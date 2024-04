ALI в Пловдив - точният клавиш на душевното пиано

Момчетата от група ALI буквално пръснаха от рокендрол пловдивския бар "Download". Със завидна лекота и финес снощи те изстреляха феновете към далечна, далечна галактика, в която се почувстваха като у дома си. Уютно, пречистващо, изумително спокойно. Дотолкова, че всички да чакат с нетърпение следващия музикален сеанс, в който да потънat изцяло, да затворqt очи и просто да полетqt, докато настъпи пълния катарзис.

Без съмнение, ALI са просто недостижими на сцената. Майсторски бандата напипва точния клавиш на душевното пиано и вътрешната човешка вселена просто се трансформира за секунди. Това е магия, която, и да се опитвам, няма да мога да обясня.





Тя е в резултат на няколко неща. Като започнем от извънземните песни, които до момента момчетата са създали, през необятния талант на всеки един от тях, през уникалното звучене и енергия, която на живо е като вулкан, който не спира да бълва лава, и стигнем до способността им просто да убедят душата ти да се предаде на мига, да се погледне в огледалото и да прозре своята сила.

В рамките на час и половина на пловдивската сцена ALI предоставиха най-приятния музикален полет, който може да си представите. Момчетата подариха на града под тепетата първото живо изпълнение на новия си сингъл "The List", който дебютира в различните платформи ден преди концерта. Парчето е просто взривяващо сетивата. То препотвърждава, че ALI е от бъдещето. И не само това. Демонстрира, че групата е родена за големите сцени, създадена е да бъде чута и оценена подобаващо от целия свят и от галактиките извън него. Защото ALI са христоматиен пример за качествена съвременна музика.

В "Download" момчетата изпълниха любимите на почитателите сингли, в това число "Freedom", "Don't hate me", "Bliss+Blasphemy", "Better place", "I come from the future" и други. От сцената прозвуча и кавър на песента на Radiohead - "Street spirit", която ALI забиха повече от впечатляващо.

Съвсем спокойно мога да кажа, че част от магията около бандата се крие в нейния уникален състав. Всеки е истински професионалист и просто е незаменима част от пъзела, който притежава силата да те отдели от земята. А гласът и енергията на Али нямат аналог. В добавка с музиката, която групата твори - се получава онази приказка, която няма да се умориш да слушаш и чието продължение ще чакаш с широко отворени сърце и душа.





"В Пловдив винаги е хубаво", призна Али от сцената, усещайки, че точно в града под тепетата бандата е истински ценена.



Истината е една - ако повечето съвременни банди са наполовина колкото ALI, мисля, че музикалната вселена ще поеме в правилната посока. Ако сте скептични, просто ги чуйте. Ще преобърнат всичките ви представи за това що е Космос.