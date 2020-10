Alestorm се завръщат в България след 11 години

Фестивалът Midalidare Rock In The Wine Valley продължава да допълва силния списък с банди за изданието си през 2021 година. Към вече потвърдилите Judas Priest, Within Temptation, Running Wild, Delain, Lacuna Coil, The Dead Daisies, Freedom Call, Project Renegade и Sabaton, се включват и шотландците Alestorm. Те ще свирят в петък, 16 юли, точно преди хедлайнерите Running Wild, на един своеобразен „пиратски“ ден.

“Това ще е като сбъдната мечта за всички фенове на „пиратския метъл“, като вече нямаме търпение да дойде време и да вземем на абордаж сцената с Running Wild. Подготвяме се за срещата с българските ни фенове, които ги очаква едно наистина незабравимо изживяване в Могилово“, споделя харизматичният лидер на бандата Кристофър Баус, който е движещата сила и в Gloryhammer.

Последният, шести студиен албум на Alestorm, "Curse of the Crystal Coconut" беше издаден в края на май тази година и бързо се превърна в един от най-харесваните от феновете на групата. Бандата стартира през 2004-а година под името Battleheart, но през 2007-а подписва договор за първия си албум с Napalm Records и сменя името си на Alestorm. Дебютният им албум излиза през 2008-а година, като до момента бандата има в дискографията си 6 студийни записа.