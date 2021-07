Ако сте в Пловдив, вижте как 100 Кила готви и пее на площада

Знаем какво шоу прави 100 Кила на сцената, но е време да проверим и кулинарните му способности! Не пропускайте неговата демонстрация, за да разберете какво е отношението му към храната, обича ли да готви, кои са любимите му ястия и най-вече - какво си припява, докато е в кухнята! Шоуто започва в 18 ч. на площад "Централен" в рамките на Street Food & Art Festival "Кино и Храна" - тридневна фиеста от гастро изкушения и забавления.

Още в 17 ч. ще бъде дадено началото на състезание по надяждане и надпиване. Докато големите си мерят лакомията, малчуганите могат да се включат в урок по рисуване с техниката "Найрографика" или да направят и пясъчна мандала.

В 18,45 започва стендъп комедията "Образцов дом" на първия български вентролог Димитър Иванов​-Капитана и българина от едно време Бай Тъньо. Двамата обещават едно уж НЕбюрократично шоу, в което през призмата на хумора ще бъдат разгледани доста обвързващи теми - ухажването, семейния живот, отглеждането на дете… в България.

От 20.15 ч. ще пее Виктория Георгиева, която представи на Евровизия 2021-ва песента си “Growing Up is Getting Old”. А в 21.30 започва концерт на 100 Кила.

Утре престилката препасва Коцето Калки. Ще има и кулинарна демонстрация на Кремена Дервенкова, която е привърженик на един древен и съвременен тип храна - ядливите насекоми. През последните 6 г. тя изследва света на ентомофагията (консумацията на насекоми), сама отглежда щурци, посещава международни събития за иновации в хранителната индустрия, среща се със собственици на ферми и създатели на иновативни продукти с насекоми и опитва 15 вида пълзящи, летящи и скачащи гадинки.

В съботния ден на феста ще може да се опитат различни питиета, има също кулинарна работилница и плодова занималня за деца.

В неделя може да се види майсторството в карвинга на Ангел Боралиев. На площада от 16 ч. ще готви и 38-годишният Николай Тихомирав, който е завършил HRC Culinary academy, работи в кухня от 15 г., стажувал е в ресторант със звезда Мишлен, в последните 5 г. готви за кралското семейство на ОАЕ, а през последната година е повишен в главен готвач на една от техните мега яхти.

Докато разказва за новата си книга, Мария Касимова-Моасе пък ще сготви авторската си салата от рулца от раци, кисели краставички и царевица, която е нарекла „Морска случайност“, и ще покаже как се прави оригинална френска майонеза.

Кулинарните демонстрации и през уикенда са гарнирани с музика, театър и шоу.