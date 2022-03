От 17 до 27 март София Филм Фест представя специална селекция от фестивални хитове в града под тепетата.

София Филм Фест в Пловдив е част от Календара на културните събития в Пловдив и се организира със съдействието на Община Пловдив.

Започваме с едно извънредно и предпремиерно за България събитие – на 9 март за първи път у нас ще бъде прожектиран най-новият филм на сръбския режисьор Душан Милич „МРАК“. Неговият автор лично ще представи копродукцията между Сърбия, Дания, България, Италия и Гърция, превърнала се във въздействащ психологически трилър, посветен на последиците от войната в Косово, като със своята условност и метафоричност разказът придобива универсално звучене.

17-ият София Филм Фест в Пловдив стартира на 17 март в 18:30 часа с представяне на най-новия филм на авторитетния сръбски режисьор /Парад/ Сърджан Драгоевич „Небеса“ („Heavens Above“). Действието в тази мрачна фентъзи-комедия се развива в три десетилетия – през 1993, 2001 и 2026 година, като героите ѝ се появяват в различни сюжети и при все по-странни обстоятелства. Специални гости в Пловдив ще бъдат режисьорът Драгоевич и Биляна Първанович, които лично ще представят филма пред зрителите на Lucky – Дом на киното.

Наградата на публиката LUX, която се връчва от Европейския парламент и ЕФА, за поредна година представя избраните за 2022 година заглавия в цяла Европа – изборът за Пловдив е изключително въздействащият „Quo Vadis, Аида?” („Quo Vadis, Aida?“) на най-успешната босненска режисьорка Ясмила Збанич. Прожекцията на филма е предвидена за 17 март, начален час 20:45, входът е СВОБОДЕН.

Международната премиера на „Януари“ - дебютният игрален филм на майстора-документалист Андрей Паунов е вдъхновен от едноименната пиеса на Йордан Радичков. Под умелата режисура на Паунов, великолепните актьори Самуел Финци, Йосиф Сърчаджиев, Захари Бахаров, Леонид Йовчев и Малин Кръстев се включват в разказването на история, изпълнена с тайнственост. Не пропускайте „Януари“ на 18 март – начален час 18:30!

Радивое Андрич, който е добре познат на българските зрители с хитовете „Когато порасна, ще стана Кенгуру“ и „Светкавици“, ще представи лично своя най-нов филм „Как се научих да летя?“ в Пловдив на 19 март, събота. Проектът е създаден по награждавания роман на известната детска писателка Ясминка Петрович и бе представен в развитие на София Мийтингс 2018. „Как се научих да летя?“ е съвместна продукция между Сърбия, Хърватия, България и Словакия. Филмът разказва семейна история през погледа на една тийнейджърка.

Световната премиера на най-новия филм на легендата Клер Дени „Двете страни на острието“ бе в конкурсната програма на Берлинале и получи „Сребърна мечка“ за режисура. Прожекцията в Пловдив е на 19 март от 18:30 часа. Главните роли във филма са поверени на приятели и съмишленици, с които Дени работи през годините – великолепните Жулиет Бинош и Венсан Линдон.

Носителят на голямата награда за най-добър филм „Кристален глобус“ в Карлови Вари 2021 „Докато мога да вървя“ („As Far As I Can Walk“) на сръбския режисьор Стефан Арсениевич е съвременен прочит на традиционен средновековен епос, в който африкански мигранти играят в ролите на сръбски национални герои. Във филма, който преди дни получи отличие (Special Mention) и на 33-ия филмов фестивал в Триест, участват и българските актьори Башар Рахал и Стефан Денолюбов.

„Брайтън 4“ е третият пълнометражен игрален филм на Леван Когуашвили след „Улични дни“ и международния фестивален хит „Срещи на сляпо“ с над 20 награди от фестивали по целия свят, 3 от които на София Филм Фест. Световната му премиера бе в международния конкурс на 20-ия фестивал в Трайбека, Ню Йорк, където триумфира с наградите за най-добър международен игрален филм, сценарий и актьор (Леван Тедиашвили). „Брайтън 4“ ще бъде представен в Пловдив лично от неговия автор Леван Когуашвили и продуцента Стефан Китанов.

„Титан“ („Titane“) на френската режисьорка Джулия Дюкурно разбуни духовете на критиците в Кан още преди да получи така жадуваната от всички „Златна палма“ за най-добър филм. Медиите в света обърнаха специално внимание на факта, че Дюкурно е едва втората жена-режисьор, която печели „Златна палма“ – след Джейн Кемпиън, която получава отличието през 1993 година за „Пианото“.

Най-новият филм на Драгомир Шолев „Рибена кост“ също е част от програмата на фестивала в Пловдив. Ролите са разпределени между Деян Донков, Сузи Радичкова, Валентин Андреев – Рафе, Мариана Антонова, Мария Суфиева ...

Това са само част от заглавията на 17-ия София Филм Фест в Пловдив!

Програмата започва на 17-и март и ще продължи с прожекции до 27-и март, като ще представим и още фестивални акценти до края на месеца.

