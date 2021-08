„Panta rhei, panta chorei” (Всичко тече, всичко се променя) е писал Хераклит преди повече от 2500 години. Не може да си представите колко всъщност е бил прав. Живеем във времена, в които на хората всичко бързо им омръзва, в които искат още утре да им се предостави нещо в пъти по-добро. Музиката се старае всеки ден да покрива този норматив, вплитайки на пръв поглед несъвместими стилове и артисти. Киното също полага усилия, стремейки се постоянно да засилва удоволствието и адреналина - да те вали дъжд когато на големия екран това се случва, да ти мирише на изгорели гуми, когато сцената е луда гонка по улиците на Маями. Е, добре, но всичко актуално днес, утре вече е демоде. Дори компютърът, лаптопът, таблетът или смартфонът, от който четете тези редове. Сигурно си мислите, че вече няма какво ново да се роди, че да обърне модните течения и направо да разкаже играта на всичко, което ни е до болка познато. Грешите. Дами и господа, посрещнете магичният спектакъл на новото време, това, от което, повярвайте ми, имате нужда - филм с музика на живо. Ето това преживяване ще разтвори всяко клюмнало цвете в китното поле от емоции, които носите в душата си. Точно от това преживяване имаха възможността и късмета да бъдат завладяни пловдивчани снощи.











Само си представете - гледате любимия си филм на огромен HD екран, в случая "Властелинът на пръстените: Завръщането на краля", пред вас свирят и пеят на живо 250 музиканти, а около вас витае атмосферата на Античния театър. Истински рай. Едва ли тепето над Тунела помни подобно нещо в нескромното си житие.









Всичко започна в 21 часа. Скромно. Тихо. Постепенно. След секунди цялата сцена на Античния театър се изпълни с всички тези музикални факири, без които преживяването ще клони към нулата или ако трябва да го сравним - като квартално кино. Тук обаче класата бе космическа.





Филмът започна, а заедно с него и музикалният съпровод. Зрителите бяха погълнати от последната част на любимата си сага за Средната земя. Толкова погълнати, че чак забравиха, че там долу 250 души поддържат огъня на емоцията. И това говори само едно. Че музикантите са толкова добри, че откъснаха присъстващите от реалността, сложиха корона на съзнанието им, връчиха копие на мислите им и ги изпратиха да се сражават и да се опитат да оцелеят на Пеленорските поля, колкото и надеждата да изглежда прозрачна, почти невидима, сгъната на точица.













Публиката на Античния театър изживя всяка една емоция, и добра, и лоша, влизайки в кожата на любимите си герои. Публиката на Античния театър изпи жадно всяка една нота, и тъжна, и жизнерадостна, рисуваща с майсторски четки най-мащабната война за пръстена. Точно тази прецизна реалистичност, която продължи над 3 часа, доведе до онзи емоционален взрив, от който всички имат нужда, който обърна с главата надолу вътрешната им вселена и като опитен водач ги преведе през магичния спектакъл на новото време, а именно "The Lord of the rings in concert".









Думите, с които може да се опише усещането по време на мащабното събитие, тънат в етимологична и семантична бедност, но донякъде биха могли да очертаят груби щрихи. Необятно вълшебство. Приказна споделеност. Непонятно съвършенство. Филмът прозвуча нота по нота, петолиние след петолиние. Кадър след кадър. Битка след битка. Всички онези музиканти заслужават аплодисменти на крака поне толкова дълги, колкото е и времетраенето на филма. Но те усетиха благодарността на пловдивската публика. Осъзнаха, че връзката бе двупосочна, а любовта искрена. И няма как да бъде иначе, когато отвориха очите на присъстващите и им показаха каква форма трябва да има съвременно изкуство, как съвместният танц на музиката и киното омайва до такава степен, че да ти се иска никога, ама никога и за нищо на света да не свършва. Това е гаранцията за успех, това е форматът на бъдещето. Особено когато говорим за елегантен коктейл, съдържащ в себе си разпалващи сетивата вкусове като Толкин, "Властелинът на пръстените",

композиторът Хауърд Шор, Пловдив и Античния театър, където за пръв път се реализира подобен проект.









Най-хубавото е, че има достатъчно ценители. Тепето над Тунела буквално се пръсна по шевовете, излетя в Космоса и се приземи в Средната земя. След края на този музикално-визуален епос, публиката аплодира на крака дълго време всички онези вълшебници на сцената.







Не знам дали някой може само да си представи за миг колко труд и професионализъм изпълват със съдържание "The Lord of the rings in concert". Представете си само как протича една репетиция, как всеки зависи от другия, за да се получи желаният резултат, за да види този мащабен проект бял свят в Пловдив.













Поради огромния интерес към събитието, то ще се провежда в рамките на два дни. Това означава, че днес, отново от 21 часа на Античния театър, всеки има шанс да се пусне по течението на съвършенството и да навакса пропуснатото, което никак не е малко. И, най-важното, да разгърне с пръсти следващата страница от бъдещето и да види, че музикално-визуалния спектакъл "The Lord of the rings in concert" е на челна позиция там. Накрая ще иска само едно - още, още и още...





снимки от Наташа Манева