината на прожекторите с чисто нов сингъл. A Better Lie, създаден в колаборация с BoiL, излезе този петък с премиера на класическо рокендрол видео в YouTube канала на групата.

Парчето е с текст на Боил Каранейчев (BoiL) и е модерен рок химн, който отдава почит и на класическия хеви звук.

Видеото към А Better Lie е заснето в елегантната стара сграда на Сточна гара в София и е продукция на дългогодишните творчески партньори на бандата – опитния екип на Brain Stock Footage House, начело с режисьора Никола Копаров и с оператор Петър „Българевеца“ Димов. Tова е четвъртият им съвместен визуален проект след клипа към едно от най-емблематичните парчета на бандата For God’s Sake (2021), акустичната балада Epilogue (2020) и последното видео на бандата She Tells Me To Be Good (2022).