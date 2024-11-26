Безглутенови палачинки за перфектно начало на деня РЕЦЕПТА

Тази закуска пасва на всеки вкус и носи удоволствие хапка след хапка!

Необходими продукти:

1 ч.ч. брашно от касава(маниока), но можете да изберете пшенично или друго по ваш вкус

2 ч.ч. соево мляко

1 с.л. кокосово масло

¼ ч.ч. кленов сироп

2 ч.л. бакпулвер

2 ч.л. ябълков оцет

шоколад за настъргване

Начин на приготвяне:

Смеси всички съставки в купа и разбъркай добре. Оформи палачинки в намазнен загрят тиган и ги изпечи. Настържи шоколад отгоре и добави любим топинг, пише zelen.bg.