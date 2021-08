Днес е втората и последна дата за спектакъла Lord of the rings in concert: Return of the king - филм, комбиниран с музика на живо. Мястото е Античният театър, а началният час - 21 часа.

Пловдивската публика ще изживее върховната кулминация на трилогията - Битката на Пеленорските поля, най-голямото сражение във Войната за пръстена и най-грандиозния сблъсък за цялата Трета епоха. За целта Античният театър е преобразен - с гигантски HD екран и с участието на 250 музиканти, които ще изпълнят на живо наградения с "Оскар" оригинален саундтрак на Хауърд Шор.