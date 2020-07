Археология под терасата смая нидерландски артисти 

Пловдив и неговите стари сгради изненадаха приятно нидерландската актриса Ирис Бур и датчанина Себастиан Пикеринг от трупата aNorange Collective.

Тя е базирана в Ротердам, а точно този град е бил разрушен напълно през войната.

„Имаме само няколко останали стари къщи и ги пазят все едно са златни”, каза Ирис Бур.

Двамата не могат да повярват, че от терасите на хотела си могат да наблюдават наживо археологическите разкопки на Мая Мартинова на Форум Север на метри от тях.

„Това е все едно под терасите ни”, каза Себастиан.

Двамата гостуват тук в рамките на 14 Международен танцов и театрален фестивал „Черната кутия” 2020.

„Казах на Ирис и Себастиан, че се разхождат по улиците на един от най-старите европейски градове”, каза директорът на фестивала писателят и драматурга Недялко Славов.

Ирис Бур и Себестиан Пикеринг ще покажат довечера авангардния си спектакъл „Shoot To Still” в Кукления театър в 19 часа. Идеята за него им хрумнала след като няколко години работили с различни фотографи в Копенхаген.

Специалистката по осветление Карен Беншаха

„Направихме танцов спектакъл базиран на фотографията. Идеята ни бе, че когато се движиш виждаш цялото движение, а тук само стотна от секундата. Искахме да създадем нещо, което изглежда красиво” каза за „Марица” Себастиан Пикеринг.

Двамата си дават сметка, че подобни спектакли тук не са показвани и е рисковано как ще бъдат приети от консервативната пловдивска публика.

Особено важен елемент в представлението им бе специалното осветление, чийто автор е Карен Беншаха.

Ирис и Себастиан

Нидерландия също е засегната от коронавируса и местните творци в момента получават помощи не за да развиват някаква дейност, а просто за да оцелеят.

Организация „Кунст Пунц” е асоциация, която помага на творците ако искат съвети свързани със законите, с договорите.

„Особено трудно е при изкуствата свързани с представления на живо – изискването е да има поне метър между седящите и точно това е проблемно, защото няма как колективите да са печеливши”, казва Ирис Бур.

Ето какво ще видим на 13 юли на фестивала „Черната кутия”:

- 13юли/понеделник/, 19 ч.Драматичен Театър Пловдив – Камерна зала

Специална презентация на два пърформанса “The Blue Hour” и "BachIn Motion"на Arke’ Contemporary Dance Company – ИталияArke’ Contemporary Dance Companyе създадена през 2018 от хореографа Giorgio Azzoneс участието на млади италиански професионални танцьори.

Целта на компанията е да създаде висококачествени съвременни танцови изпълнения, които могат да бъдат оценениот широк кръг от публика.

- 13юли/понеделник/, 19 ч.Драматичен Театър Пловдив – Камерна зала

Специална презентация надва пърформанса “Nature” и "Root-Less"на Ioannis Karounis–Гърция Ioannis Karounisе изпълнител, хореограф и художественръководител на International Dance Film Festival - ATHENS VIDEO DANCE PROJECT. Учи танцв Jacob’s Pillow Dance School (САЩ), in National School of Dance (Гърция) Kontaxaki Professional Dance School (Гърция) както и пърформанс в University of Athens.

Сътрудничил си е с много артисти от Гърция и чужбина като Marina Abramovic, David Zabrano, Ted Stoffer, Rafika Chawishe, Michael Kliën, Ermira Goro, Georgia Sagri, Athanasia Kanellopoulou, Hermes Malkotsis, Apostolia Papadamakiи др.