Двукратният носител на Грами Грегъри Портър идва за концерт на Античния театър на 31 юли.

Един от най-забележителните джаз и соул музиканти, Портър безспорно е един от най-великите гласове на нашето поколение. Получава международно признание с двете награди Грами за албумите си Liquid Spirit през 2014 г. за най-добър вокален джаз албум и за Take Me To The Alley през 2016.

Изнася концерти в разпродадени зали в света - Royal Albert Hall, Olympia и си колаборира с музиканти като Стиви Уондър, Moby, Disclosure, Сам Смит и Джеф Глоудблум. Грегъри Портър е и един от най-продаваните звукозаписни артисти в света, отличен с три платинени и девет златни албума.

Има близо 340 000 последователи в Spotify и над 193 млн. гледания във видео платформите.

