Второто издание на Disco Music Fest: Back to the '80s ('90s) стартира с пълна сила. Тази вечер емблемите на диско музиката East 17 и SNAP ще накарат публиката на Летен театър Бунарджика да танцува, а утре щафетата ще поемат No Mercy и Dr. Alban.



Сцената ще се превърне в неповторима дискотека на открито, а легендите ще нажежат сцената, ще взривят публиката, като я предизвикат да танцува, да пее и да се забавлява. И това е съвсем сигурно, защото диското не е изчезнало - напротив, то преживява един нов период на възход и модификация и в никакъв случай не е за подценяване.



Началото е от 20:30 часа. За доброто настроение на любимата публика ще има и DJ парти под звездите. Disco Music Fest: Back to the '80s ('90s) се осъществява с подкрепата на Община Пловдив.



