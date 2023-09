Кой каза, че музиката не обединява?! Йън Пейс и неговата банда „Purpendicular” демонстрираха с финес как се тъче златната нишка между няколко рок поколения – години наред с постоянство, отдаденост и качествена музика, извираща от вулкана на сърцето.









С носталгия, но и голяма доза задоволство ще отворя дума за класическия рок. В рамките на съвремието този жанр има толкова много измерения, че почти никой вече не помни как изглежда първородното му лице. Едни ще кажат, че това е хубаво от гледна точка на смяната на поколенията, свежият вкус в звученето и т.н. Други, съвсем разбираемо, ще опонират с твърдението, че промяната не е довела до нищо добро и че няма кой да стигне нивото на музикантите от 60-те, 70-те и 80-те години на миналия век. Е, истината е някъде там.















Най-доброто, което може да се получи е класическият рок да пътува през вековете, а млади и стари да му се наслаждават до безкрай. Тази музикална екскурзия наричам „машина на времето“. Тя е напълно безплатна, а пътуването толкова комфортно, че няма да ви се иска да слезете. Няма кой да ви отнеме този портал във времето и пространството, тази стълба към музикалния рай, която в днешно време можеш да изкачиш само с един клик на мишката или на мобилния. Именно затова, извън вселенските закони, титани като Джон Лорд, Гари Мур и Дио продължават да дишат и да изглеждат толкова истински и живи, макар отдавна да не сред живите. Невероятно е да видиш с очите си как деца на 5-6 години крещят с пълно гърло припева на “Smoke on the water” например. Това е доказателство, че класическият рок е непреходен и че наистина се е превърнал в модел на възпитание, в религия, която няма как да предадеш.























Подобни „машини на времето“ трябва да кацат все по-често в Пловдив и в България като цяло. Една от най-изящните се приземи в Летния театър „Бунарджика“ миналата вечер. От нея слезе ненадминатият барабанист на „Deep Purple” Йън Пейс, който буквално изнася уроци по музика из световните сцени вече повече от половин век, както и членовете на бандата „Purpendicular”, която радва феновете от 2007 година насам.





















Шоуто, което тези богове на класическия рок изнесоха в рамките на 90 минути (с германска точност), понесе публиката към „златната ера“ на жанра и буквално заформи емоционален тайфун във всеки един от присъстващите. Сетлистът бе изключително добре селектиран, за да допълни магическата музикална ретроспекция. Бандата откри с взривоопасната „Stormbringer”, а пътуването с машината на времето продължи с безсмъртните химни на “Deep Purple” и „Whitesnake” - “Black night”, „Lazy”, „Perfect strangers”, “Space truckin”, “Smoke on the water”, “Ready an’ willing”, “Ain’t no love in the heart of the city” и още много други. Прозвучаха песни и от последния албум на „Purpendicular”.

























Всички тези шедьоври в музикалната вселена накараха феновете да пеят, да куфеят и да танцуват до несвяст. Несравним апотеоз на връзката между поколенията. От деца на 4-5 години до мъже и жени на над 60-годишна възраст бяха едно непобедимо цяло. Станаха гаранция за прехода на една ера към бъдещето. Най-радващото от всичко е, че класики, записани още през 70-те и 80-те години звучат изключително и сега. Звучат ненадминато и сега. Звучат несравнимо и сега. А през космическия глас на Роби Томас Уолш класиката стига до нови измерения. Вокалният гуру се оказа изключителен навигатор в пътуването през времето и успя да изуми всички, превъплъщавайки се в легендарните фронтмени на „Deep Purple” и “Whitesnake”. Извънземното звучене на бандата се дължи също и на останалите магьосници, в това число Йън Пейс.

















„Благодаря, че ни подкрепяте, че подкрепяте музиката ни, защото без тази подкрепа и нас няма да ни има“, обърна се Пейс към публиката. Роби Томас Уолш пък за пореден път се обясни в любов на Пловдив. „Концертът ни в София беше страхотен, но в Пловдив е невероятен“, изтъкна вокалът. И без проблем на няколко пъти накара публиката да му партнира при изпълнение на вечните класики. Доволен от способностите на феновете, той възкликна „Това е Пловдив, който аз помня“.

















Концертът на „Purpendicular” със сигурност намери своето място в музикалната история на Пловдив. Това е от онези събития, които те карат да настръхнеш от удоволствие и да благодариш за всеки един спечелен момент с онова късче история, което бандата донесе със себе си и подари на заклетите фенове. Убеден съм, че и музикантите са се почувствали по същия начин, което е гаранция, че отново ще искат да се върнат в града под тепетата.





След края на взривоопасното шоу, легендата Йън Пейс уважи десетки фенове, които се бяха събрали с надеждата да се срещнат отблизо с него, да се снимат за спомен или пък да получат автограф на любима плоча. Той се присъедини към почитателите си за обща историческа снимка и благодари за уважението. Поклонът и благодарностите обаче са за самия него – за това, че е участват активно в създаването на музикалната история, затова, че с творчеството си е променил съдбите на хиляди хора по света, за това, че чрез музиката е протегнал ръка на фенове в добри и лоши моменти, за това, че продължава да пише библията на класическия рок.













Истината е една. Спектакълът на „Purpendicular” и Йън Пейс получава номинация за „събитие на годината“ в Пловдив. Сигурен съм, че ще подкрепите кандидатурата.

Снимки от Наташа Манева