Намръщено време споходи втория ден на шоукейс конференцията в Пловдив, но дори и то не успя да спре кръстоносния поход на участниците и на меломаните.

Още в началото следва да се отбележи, че Spikе Bulgarian Music Showcase се движи с бясна скорост по линията на положителната градация. Стартът на събитието в четвъртък провокира земетресение в ядрото на човешките емоции (изцяло в позитивен аспект), то вторият ден надгради и усъвършенства тази душевна вселена. Участниците в шоукейс конференцията имаха възможност да присъстват на интересни срещи/лекции/дискусии, както и да попият от творчеството на изпълнители и банди на общо пет сцени.















































Джент/метълкор нашествие би камбаната за началото на музикалното приключение в бар „Download”. И то по брутален начин. Сцената пламна с жесток сет на бандата от Глазгоу, Шотландия „Sixth Wonder“. Четирима души, но с мощта на армия. Групата е формирана преди три години, а творчеството ѝ е просто като бомба, която избухва при най-лекия допир. В тон с мрачното време, „Sixht Wonder” пренесоха бурята на сцената и в рамките на 40 минути валяха като из ведро тежки тракове, придружени с изумителния глас на Ребека.











































Съвсем неслучайно тя е и вокален педагог, който определено умее да предизвиква музикални земетресения от порядъка на 10 по Рихтер. Шеметното представяне в бар „Download” бе първа международна изява за бандата. „Това е първото ни представяне извън Обединеното кралство и сме толкова благодарни за възможността да покажем нашата музика на SPIKE“, каза Ребека от сцената и направи показно защо групата е „чудо“ в света на метъла.







































Втори в програмата за вечерта бяха Misu – банда от Швеция, към която просто няма шанс да остане безразличен. Музикантите са заедно още от гимназията. Стартът е даден през 2019 г., като в състава са Lin Björk – вокал и китара, Eje Adevik (Charlie Mango) – бас и вокали, както и Victor Holmström на барабаните. Групата е изключително интересна и завладяваща, особено с нотките на фолк пънк, извиращата като гейзер енергия и цялостното зарибяващо звучене. Бандата от Швеция изнесе цял музикален спектакъл, а шоуто със сигурност направи впечатление на присъстващите в бара.





Обстановката в бар „Fabric” съвсем не отстъпи на метъл/пънк нашествието в „Download”. Инди рок и рокендрол заляха като цунами присъстващите меломани. Преди това, обаче, старт на вечерта даде Санди Лоусън от Великобритания. Той шашна всички с диджериду и с бързи и точни ритми. Лоусън е записвал с много музиканти, сред които Робърт Плант и Джими Пейдж, а освен това е и редовен участник в Гластънбъри.



























Уникалните звузи отстъпиха сцената на родните инди рок машини от Sunblinds. Мнозина имаха възможността да им се насладят и в четвъртък вечерта, когато момчетата откриха официално музикалната част на Spike Bulgarian Music Showcase. И дойдоха отново, което идва да подскаже, че бандата определено има енергията и заряда да плени сърцата на почитателите на качествената музика. Sunblinds правят дяволски добро първо впечатление, а няколко минути по-късно осъзнаваш, че си потънал изцяло в техния емоционален водовъртеж. И искаш още, и още. Групата превзема сцената с лекота и представя авторско творчество, което попада експресно в категория „любимо“.













































Вечерта в бар „Fabric” закриха гръцкият рокендрол динамит The Lobsters. И какъв финал на петъчния ден само. Както споделих и вчера – енергията и якото им звучене нямат аналог. Тези момчета не са за клубни, а за огромни сцени, на които ще имат възможността да разгърнат космическата си мощ и, съвсем заслужено, да получат вниманието на милиони и да изнесат мащабен урок по рокендрол. Класа, сценично поведение, майсторство. С лекота The Lobsters те хващат за ръка и те водят на изискано и едновременно с това диво музикално приключение.



























В „Безистенъ“ пък сцената приюти изпълнители от Румъния, Латвия и Поругалия. Присъстващите там имаха възможността да се насладят на творчеството на К not K, Inspo и Till Sunday Pirate.

















K not K (Karpov not Kasparov) представиха какво всъщност представлява музикална игра на шах. След тях пък Inspo демонстрираха чара на електро метъла, а за финал Till Sunday Pirate изнесе one man show с каталог от разнообразни инструменти, в това число диджериду.









Залата в БНР отвори врати за полския пианист Роман Вроблевски, а “Temple bar” приюти свръхинтересният музикант Рейнъс Яунайс от Латвия, който експериментира със звуци и пътува из целия свят. Неслучайно някои го наричат „художник“ в музиката. Определено той умее да твори впечатляващи картини от мелодии и едва ли има нещо, от което Яунайс да не може да извади звук. Музикантът от Латвия направи изумителна демонстрация на таланта си и си спечели нови фенове.















Преди музикалната част, вторият ден стартира с интересни лекции/беседи/ семинари в Дома на културата. „Бърнаут превенцията: Трите лица на бърнаута“ и „От клуба до стадиона“ бяха само част от темите в двете зали.

Днес е последният, трети ден на Spike Bulgarian Music Showcase. В Дома на културата малко по-късно днес присъстващите ще могат да присъстват на интервю/разговор със специалния гост Стив Лилиуайт. А на петте музикални сцени ще ви очакват Flying Nomads, Astral Swans, Musketeer, Bonander, Absinthe Green, Seventh Station и много други. Насладете им се!

снимки от Елена Корданова и Иван Кирев