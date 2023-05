Цирк „Арена” празнува 30 години на манежа с ексклузивна програма от 18,30 ч. довечера в пространството до "Колодрума". Участват артисти от различни краища на света. Ще видите Хосе Понце от Испания, Алиса Якомучи от Италия, Браян Дуо Мартинез от Мексико, Моника Каминска и Ягъда Станшу от Полша, балет "Ритъм" от Украйна и още артисти.

Каним ви да се насладим на възможностите на въздушната акробатика. Ще настръхнем от Колелото на смъртта и ще се срещнем с огромния Кинг Конг, който за пръв път идва в България. Оптимус Прайм ще се завърне от планетата Кибертрон с танцова стъпка и светлинно шоу. Разбира се, Цирк Арена не би бил същият без Свилен Кехайов на манежа. Любимият на малки и големи клоун Мишо ще се погрижи за широките ни усмивки. Настроението тази година ще е още по-весело с нашия балет. С него ще танцува дори и камилата Степа.

Мирослава Кацарова представя Bluetronic в Кукления

Джаз певицата Мирослава Кацарова ще покаже новата си концертна програма Bluetronic тази вечер от 20 ч. на сцената на Държавен куклен театър - Пловдив.

Заглавието подсказва, че можем да очакваме аранжименти с активното електронно звучене на песни от и на Мирослава Кацарова. „Иронично“, „Уча се да бъда с теб“, „Чудеса“, „Път към безкрайното лято“, „Парфюми“, „Летни улици“, „Боса нова за нея“ ще бъдат сред песните, който концертът ще включва. Също така обаче ще чуем кавър версии на Dance Me to the End of Love на Ленард Коен и Teardrop на Massive Attack. Създаването на реаранжирани песни с много електроника и нови бийтове е основно по идея на Младен Димитров и е реализирано в компанията на Мирослав Турийски.

