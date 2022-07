Италианското трио от IL VOLO ще изнесат магичен концерт на Античния театър тази вечер от 20 часа. Те ще представят пред пловдивчани и гостите на града последния си проект, посветен на филмовата музика на Енио Мориконе. Това е емоционално пътешествие през изкуството и музиката на един от най-великите композитори на 20-и век, за което Пиеро Бароне, Иняцио Боскето и Джанлука Джинобле работиха в знак на почит към Маестрото една година след смъртта му и с подкрепата на неговото семейство.

Освен с филмова музика, грандиозният концерт впечатлява с емблематични кинокадри и цял симфоничен оркестър. Триото IL VOLO ще представи последният си албум, който включва 14 легендарни мелодии, останали завинаги в паметта ни и в историята на световното кино - абсолютните музикални бижута "The Ecstasy of Gold" от филма „Добрия, Лошия и Злия”, "E piu ti penso" от „Once Upon a Time in America” и „Malena”, музиката на „Il Nuovo Cinema Pardiso” и други емблеми на киното. В някои от парчетата тримата тенори си партнират със световни музиканти като Дейвид Гарет и Степан Хаузер от 2CELLOS.

IL VOLO са най-известното в света италианско класическо трио от новото поколение. За своята 11-годишна кариера, макар и още на по 26 години, благодарение на своята страст и отдаденост на музиката, те изкачиха световните класации, разнасяйки италинското Bel Canto по целия свят. Аплодирани са от милиони почитатели - от Европа до Америка, Япония и Австралия. Пели са на най-големите сцени в компанията на знаменити музиканти и притежават златни и платинени албуми. Техни ментори са тримата тенори, а един от известните им фенове е самият папа Франциск, който ги кани да участват в негови събития.

След Пловдив триото ще изнесе два концерта в столицата.

