Пътна карта насочва със съвети всеки, заел се да строи

Пътна карта ще дава практически съвети, с които ще подпомага осъществяване на всяка инвестиционна идея, свързана със строителството. Документът вече е публикуван на сайта на Камарата на строителите в България.

Новото помагало има предимно прагматична насоченост и проследява целия процес - от осигуряването на терена, върху който ще се строи, до изработването на проекта, от различните режими за разрешаване и извършване на дейностите по Закона за устройство на територията (ЗУТ) до реализиране на самото строителство и въвеждането му в експлоатация.

В приложение са дадени няколко примерни договора в полза на гражданите, които се заемат с обекти без повишена сложност или се захващат с ремонти. Има три вида образци, които не са задължителни за ползване, а са препоръчителни. Те са за строителство, за извършване на строително-ремонти работи и за ремонт на покрив, уточняват от Камарата.

„Камарата реши да изработи тази карта на базата на дългогодишния си опит и в услуга както на заетите в строително-инвестиционния процес, така и на гражданите, които като частни инвеститори се заемат с тази нелека задача за лични нужди“, каза председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев. „Надяваме се материалът да е в полза на всички, да улесни работата им, като ги ориентира в сложната материя на ЗУТ, както и да намали случаите на проблеми с некоректни изпълнители, като препоръчваме на хората за всяка дейност да сключват договор с изпълнителя“, добави той.

Автор на пътната карта е Савин Ковачев, шеф на дирекция "Нормативни документи и анализи" в КСБ. Той е познат в бранша като отличен юрист, един от създателите на Закона за устройство на територията.

„Едва ли има човек, който поне веднъж в живота си да не е изпитал желание да остави след себе си нещо, построено от него. Без значение дали завод, бляскава резиденция или малка къщичка на село, мнозина от нас са отдали значителна част от времето и средствата си, плувайки в мътните и бурни води на т.нар. инвестиционен процес. За съжаление, по-голямата част от инвеститорите у нас не пазят добри спомени от срещите си с държавната или общинската бюрокрация, както и от множество сблъсъци с други участници в процеса на проектиране и строителство, нерядко завършващи в съда“, обясни Савин Ковачев. Експертът подчерта, че е подготвил пътната карта с искреното желание да бъдат облекчени „болките и страданията“ на всички, борещи се с тежките процедури на ЗУТ и свързаните с него нормативни актове. Затова в материала, който КСБ предоставя напълно достъпно на сайта си, са синтезирани по-важните и принципни моменти в процеса от зараждане на една инвестиционна идея до нейното пълно реализиране със съвети за действия по отделни въпроси.

Камарата на строителите дава рамо на „Аз мога да строя - Delecto”

Камарата на строителите в България (КСБ) ще подкрепи инициативата „Аз мога да строя - Delecto” и през сезон 2024-2025 г. Това решение беше взето по време на Разширения управителен съвет (УС) на камарата, който се проведе в Комплекса за винен и спа туризъм в Старосел на 14 юни.

Проектът „Аз мога да строя ​- Delecto” е дългогодишна инициатива на председателя на ОП на КСБ в Пловдив Пламен Иванов по идея на "BG Алтернатива" и има за цел да възстанови скъсаните връзки между поколенията на учениците от средните училища, студентите от висшите училища и бизнеса, който е потребител на тези кадри. Пламен Иванов благодари за подкрепата на ръководството на КСБ за възобновяване на инициативата и на медийния партньор вестник „Строител“. Той отбеляза, че за първи път на финала на конкурса е била връчена и специална награда от изданието за най-добри презентационни умения.

„Това е може би едно от най-стойностните и хубави неща, които правим в КСБ. Поздравления за организацията и особено за избора на място за провеждането на финала на проекта - Епископската базилика на Филипопол“, заяви инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ.

Освен впечатляващия проект на пловдивчани, специален гост на събитието бе Андрей Арнаудов, който представи пред УС инициативата Bulgaria Wants You - кариерно развитие и живот в България.

„Един от наболелите проблеми пред бранша е липсата на работна ръка. Моето желание е да намерим начин да върнем нашите строители обратно в страната“, посочи инж. Илиян Терзиев.

„Идеята на инициативата Bulgaria Wants You е връщане на нашите съграждани от чужбина, предоставяйки им възможност да намират адекватна работа според техните професионални умения в България. Надявам се част от проблемите, които имаме, да бъдат решени в симбиозата, която ще постигнем между КСБ и тази платформа.“ С тези думи Любомир Пейновски, председател на УС на „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“ и на СД на „Строителна квалификация“, представи новата платформа. Андрей Арнаудов пък поясни, че с помощта на своите партньори от различни компании, общини и институции развива мисията да върне българите от чужбина, да задържи тези, които са тук, и да покаже защо си струва човек да живее и гради кариера в България. Съоснователят на Bulgaria Wants You сподели, че платформата се базира на успешни международни модели и цели да надгради познатите на бизнеса сайтове за обяви за работа. „Създадохме портал, в който публикуваме добрите новини за страната, като чрез богато видео съдържание представяме водещите работодатели на българския пазар. Даваме детайлна информация относно стандарта, средата, начина на живот и свободните работни места в различни региони на страната“, каза Арнаудов.



Снимки: вестник "Строител"