Архитект търси завета на модернизма в Пловдив

„Призванието ми е да създавам градове и пространства на бъдещето. Но най-много ми харесва контактът с хората“, твърди доц. д-р арх. Иван Шумков. Той е завършил четири магистърски степени от ETSA Барселона, Университета във Флоренция и Харвардския университет GSD като стипендиант на Фулбрайт.

Преди броени дни арх. Шумков дойде в Пловдив, за да изнесе лекция на тема „Заветът на модернизма в съвременната архитектура и градоустройство“. Той посети града под тепетата по покана на Регионалната колегия на КАБ, които организираха серия от събития. Целта на архитектите е да насочат вниманието към културно-историческите пластове на Пловдив от 20. век. Първото събитие беше посветено на Братската могила, с което Съветът спечели номинация за Награда "Пловдив" в раздел „Опазване на културното наследство и съхраняване на паметта“. С втората лекция се дискутира ценността и защитата на следвоенната архитектура. На 12 май т.г. се проведе третото тематично събитие: лекция „Заветът на модернизма в съвременната архитектура и градоустройство с гостуващ лектор доц. д-р арх. Иван Шумков”.

Каква е връзката на тази лекция с Пловдив?

“Връзката е индиректна. Съвременният Пловдив се отличава с богат културно-исторически пласт, белязан от модернистичното движение на 20. век и неговите проявления. Те са били привнесени у нас от чужбина и затова с настоящата лекция се обръща поглед към модернизма по света, както е поставил основите на радикална трансформация във всички сфери на живота и се е отразил на начина, по който архитектурата и градовете са били проектирани и строени. Лекцията бе последвана и от открита дискусия с публиката за някои от предизвикателствата и възможностите, завещани от модернизма, в архитектурата и градоустройството”, коментира за “Марица” арх. Ива Стоянова от РК КАБ-Пловдив.

Кой е архитект Иван Шумков

След като е живял във Флоренция, Барселона, Мюнхен, Париж и Цюрих, през 2006 г. Шумков заминава за САЩ, за да учи в Харвард, където завършва магистратура по архитектура и градоустройство. В Америка има няколко различни кариери ​- първата е на изследовател, като паралелно с нея преподава в много различни университети. Третата му кариера е като предприемач, когато създава фирмата си Build Academy в Ню Йорк. И до днес се занимава с образование и решения в областта на архитектурата, недвижими имоти и благоустройство. Така работи за проекти на ООН, Световната банка, но също така проектира училища, жилищни сгради, квартали, инфраструктура. Някои от обеките му са позиционирани в Индия, Непал, Бангладеш, Филипините, Латинска Америка.

В процеса на своето развитие Шумков получава докторска степен по архитектура през 2010 г. в Политехническия университет на Каталуния и Колумбийския университет GSAPP като стипендиант на Фондация "Льо Корбюзие". Днес е доцент в Нюйоркския университет от 2013 г. По време на академичната си кариера е преподавал също и в Harvard University GSD, Pratt Institute School of Architecture, Parsons the New School for Design, Intentional University of Catalonia и ETSA Barcelona.

У нас арх. Иван Шумков работи като главен експерт в Направление "Архитектура и градоустройство" в София. Преди това (2020-2021) е бил съветник на вицепремиера на България, където е работил по стратегии за регионално развитие, енергийна ефективност, саниране на сгради, иновации, образование, дигитализация на строителната индустрия и плана за възстановяване и устойчивост. Той е лицензиран архитект в Испания, Италия и България.

Рушащ се склад става център на занаяти

Старата пречиствателна станция в село Смилян се възстановява и е напът да се превърне в център за занаяти. Това похвално дело е плод на труда на инж. Раденко Велинов, който 8 години живее и работи в Шотландия, където се запалил по дърводелския занаят. Но сърцето го дърпало към родното село в Родопите. Завръща се в него и купува сградата на стара местна пречиствателна станция. Ремонтира я и е напът да я трансформира в средище на автентичните български занаяти. С изложбена зала, художествено, кожарско и тъкачно ателие, обособени в нея. Както и ателиета за предене и обработка на обикновена и мериносова вълна.

Проектът му се нарича „Пречиствателната“ и включва още грънчарска, ковашка работилница и ателие за металообработка със струг и заваряване. Група местни занаятчии​ доброволци му помагат в това начинание. Някои от тях са чужденци, които живеят в България ​- шотландец, англичанин, французин. Те се вълнуват и надеждата им е с този проект да запалят сред децата интереса към българските занаяти.

Всъщност преди години българинът се дипломира в специалност „Горско стопанство“ в Лесотехническия университет в София. После специализира разсадниково производство в Англия, както и ландшафтна архитектура в САЩ. Майстор дърводелец на къщи от масив запалва страстта му към дървообработката. „Дървото ми дава повече свобода за творчество, затова продължих с 8-годишен стаж в работилници за дизайнерски мебели в Шотландия“, разказва инж. Раденко Велинов. Така тази позабравена професия го вдъхновява да стартира обучение по мебелен дизайн.

Стъпаловидни кладенци събирали водата в Индия

Знаете ли, че още навремето древните хора са опазвали и управлявали природните ресурси по уникален начин. Антични съоръжения от миналото се оказват устойчиви модели, които могат да послужат като пример за бъдещото управление на водата - този ценен за живота ни ресурс, разказва сайтът archdaily.com.

В Индия още могат да се видят стъпаловидни кладенци, които осигуряват целогодишно вода за питейни нужди и напояване. Изкопаните в земята съоръжения в застрашените от суша райони на Индийския субконтинент притежават още функции - те са убежище от горещините, място, обединяващо местните жители, особено жените, както и индуистки храмове, в които се провеждат религиозни събития. Като форма стълбите са линеарни, квадратни, Г-образни или кръгли, направени от тухли или ломен камък, инкрустирани със скулптури или минималистичен дизайн. Любопитен факт е, че подобни кладенци са построени с благотворителна цел, като се смята, че част от тях са финансирани от жени в памет на починалите им съпрузи или синове.

Днес повечето от тези кладенци са „изчезващ вид“, но през 2014 г. един от най-забележителните ​- Рани ки Вав в Гуджарат - попада в списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Така, вместо държавата, днес са налице редица инициативи за реставриране на някои от тези обекти, а за тях се грижат доброволци. Освен това социални предприемачи обединяват усилия за изграждането на резервоари за събиране на дъждовна вода. А пък хотели привличат потенциални туристи, рекламирайки историческите кладенци, които се намират около тях, като един от тях дори предлага романтични вечери на свещи.