Последният фестивален уикенд на FEST TEAM за лято 2022 стартира този петък. Окончателната програма на ARTE FEASTIVAL вече е на сайта на фестивала https://artefeastival.bg по зони, дни и часове, за да може посетителите да се запознаят с нея и да няма риск да изпуснат любимите си артисти в трите, пълни със забавления дни, във Велинград.

CHEF’s Stage

На CHEF’s Stage талантливи шеф готвачи ще разкрият тайните на своите кулинарни шедьоври. В кухнята на открито на ARTE FEASTIVAL влизат Лео Бианки, Иван Звездев, Атанас Балкански, Август Попов, Савина Николова, Даниела Динева, Ваня Иванова, Валентина Вълкова и Виолина Маринова. Добрата храна върви ръка за ръка с доброто настроение, а отговорен за това, като водещ на кулинарната програма, за втора поредна година, ще е Игор Дамянов.

COMEDY & CINEMA Club

Усмивките са задължителни и в COMEDY & CINEMA Club. Там обаче няма да са предизвикани от амюз буш, а от духовитостта на обичаните родни комедианти и артисти. Тази година част от ARTE FEASTIVAL стават Христо Шопов, Христо Гърбов, Филип Аврамов, Владислав Карамфилов – Въргала, Мария Сапунджиева, Део, Димитър Иванов – Капитана, Благой Бойчев, Надя Брайт и Моника Найденовa.

KIDS Zone

Зоната, строго забранена за родители, е изцяло на разположение на най-малките посетители на фестивала и е специално обособена за арт-занимания, състезателни игри, танцови анимации, както и интерактивни шоута и научен клас, водени от Явор Денчев. В KIDS Zone Arte Animakers ще се грижат за положителните емоции, въображението, любопитството и желанието за нови знания и умения на децата. Припомняме, че вечер в специална зона KindergARTEn професионалисти в гледането на хлапета ще осигурят на родителите възможност спокойно да се насладят на любимите си музикални изпълнители и на чаша летен коктейл на баровете на ARTE FEASTIVAL.

MUSIC Stage

Културното и стилово разнообразие на музиката на ARTE FEASTIVAL е гаранция за идеалната фестивална атмосфера. Артистите, на които публиката ще се наслади пред MUSIC Stage, са неповторимата ZAZ, балканските весели Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra и S.A.R.S, легендарните скандинавци от The Cardigans. Подредбата им и часът, в който се очаква да излязат и останалите изпълнители – John Newman, Faithless (DJ Set), Bomfunk MC’S, Leeroy Thornhill, Amparanoia, Aronchupa & Little Sis Nora, Delinquent Habits, Gipsy Groove, Kosheen и N.O.H.A. са в пълната програма на ARTE FEASTIVAL: https://artefeastival.bg/schedule/.

Билети за семейния фестивал на България: https://artefeastival.bg/information/tickets/ и последни такива с отстъпка за членове на Fest Club: www.ticketstation.bg.

За повече информация и всички новини около АRTE Feastival посетете http://www.artefeastival.bg и страниците на фестивала в социалните мрежи – ARTE Feastival FB Event, https://www.facebook.com/artefeastival и https://www.instagram.com/artefeastival/.