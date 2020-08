Ако сте в Пловдив, гледайте мюзикъла „Чаплин“ на Античния

Чаплин възкръсва на Античния театър

Тази вечер от 21.00 часа на сцената на Античния театър в Пловдив ще бъде представен мюзикълът „Чаплин“. Той е базиран на живота на известния филмов актьор, писател, продуцент и режисьор. Действието обхваща цялата му кариера и се разгръща от най-първото представление на Чаплин като дете в Лондон до трогателното присъждане на почетна награда на Филмовата академия през 1972 година. Шоуто представя пътя към славата на обичания актьор, както и хората, изиграли ключова роля в живота му, като майка му Хана, по-големия брат Сидни, четвъртата му жена Уна О‘Нийл и журналистката Хеда Хопър.

Мюзикълът проследява създаването на легендарните филми на Чаплин, включително „Детето“, „Цирк“, „Модерни времена“ и „Великият диктатор“, както и неговото трудно детство, стихиен любовен живот и страстни политически убеждения. Оригиналната музика е дело на Кристофър Къртис и включва песните „Look at All the People”, “Just Another Day in Hollywood” и “This Man”.

Режисьор-постановчик е Борис Панкин, диригент - Страцимир Павлов, хореограф е Анастасия Неделчева, а сценографията е на Константин Гарнизов. Художник на костюмите е Розина Макавеева. В ролята на Чаплин влиза любимецът на публиката Мариан Бачев. Ще участват още Борислав Веженов - като Сидни Чаплин, Десислава Николова - като Хеда Хопър, и други.

Мюзикълът е премиера на Театрално-музикален продуцентски център - Варна и гостува специално в града под тепетата. „Чаплин“ разказва трогателната история на човека, който кара света да се смее чрез своя легендарен персонаж - Скитника, но трудно намира щастието в собствения си живот, гласи анонсът на събитието тази вечер.

Пчеличката Мая забавлява малчугани без пари

Анимационният филм „Пчеличката Мая“ ще радва най-малките днес. Безплатната прожекция ще започне от 16:15 часа днес в „LUCKY - Дом на киното“ на ул. „Гладстон“. Събитието е част от Детски кинофестивал 2020, който се провежда с финансовата подкрепа на общината. В програмата са включени специално селектирани анимационни 3D и 2D филми, дублирани на български език. Утре, отново от 16:15 часа, малчуганите ще могат да се забавляват с „Малката голяма панда“. Фестивалът ще продължи до 20 август включително.