Ако сте в Пловдив, вижте изложбата на Николай Няголов „Споделено“ 29.05.2020 | 06:20 https://www.marica.bg/kultura/ako-ste-v-plovdiv-idete-na-izlojba-ojjj Marica.bg Marica.bg 38 прегледа 0 коментара Принтирай 11:00-19:00 ч., галерия "Аспект", самостоятелна изложба на Николай Няголов "Споделено". 9:30-18:00 ч., зала "2019", ул. "Гладстон" №32, изложба на Емил Миразчиев "Пътят. Продължаваме заедно". пловдив изложба култура николай няголов емил миразчиев
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