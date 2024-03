Най-мащабният рок фестивал в страната "Hills Of Rock" продължава да разширява своя списък с имена. Само ден след анонса на феноменалните Bring Me The Horizon, към главата сцена на 26 юли се присъединяват 3 обещаващи групи - Imminence, Baronness и Ghøstkid.



Imminence са шведска банда, която комбинира изключително умело хард звучене с инструментали на виола, в състав Eddie Berg, Harald Barrett & Alex Arnoldsson, Peter Hanström и Christian Höijer. Imminence вече са били на сцената на фестивала през 2017 и оттогава насетне много от феновете са ги пожелавали отново.



С номинации за Grammy, Baroness винаги успяват да изненадат аудиторията с разпознаваемото си тежко звучене. Сформирана през 2003, групата има много за разказване на феновете на Hills of Rock. Шестият им албум - STONE, е създаден в състав Джон Бейзли (китари/вокали), Джина Глийсън (китари), Ник Йост (бас) и Себастиан Томсън (барабани).



Ghostkid в състав Sebastian "Sushi" Biesler, Steve Joakim, Jan Marco Heinz, Chris Kisseler и Stanislaw Czywil също ще разтърсят главната сцена в петък, 26 юли. За музиката им, Sushi казва, че „... оставя много място за интерпретации. Това е музика, която не просто преследва вашата чувствителност - това е пълноценен слухов екзорсизъм и оглушителна хармония в главата ви."



Фестивалът ще се проведе на 25, 26 и 27 юли на обичайното място - Гребната база. Отново за феновете на твърдия саунд ще има три изградени сцени.