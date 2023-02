Ако сте в Пловдив, не пропускайте „Евита“

Невероятната рок опера от Андрю Лойд Уебър и Тим Райс "Евита“ се завръща на пловдивска сцена на 25 февруари от 19 ч. в Дома на културата "Борис Христов". Любимецът Стефан Вълдобрев изгрява в ролята на Че, където героят му се явява основен критик, но и вътрешен глас на главната героиня Ева Перон, в чиято роля влиза Керана.

Сюжетът е може би най-сполучливото претворяване на живота на Мария Ева Дуарте Де Перон - втора съпруга на аржентинския президент Хуан Перон и Първа дама на южноамериканската република за шест години. Пловдивската опера пресъстворява нейната драматична история със силен творчески екип - режисурата е на Нина Найденова, хореография - Боряна Сечанова, сценограф е Елица Георгиева, художник на костюмите е Николина Костова – Богданова

Mюзикълът с безсмъртния хит "Don't Cry For Me Argentina" и наградената с Оскар песен "You Must Love Me" от филма с Мадона се играе над 40 години на Уест Енд Лондон и Бродуей САЩ. Преведен е на над 14 езика. Отличен е с три награди “Тони” и триумфира сред най-известните мюзикъли на Андрю Лойд Уебър - "Исус Христос Суперзвезда", "Фантомът на операта" и "Котки".

