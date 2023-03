След успеха на първото издание на специалната лимитирана серия уиски – The Macallan Harmony Collection, дестилерията The Macallan представя втора, нова бутилка. Изданието Inspired by Intense Arabica е вдъхновено от необятния свят на кафето, а ексклузивната му премиера събра колекционери и ценители на премиум уиски преживяването в The Residence Exclusive Club.

Възхваляващо невероятната връзка между създаването на уиски и производството на кафе, новото сингъл малц уиски обещава уникално по рода си вкусово преживяване, което комбинира по неповторим начин фини нотки еспресо, тирамису, тъмен шоколад и стафиди. Иновативното издание е дело на мастър дистилъра Стивън Бремнър и екип от петима кафе-експерти. То се предлага в тематична кутия, изработена от 100% рециклирани кафе-люспи – естествен страничен продукт, който се отделя в процеса на сушене на висококачествени кафе зърна.

През изминалата година дестилерията The Macallan представи на пазара първото издание от специалната лимитирана серия уиски, вдъхновена от устойчивото развитие и връзката на марката с природата – The Macallan Harmony Collection. Първата бутилка от серията, която ще излиза всяка година в нова форма, беше специална колаборация между света на уискито и този на шоколада.

Лимитираната серия сингъл малц уиски The Harmony Collection дава нов тласък в пътуването на марката към по-устойчиво бъдеще в хармония с природата. The Macallan работи активно над създаването на хибридни опаковки, като комбинира съществуващите възможности с органични отпадъчни материали и така им вдъхва нов живот.

Колекционери и ценители ще могат да се докоснат до магията на комбинацията от уиски и кафе на The Macallan Harmony Collection: Inspired by Intense Arabica на ексклузивни дегустации в големите градове у нас, а марката и дистрибуторът й за страната Кока-Кола ХБК България обещават още много изненади за любителите на най-колекционираното уиски в света.

