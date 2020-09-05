Ако сте в Пловдив, гледайте огненото шествие парад с гигантски кукли на площад "Централен" 05.09.2020 | 06:45 https://www.marica.bg/index.php/kultura/ako-ste-v-plovdiv-gledayte-ognenoto-shestvie-parad-s-gigantski-kukli-na-ploshtad-centralen Marica.bg Екип Марица 209 прегледа 0 коментара Принтирай 18.00 ч. площад „Стефан Стамболов“- празничен концерт с участието на "Биг бенд Пловдив" и солисти, диригент Николай Гешев 19:00 ч. площад "Централен" - огнено шествие парад с гигантски кукли 20:00 ч. - лятно кино "Орфей" - пиесата "Чамкория" пловдив култура събития акценти
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