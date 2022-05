Първият музикален шоукейс в България набира инерция. Участниците, които не се бяха срещали до момента вече се превърнаха в истински приятели и това е повече от нормално. Чувства се добре, забавляват се, обменят опит, трупат спомени и попиват от магичната атмосфера на Пловдив. След това ще разкажат на своите приятели и ипознати в чужбина, че са присъствали на уникално събитие в града под тепетата и Spike Music Showcase ще получи напълно заслужените аплодисменти.







Вторият ден предложи на участниците изключително завладяващо меню, подходящо за всеки вкус, без изключение – четири интересни теми за дискусия и обмен, две презентации, 9 невероятни групи и изпълнители. Още от 10 часа сутринта в Дома на културата започнаха работните панели. Съвсем естествено, уводната лекция бе „Запознайте се с шоукейс фестивалите“, последвана от „Музикалният бизнес: Да направиш нещата да се случват около артистите“ и „Как лицензирането генерира приходи и фенове“. Теми, които вълнуват всички в музикалния бизнес – от първото до последното звено във веригата, която задвижва колелото на успеха.





Звездните лектори:

В работните панели се включиха топ професионалистите Анди Джоунс от „FOCUS Wales“, Анка Лупес, основател на „Mastering the Music Business“ – първата професионална музикална конференция в Румъния и изпълнителен директор на асоциацията на румънските независими лейбъли и музикални издатели „INDIERO”, и Олаф Фърнис - организатор на музикални бизнес събития, журналист, лектор, и член на Шотландската асоциация на туристическите гидове, също така основател и директор на Wide Events CIC, които са домакини на ежегодната конференция Wide Days в шотландската столица. Сред звездните имена, които споделиха с участниците в събитието своя безценен опит бе също Питър Астед, основател на дигиталните дистрибутори Musicbase и Distrosong, музикалният издател Musichelp Publishing и консултантската компания Musichelp, основател на най-големия шоукейс фестивал в Швеция „Live at Heart“, както и на новия фестивал „Future Echoes”. Шоукейсът уважи и Жорж Перо, основател на Athens Music Week. От 2019-а година той е главен координатор за Атина на платформата за развитие на музикални технологии и обмен HEMI – the Hub for the Exchange for the Music Innovation.







На работните панели присъстваха изключително много музиканти, много от които част от музикалната програма на първото по рода си събитие в Пловдив и цяла България. Бяха засегнати теми и въпроси, които засягат бъдещето на артистите и това те да намерят правилната формула да се „внедрят“ в световния музикален шоубизнес и да правят добри пари от това. Важни процеси, имащи отношение към успеха и това музиката да работи за теб са лицензирането, презентацията и, разбира се, уреждането на авторските права.





Топ мениджърът Умонг Ша, собственик на компанията „Fortitude Music“, разказа случка, която онагледи перфектно какво всъщност може да ти коства неуреждането на права. Самият Ша разбира, че без съгласието на компанията е използван трак за комерсиална цел. Така вместо да бъдат платени предварително 5000 долара за правата, „крадците“ плащат 20 000 долара след заведен иск.





Невероятнит Робърт Сингърман, познат като ключова фигура в развитието на таланти и нови технологии в музикалния бизнес, отвори интересната тема за онлайн дистрибуцията на песните и за това колко важни са текстовете – да стигат под правилната форма до феновете и да бъдат разбрани по правилния начин. Самият Сингърман е опит колкото на 10 души. Той е предприемач, агент, мениджър, изпълнителен директор на лейбъл, консултант, продуцент и музикален супервайзър. Сингърман е представлявал групи и изпълнители като R.E.M., Gipsy Kings, James Brown, Suzanne Vega, Violent Femmes, 10 000 Maniacs, Smithereens, Professor Longhair, Allen Toussaint, Fela Kuti, Bad Brains, King Sunny Ade и много други. Самото му присъствие вдъхва респект, а всяка негова дума се превръща в стъпало към успеха.









По време на работните панели през втория ден на шоукейса се направи важно разграничение, което съществува по неписани правила. Музиката като усещане и като творчески процес срещу музиката като машина за пари. Често спойката между двете се къса заради „несходство в характерите“, а за да вървиш напред трябва тези два елемента да са вечно вплетени – точно като две млади влюбени сърца. Ако едното страда, страда и другото. Просто и ясно. Може да си изключителен музикант, да владееш сцената и да контролираш емоциите на публиката, но без целият друг бекграунд и познания, си обречен на финансова смърт. Затова е изключително важно да познаваш в най-дребни детайли светът на музикалния шоубизнес, да черпиш от опита на експертите, да си отдаден на 100 % и едва тогава да кажеш, че си готов за тази „месомелачка“.





Разговорът за това как да печелиш от собствената си музика, за особеностите на авторските права и какви са капаните по трънливия път към успеха продължи между Мария Каперска и фронтменът на група “Jeremy?” Ерсин. Разговорът тръгна от диференцирането на правото на композитора и продуцентските права и стигна до това, че музикантите в България трябва да направят свое сдружение, тъй като такова действащо и борещо се за правата им фактически няма.











Ерсин сподели своя безценени опит и трудностите през които е преминал, избрал живота на творец и групар в България. Фронтменът засегна сдруженията „Музикаутор“ и „Профон“, които се грижат съответно за правата на композитори и текстописци, на продуцентите и изпълнителите. „Трябва да членувате и в двете организации. Много често се случва така, че например песента ви е излъчена 35 пъти по БНР и вие трябва да получите отчисления за това. Но не сте регистрирали песента. Тогава тези пари остават някъде там, вие не получавате нищо. След известен период от време непотърсената сума се разпределя между всички членове на съответното сдружение. Така че, четете, познавайте и отстоявайте правата си“, посъветва Ерсин.

















„Често музикантите си казват „За какво да се регистрира, ще взема 20 лв. за година и това е. Обаче нещата не стоят съвсем така. Кое ме накара да се замисля за авторски и продуцентски права? Когато изкарахме първият албум, в същата година имахме късмет групата „Queen” да ни вземе за три концерта. Събитията минаха. След това ни се обадиха да кажат „Имате да взимате едни пари за концерт в Румъния“. Оказа се петцифрена сума в евро затова, че сме свирили 35 минути на сцената. Ако не бях регистрирал парчетата, които пеем, нямаше да може да вземем тези авторски отчисления. Затова е важно“, разказа Ерсин. Музикантите сред публиката на работния панел в Дома на културата повдигнаха и въпроса, че често ги карат да подпишат декларация, че се отказват от авторски права, за да могат да подгряват голяма група. „За съжаление, това е честа практика. Не го правете, защото така няма да вземете нищо, освен договорения хонорар“, обърна се към музикантите Ерсин.

Мария Каперска, която е генерален мениджър на „Phoenix Music International“, пък посъветва членовете на групите предварително да се разбират помежду си как ще си поделят финансовите постъпления от авторските права, за да не се изпокарат и съответно да се разпаднат, каквито примери има много както в национален, така и в световен мащаб.

Днес третият последен ден от фестивала също предлага интересни теми за дискусия „Какво се изисква да бъдеш добър мениджър“, „Приходи от Spotify и монетаризацията в YouTube”, „Жените в музиката“ и „Как екипът на музикантите работи за тяхното развитие и бизнес растеж“



Музикалните сцени:

Общо 9 музикални изкушения превзеха три музикални сцени последната вечер. В бар „Download” музиканти„готвиха“ хеви метъл в рамките на близо 3 часа. Огънят запали ураганът Deadscape. Групарите показаха, че са царе на мелодичния дет метъл и накараха публиката да развърти коси. Основателят на бандата Иван Братоев, басистът Александър Трифонов, барабанистът Иван Колев, вокалистката Мирела Кънева и китаристката Ани Димитрова подпалиха сцената и впечатлиха участниците в шоукейс конференцията. Deadscape представиха песни от своя дебютен албум “Of The Deepest Shade”, който излезе съвсем наскоро. Публиката бе отнесена направо на луната от чудовищно добрият глас на Мирела, а на сцената настана истинска метъл касапница – такава, каквато само истинските фенове очакват и ценят.



























Програмата в рок бар “Download” продължи с неподражаемите TDK и Orphan. ТДК е от групите, които определено пишат музикалната история на Пловдив и като цяло с лекота донесоха вятърът на промяната на сцените в града под тепетата и в цялата страна. Групата вече е на 10 години, а за десетилетката си е спечелила хиляди фенове. TDK превръщат сцената в необятен космос, а всяка една песен те носи към безкрая и отвъд. Когато забиват, думата самоконтрол изчезва от речниците на публиката и се стига до един невероятен момент – пълна симбиоза между бунтарските ноти, алтернатив, ню-уейв и стоунър рок, и екзалтираната публика. Всички почитатели на Tool определено са се влюбили в TDK и са се включили във вярната фенска маса, която постоянно увеличава размера си. А музиката на групарите, начело с Никола, действа като качествен кокаин и води до пристрастяване. Разбира се, пловдивчани очакват с треперещи ръце следващата си доза.





Тежката метъл вечер закриха диваците от Orphan, които здраво раздрусаха бара. Толкова, че направо се разглоби на парчета.





На сцената в „Безистенъ“ пък публиката се пренесе в съвсем различен свят. Първи на сцената се качи Hive Tressman. Това е 22-годишният Петър Гигов, който се е слял с музиката от близо 10 години. Стилът му е уникален по своему и поднася ефектен коктейл от поп и алтърнатив рок, който определено докосва и печели все повече горещи симпатии. Петър е човекът оркестър, ако може да използваме това определение по български. Сам пише музиката и текстовете на песните си, пее, свири на всевъзможни инструменти и накрая миксира целия си авторски продукт така, че дори професионално ухо ще се затрудни да познае, че става въпрос за вълк-единак. Младежът, който учи кинематография в Англия, носи със себе си уникална палитра от таланти, която заразява на секундата. Дори и да го чуеш за първи път, секунда по-късно се влюбваш във всичко, което е и което прави пред очите ти. И ставаш ненаситен до непоносимост.







Втори на сцената забиха изумителните свежари от Innerglow. Винаги съм твърдял, че те са пример за качествена авторска музика из нашите ширини. Бандата е от трима, след напускането на басиста, но това по никакъв начин не променя взривоопасния саунд. Момчетата Тодор Ковачев, Петър Желев и Матей Христосков несъмнено знаят как се завладява сцената и как с един акорд да те хвърлят от самолета и то без парашут. Innerglow са ярки представители на алтърнатив и елетро рока, със собствен почерк, който, по дяволите, е невъзможен за имитация. Талантливите музиканти представиха песни от албума си, които бързо се превръщат в химн на ежедневието. Якото звучене напомня Coldplay, Arctic Monkeys, дори Muse, на моменти се долавят и нотки на Linkin Park. Музикалното пътешествие, на което ни водят Innerglow просто няма цена, а твори чувства, скицира вселена, чийто контур всеки одебелява със собствените си изживявания. А когато бандата е на сцената, те са безкрайно много. Момчетата от Innerglow обещаха скоро да се завърнат в Пловдив, а това може би заглуши за малко разочарованието, че сетът им приключи неусетно бързо.



















Последни за вечерта се изявиха шведите от The Magnettes. Сана и Ребека определено действат като магнити на сцената. Обаятелните момичета творят fuck pop вече 10 години и карат тялото да танцува без да задава въпроси. The Magnettes са просто неповторим наръчник за това как се твори съвременен поп, но не от онзи скучния, а този който е секси, изкушава и провокира до степен изчервяване.









Третата музикална сцена, позиционирана в Temple bar в Пловдив покани меломаните да изживеят още по-различно и непознато пътешествие. Началото постави Valentinskka от Испания, която освен с красив глас, впечатли и с подход. Да, тя сваляше дрехите си и танцуваше, което, както и да звучи, допринесе за прекрасно музикално изживяване. Валентина е изключителен професионалист както като изпълнител, така и като танцьор.









След нея нежната серия продължи Александра от Малта. Чаровната дама с китара в ръка поднесе неподправимата красота на гласа си, а чрез песните си отправи дълбоки послания. Какъв по-добър начин да бъдеш чут, ако не през нотите и сърцето ти? Александра носеше със себе си и книжки с произведения на хора, които са се вдъхновили от музиката й, което само по себе си говори колко много сърца е докоснала и държи в ръцете си.

Финалът в Temple bar поставиха Satch. Вълшебство. Това може би е най-краткото определение за атмосферата, която момчето-глас Сач и бендът с него създават. Песните му са докоснали не една и две души, провокирали са не една или две горещи сълзи по бузите на всеки, намиращ себе си в дълбините на творчеството му.







Тази вечер музикалният афиш ще предложи 12 изкушения, като за достоен финал. Сцените стават общо 4. В бар „Download” ще забият “Ponte Pilas”, “Caliberty” и “Sun”. В „Безистенъ“ ще се вихрят “I want poetry”, “Mdmar” и „Bonander”, а в Temple bar - Илко Биров и A.L.E.K.S.

И това не е всичко. Предстои закриващ концерт на Римския стадион, в който ще се включат „Bonander”, „Giudi”, „The Magnettes” и Richard Zalai.

Снимки от Валентина Биларева