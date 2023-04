Точно след месец - на 24 май от 19,30 ч., в Дома на културата "Борис Христов" ще се играе спектакълът BEST REGARDS на Марко д'Агустин от Италия. Проявата е част от фестивала One Dance Week.

Има писма, които остават без отговор. Послания, които други чуват години по-късно.

Танцът обаче ще бъде видян като почит към една угаснала звезда и като размисъл за неизречените думи, закъснелите сбогувания и пропуснатите мигове. Помнейки завета да оставиш всичко на сцената, безусловно и неудържимо, италианският хореограф Марко д’Агостин посвещава спектакъла BEST REGARDS на Найджъл Чарнок, британската легенда на изпълнителските изкуства. Бунтар, експериментатор, ментор и вдъхновител, Чарнок прави революция в танца, театъра и пърформанса, оставайки ярка следа.

След като се запознават през 2010-а и работят заедно, Марко ​д’Агостин променя изцяло своите възгледи като хореограф и изпълнител ​- на сцената лимитите не съществуват, там няма невъзможни неща. BEST REGARDS е неговото танцово сбогуване с Чарнок, но и преклонение пред любовта към танца, към готовността да гориш всеки път, когато стъпиш на сцената.

Спектакълът е на английски език, без превод на български.

