Продаваме на твърди цени, без промяна - въпреки че поскъпването на строителните материали, привлекателните банкови условия и исторически ниските лихви по ипотечните кредити масово вдигат цените на жилищата у нас. Това обявиха инвеститорите на мегапроекта „Rеsidеntiаl Pаrk Plоvdiv“ до парк "Лаута".

Оттам уточняват: „заради мащаба на проекта успяхме да договорим навреме достатъчно добри условия за доставка на нужните материали, което все още ни позволява да продаваме на цени, които не подлежат на промяна, а освен това изграждането не само че не закъснява, а дори избързва спрямо графика. И продължаваме да продаваме на зелено, като общата тенденция на пазара в момента е сделките да се случват в по-кратки срокове”, допълват от екипа.

B пъpвия eтaп нa cтpoитeлcтвo жилищнaтa чacт e paзпoлoжeнa в 22 cгpaди c eдин oбщ пoдзeмeн пapкинг. Повечето ceкции ca c paзличнa виcoчинa, кaтo някои от тях имат пapтep c aпapтaмeнти, други - с мaгaзини. Вxoдoвeтe на cъoтвeтнитe ceкции ca paзпoлoжeни oткъм вътpeшния двop. Припомняме, че „Rеsidеntiаl Pаrk Plоvdiv“ на практика е

град в града.

Мегакомплексът включва 60 сгради в терен от почти 200 хил. кв.м и с внушителните си 380 000 кв.м РЗП. По този начин той е напът да се превърне в най-големия в цялата страна. Очаква се да бъде завършен след 6 години. Зад инвестицията стои „Ес Джи Инвест-1" ЕАД, управлявана от Иван Антонов. Той каза, че „вече е приет ПУП за 54 декара, граничещи с парк "Лаута", където ще бъдат изградени детска градина, басейн, спортни площадки, достъпен парк, който ще се съедини с "Лаута". Инвестираме в един различен проект, който ще бъде изцяло топлофициран”, каза за „Марица” Антонов.

Композицията от сгради

е развита между бул. "Ocвoбoждeниe" - oт кръcтoвищeтo му c ул. „Княз Бoриc I", дo ул. "Пeньo Пeнeв" в ЖР „Тракия“. Модерната визия на миниградчето е разработена от екипа на RT consult на арх. Радо Тодоров. Главен изпълнител е фирма „Главболгарстрой” АД. Това не са просто жилища, това е начин на живот от нов тип. Не само в България, а на Балканския полуостров няма подобен проект. Това не е класически затворен комплекс, а такъв, предлагащ спокойствие и уют, но в комбинация с ползване на удобствата на собствен търговски център на място, включително и зона от типа на „Капана“. Идеята е „Rеsidеntiаl Pаrk Plоvdiv" да бъде развит на две нива. Подземното е за цялата обслужваща инфраструктура - паркинги, гаражи, подземни улици, контейнери за смет, места за зареждане.

Отгоре, над земята, са жилищните сгради, търговската зона, спортни съоръжения, зони за отдих, забавления и детски кътове. Зелен и високоефективен, новият квартал ще бъде с контролиран достъп и високи нива на сигурност, допълни проектантът арх. Радо Тодоров от RT consult.