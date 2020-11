Разядките – тест за майсторлъка на всяка домакиня

Разядките са храните, които поднасяме преди основните ястия. Те служат да подразнят апетита ни и да нямаме търпение за гозбите. В зависимост от консистенцията си се делят на няколко вида.

Най-обичаните са топенките и стърганките.

Топенките са всякакви гъсти сосове, лютеници, пюрета и пастообразни смеси. В съвременния език, това е и основния смисъл, който се влага под разядка. Някои хора, които не познават българските кулинарни традиции, дори не приемат за правилно останалите видове предястия, да се наричат разядки, или изобщо не ги свързват с тази дума.

В англоезичната литература, топенките се наричат по аналогичен начин – дип, което в превод означава топя, потапям, потапяне.

Стърганките са смес от наситнени зеленчуци и ядки, към които може да е добавена някаква течност – мазнина, сок, оцет или просто вода. Обикновено стърганките се доовкусяват с пикантни подправки.

Хубавото на разядките е, че приготвянето им не отнема много време. Стават бързо и се хапват лесно, обикновено на препечена филийка или пък с прясно изпечена пукава питка. Затова са особено любими на възрастните хора и на децата.

Направете си и вие и зарадвайте семейството си през уикенда.

Бърза разядка

Необходими продукти: 8 яйца, 200 гр сирене, 5 с.л. майонеза, 4 скилидки чесън

Начин на приготвяне: Сварете яйцата за 8 минути, обелете ги и ги настържете в купа. Намачкайте сиренето с вилица и го сложите при яйцата. Добавете майонезата, счукания чесън и разбъркайте разядката.

Разядка с тиквички и орехи

Необходими продукти: 800 гр тиквички, 150 гр орехи, 10 стръка копър, сол, черен пипер и чесън на прах на вкус

Начин на приготвяне: Тиквичките се сваряват в подсолена вода докато леко омекнат. Настъргват се на едро ренде и се отцеждат в гевгир. Смесват се със смлените орехи и ситно нарязания копър. Овкусява се със солта, черния пипер и чесъна на прах.

Топеница с извара и червени чушки

Необходими продукти: 400 гр пълномаслено кисело мляко, 200 гр извара, 200 гр печени червени чушки, 4 скилидки чесън, половин връзка копър и сол

Начин на приготвяне: Киселото мляко, изварата, чушките и обеленият чесън се поставят в блендър и се пасират до получаване на гладка смес. Към нея се добавят солта и копъра. Разбърква се старателно и се поднася с пресен хляб.

Домашен хумус

Необходими продукти: 400 гр нахут от консерва, 2 скилидки чесън, ¼ ч.ч. лимонов сок, ¼ ч.ч. вода, 1 ч.ч. олио, ½ ч.ч. сусамов тахан, червен и черен пипер

Начин на приготвяне: Нахутът се отцежда от консервата и се поставя в кухненски робот. Разбива се заедно с подправките, чесъна, водата, лимоновия сок и сусамовия тахан.

Ако желаете вашият хумус да бъде с по-гладка консистенция и по-сладък - добавете му две до 4 печени белени червени чушки и го пасирайте с тях.

Разядката може да се поднася намазана върху препечени филийки или като гарнитура към печено и пържено месо или риба.

Патладжанов дип с кашу

Необходими продукти: 400 гр патладжани, 6 с.л. зехтин, 150 гр цедено кисело мляко, 40 гр кашу, 2 с.л. лимонов сок, 1 ч.л. червен пипер

Начин на приготвяне: Патладжаните се разполовяват по дължина, намазват се с част от зехтина от вътрешната страна и се слагат в тавичка, покрита с хартия за печене, с кората нагоре. Надупчват се от горната страна и се пекат във фурната за 35-40 минути.

С помощта на лъжица се издълбава вътрешността им от кората. Раздробява се и се смесва с цеденото кисело мляко, останалия зехтин, лимоновия сок, ядките кашу и сол на вкус. Всичко се поставя в блендер и се пасира до получаване на еднородна смес.

Полученият дип се поднася към сандвичи или печени филийки. Може да се сервира и като разядка преди основното ястие.

Разядка с червено цвекло

Необходими продукти: 1 глава червено цвекло, 200 гр крема сирене, 3 скилидки чесън, 20 гр орехи, 2 с.л. кисело мляко

Начин на приготвяне: Сварете цвеклото или го изпечете във фурната, като предварително го увиете в алуминиево фолио. След два часа ще е готово. В блендера сложете обеленото и нарязано на едри парчета цвекло, крема сиренето, чесъна, орехите и киселото мляко. Разбийте за 1-2 минути.

Разядка с грах

Необходими продукти: 500 гр грах от консерва, 2 глави лук, половин връзка магданоз, масло, сол, черен пипер, мащерка и кориандър

Начин на приготвяне: Отцедете граха и го измийте. Разтопете маслото на стайна температура. Нарежете на едро билките. Поставете всички подготвени продукти в блендер и ги смелете до хомогенна смес. През това време нарежете лука на ситни кубчета и ги разбъркайте в разядката, но без да ги смилате. Така ще хрупат, когато се ядат намазани с разядката филийка, сухар или багета. Можете да сервирате и като гарнитура.

Разядка с овче сирене

Нeoбхoдими прoдукти: 500 гр. oвчe cирeнe, 1 c.л. кaймaк или крема сирене, 7-8 бр. пeчeни, зaдушeни и oбeлeни чeрвeни чушки, 3 бр. пeчeни люти чушки, 6-7 cкилидки чecън, 3 cвaрeни жълтъкa, 1 c. л. чeрвeн пипeр, 3 c. л. Oлиo и сол.

Нaчин нa пригoтвянe: Нaрeжeтe нa cитнo чушкитe. Cлoжeтe cирeнeтo в гoлямa купa и гo нaмaчкaйтe c вилицa. Дoбaвeтe жълтъцитe и кaймaкa. Вcичкo трябвa дa e нaмaчкaнo и cмeceнo дoбрe. Нaкълцaйтe нa cитнo чecънa зaeднo c чушкитe гo дoбaвeтe в купaтa cъc cирeнeтo. Oвкуceтe c подправките. Урнeбecът e нaй-пoдхoдящ c прeceн хляб и жълтa рaкия.