"Не може да живеем без музика. Помнете цената си, своята стойност за всички хора. Другите имат тази стабилност в живота, която вие нямате. Вие дарявате музика на света и той е по-добър именно заради вас". С тези думи към творците се обърна Санди Греъм, едно от най-важните имена в канадската музикална индустрия и шеф на борда на директорите на "The Drive Foundation", занимаваща се с менталното здраве на музикантите.



Разговорът за психическата стабилност и ментална издръжливост на музикантите бе част от speaker панелите във втория ден на Spike Bulgarian Music Showcase. Модератор бе създателят на мащабното събитие Боян Пинтър, а в задълбочения разговор участваха както самата Санди Греъм, така също легендата Ед Бикнел, Мален Маленов и други.



Санди сподели малка част от личните си драматични преживявания и опит, които бяха напълно достатъчни, за да ударят камбаната на съзнанието. Още на 13 тя влиза в музикалния бизнес и разказа, че ако човек иска да е в тази специфична вселена, трябва да е наясно, че това не е просто хоби, а се превръща в начин на живот. "Това те смачква след време", призна тя и призова младите музиканти да не се поддават на този натиск. В случай, че това им повлияе и изпаднат в криза, депресия и имат проблеми, Санди посочи, че не трябва да се срамуват и да се изолират.



"Това не е слабост, не е болест, а нещо, което го има във всеки от нас и което събуждане. Нека да разбием тази стигма", призова тя.



"Не можеш да поправиш другите хора и проблемите им, не си отговорен за тях, това е техен избор. Външно всички изглеждаме добре, но вътрешно ситуацията е съвсем различна", обясни Санди, която освен всичко останало, с което се занимава, опитва да помогне за стабилизиране на менталното здраве на много музиканти в нужда.



Психотерапевтът Мален Маленов посочи, че конкретно в България стигмата покрай наличието на проблеми и говоренето за тях е изключително здрава. "Хората не вярват на професионалисти. Не се говори за проблемите, особено здравословни. Ако някой реши да сподели, то след това трябва да е готов да посрещне мнението и реакциите отсреща", каза той.



Легендата Ед Бикнел сподели, че в ролята си на мениджър на големи звезди през годините е виждал тяхното бързо сгромолясване в резултат на напрежение, секс, наркотици и алкохол. Към тези зависимости той добави славата и парите. Бикнел подчерта, че през 70-те години, когато е навлязъл в този бизнес, не е имало никаква помощ за артисти, които имат ментални проблеми в резултат на огромна доза напрежение и отдаване на изкушения.



"Един от артистите, на които бях мениджър дойде и ми каза: "Ще ми намериш ли мацка за вечерта?“. Казах му: "Не, аз съм мениджър, а не сводник!". На другия ден дойде и ми каза: "Ще ми намериш ли наркотици?". Отново отговорих: "Не, аз съм мениджър, а не наркодилър!". Не мога да работя с такива хора. Много талантливи артисти просто се изплюха върху таланта си и върху всичко, което бяха постигнали до онзи момент", каза Бикнел.



Днес легендарният мениджър ще участва в специално интервю ие отговаря на въпросите на Боян Пинтър. Срещата ще е около два часа, от 15:45 до 17:45 часа, и ще се проведе в кино "Лъки Синема".



****



Музикалната програма във втория ден на Spike Bulgarian Music Showcase увеличи своя мащаб четири пъти. Сапьор би казал, че рок бандите и изпълненията на вечерта са били с 1000 килограма тротилов еквивалент. И няма да е грешка. Изумителното в конкретния ден и като цяло във фестивала е стиловото разнообразие и тройният шанс - групите да демонстрират какво могат, публиката да се запознае с тях, а при добро стечение на обстоятелствата - да бъдат забелязани и пожелани за участия.





























По традиция, най-коравите банди бяха под покрива на рок бар "Download". Паник бутона за приближаваща метъл буря натиснаха момчетата от Attaxic. Хванете се здраво, защото само като се сетя какво забиване беше, земята под краката ми започва да трепери. Бандата води началото си още от 2015 г. от Добрич. Постепенно се изкачва по стълбата на успеха, като след 2017 г. музикантите не могат да си вземат дъх от участия. Така се местят в София, а в края на миналата година излиза дебютния им албум "Blackout Second". Момчетата развъртяха коси и така нажежиха обстановката с турбо метъл, че се обзалагам на каквото кажете, че дълго ще помните този момент. Неописуема енергия, неподражаем саунд и невероятна атмосфера - това са Attaxic.





























След тях на сцената в бар "Download" се качиха Mentally Blind от Полша. Младите и щури музиканти, направиха така, че и ментално слепите да прогледнат. Суперсвежарският метълкор донесе онова емоционално пътуване, което всеки иска да изживява ежеминутно, макар и да не си признава. Барът се разклати, но окончателно се срути с черешката на тортата за втората вечер на Spike, а именно бандата Radiogeist.





















Рок триото, чието летоброене стартира през миналата година, влезе в ролята на гид в това епично приключение. Щастлив съм от факта, че басистът Георги Георгиев и китаристът Румен Илиев, израснали заедно в Пловдив, но временно поели в различни посоки, са провели онзи телефонен разговор, благодарение на който станах свидетел на размазващ сет. Вулканът Radiogeist изригна на сцената толкова мощно, че със сигурност димът още се стеле. Едно от парчетата, което рок триото заби, бе дебютът им "Obssesion", превърнала се в любима на постоянно увеличаващите се фенове. Radiogeist натиснаха онова копче у публиката, което малцина знаят, че въобще съществува. Копче, което те кара да се чувстваш див и свободен, истински и в същото време толкова нереален.





















Още три бара посрещнаха артисти във втория ден на уникалния за Пловдив и страната шоукейс. В "Безистенъ" сцената превзеха Desperate Daughters, Gabe The Real и People Of Maha. В "Temple bar" пък се изяви екзотичната saki, също Fabrizio Cammarata и Oliver Lord.













В бар "Fabric" публиката се наслади на впечатляващите Krapka;KOMA. Две изумителни дами от Украйна - Ира и Алона, вадят такъв чист chill out саунд, че публиката буквално се отделя от реалността и потъва в ритъма на електропопа и плува по течението на ню джаза. По-интересното е, че двете момичета да мултиинструменталисти и имат толкова колоритен образ, че и най-добрият художник ще се чуди и мае как да постигне тази целувка между цветовете. Без да преувеличавам, Krapka;KOMA вече е част от личния ми плейлист, защото искам отново и отново да се връщам в онзи свят, в който те ме придружават.

































След спийкър панелите и преди баровете да започнат да кънтят, качествената музика се настани в първо, студио на БНР-Пловдив. Изявите трябваше да са на Римския стадион, но поради прогнозите за буря и дъжд, се наложи промяна. Но тя по никакъв начин не се отрази на страхотното преживяване.













Дами и господа, Dantchev:Domain! В такива моменти човек просто трябва да замълчи, за да се наслаждава. Но аз не мога да се стърпя. Все пак тук става въпрос за изцяло нова вселена, която няма аналог. Квинтетът изгражда невероятен мост между нашата и онази, другата вселена, за която искам да ви разкажа. Невероятни джаз композиции, уникален глас на Ана Данчев, несравнимо пътуване. Връщам се в началото на този текст и думите на Санди Греъм - че музиката спасява души и това й е ценното. Творчеството на Dantchev:Domain е именно това - пътуване към спасението, а през целия път по моста между вселените човек потъва в специалната музика. Благодаря за този билет към щастието и вътрешния мир.

















Днес е последният, трети ден за събитието на годината - The Spike Bulgarian Music Showcase. Изненадите продължават. Освен дългоочакваната среща с Бикнел в "Лъки Синема", днес отново четири бара посрещат яки банди. Делегати и гости ще се насладят на Bad Skin, Hipersona, Me and my Devil, Stefano Barigazzi, Oranj Son, Westhafen, saki, Leona Berlin, Juno, Gaudea и други.



снимки от Наташа Манева