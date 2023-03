Ако сте в Пловдив, елате на концерт на Рита Брага

Концерт на Рита Брага ще се проведе днес, 27 март, от 21 ч. в Bee Bop Cafe. Рита (Лисабон, 1985) е певица, авторка на текстове и мултиинструменталистка. Актуалният й албум "Time Warp Blues" (трети в дискографията й е „възхитителен, експресионистичен набег в един идиосинкратичен, ретро-футуристичен свят на странното“ (Resonance FM). Предишният "Bird on the Moon" (Lunadélia Recs, 2018/Moorworks, Япония, 2019) беше посочен като един от „15-те най-добри албума с укулеле“ от списание "The Wire". Рита Брага е автор и на научнофантастична минималистична поп оперета "A Quantic Dream" - смес от сънища, астрофизика, бурлеска, анимация и безгрижен екзистенциализъм.

През годините Рита е записвала и излизала заедно на сцената с Бернардо Девлин, Дорит Крайслер, Феликс Кубин, Иън Свенониус, The Legendary Tigerman и др. Четвъртия й албум „Illegal Planet“ очакваме през септември т.г. С концерта в Пловдив (първи ever за нея в България) започва и българското й минитурне.

Билети в системата на EpayGo и на касите на EasyPay.

Още за събитията в Пловдив днес четете в най-добрия културен гид "Марица" Справочник.