Пловдив става арена на първия латино ​фестивал в града „Music & Dance Festival of Love in Plovdiv“, който ще се проведе от днес до 12 февруари. Домакин на събитието ще бъде новото петзвездно бижу в центъра на града - DoubleTree by Hilton Plovdiv Center.

Трите звездни дни и нощи предлагат на пловдивчани и гостите на града 3 концерта, 3 дни уроци, 3 зали, 3 латино партита със звездните гости на фестивала Dama - испанската кралица на бачатата, кубинския танцьор Felix и неговата сънародничка Rosanna Mailan, ненадмината в салсата. Публиката ще види също Димитър Лазаров De Fuego Orcestra (България), както и изпълнители от Гърция, Испания, Италия и Франция.

Българското участие включва Moni Streetsalseros, Evgeni Markov & Liliana Konstantinova, Rumen & Yulia, Kosta, Alexandros & Elena, Marco & Vessy, Stuni & Yoanna, Teodora Kaloyanova, Krisi & Valentin, Stafan & Maria и Peter & Geni. За доброто настроение ще се погрижат и мощна група диджеи, начело с италианеца DJ Tronky и българските му колеги EL Vector, Ilia Royce, Bobi, Boris, Alben и Murry.

Организатор на събитието е Z&K Live Music Events.

