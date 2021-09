Звездният челист Лука Шулич от 2CELLOS ще взриви пловдивската публика с концерт на Античния театър в Пловдив тази вечер. Суперзвездата ще излезе на сцената в компанията на българския пианист Евгени Генчев.

Двамата ще изпълнят едни от най-големите рок и поп хитове на всички времена като "Bohemian Rhapsody" на Queen, "Nothing Else Matters" на Metallica, "Numb" на Linkin Park, "The Sound of Silence" на Disturbed, "Smells Like Teen Spirit" на Nirvana, "Chandelier" на Sia и много други. Програмата им включва и много филмова музика - емблематични парчета от саундтраците на "Nuovo Cinema Paradiso", "Shallow". Музикантите остават верни и на класическите шедьоври - част от техния репертоар са "Spiegel im Spiegel" и "Nuvole Bianche".

Двамата млади и талантливи музиканти, макар и наскоро събрани, вече са утвърден тандем и покоряват сърцата на музикалните ценители. През 2020 година те представиха кросовър програмата си на уникални места в Европа, едно от които на "Nо Border Music Festival" до езерата Фузине, сред красотата на Италианските Алпи.

Лука Шулич е роден в Словения. Завършва Кралската музикална академия в Лондон. През 2011 г. заедно със Степан Хаусер записват видео с версията на “Smooth Criminal” на Майкъл Джексън, която веднага става хит в мрежата и води до световния успех на 2CELLOS.

Преди това Шулич вече е печелил престижни топ награди от международни конкурси като Lutoslawski International Cello Competition, наградата на Кралската академия за музика в Wigmore Hall и др. Като солист Шулич е свирил с много световни оркестри - Филхармонията на Deutsche Radio, Варшавската филхармония и Руския симфоничен оркестър.

Шулич и Хаусер са толкова успешни с 2CELLOS, че участват в световното турне на Елтън Джон и записват със Sony Masterworks пет успешни албума. Разпродават емблематични концертни зали като Radio City Music Hall в Ню Йорк, Royal Albert Hall, Arena Verona в Италия, зала Olympia в Париж и Операта в Сидни.