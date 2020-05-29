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Ако сте в Пловдив, вижте изложбата на Николай Няголов „Споделено“

  • 29.05.2020 | 06:20
    • https://www.marica.bg/kultura/ako-ste-v-plovdiv-idete-na-izlojba-ojjj Marica.bg
  • Marica.bg
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11:00-19:00 ч., галерия "Аспект", самостоятелна изложба на Николай Няголов "Споделено". 

9:30-18:00 ч., зала "2019", ул. "Гладстон" №32, изложба на  Емил Миразчиев "Пътят. Продължаваме заедно".

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