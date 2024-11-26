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Безглутенови палачинки за перфектно начало на деня РЕЦЕПТА

  • 05:00, 26.11.2024
    • https://www.marica.bg/gurme/bezglutenovi-palachinki-za-perfektno-nachalo-na-denq-recepta Marica.bg
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   Снимка: zelen.bg

Тази закуска пасва на всеки вкус и носи удоволствие хапка след хапка!

Необходими продукти:

1 ч.ч. брашно от касава(маниока), но можете да изберете пшенично или друго по ваш вкус
2 ч.ч. соево мляко
1 с.л. кокосово масло 
¼ ч.ч. кленов сироп 
2 ч.л. бакпулвер
2 ч.л. ябълков оцет
шоколад за настъргване

Начин на приготвяне:

Смеси всички съставки в купа и разбъркай добре. Оформи палачинки в намазнен загрят тиган и ги изпечи. Настържи шоколад отгоре и добави любим топинг, пише zelen.bg. 

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