Неописуемо приятно е да наблюдаваш как Spike Bulgarian Music Showcase изпълнява стриктно мисията си. Представителите на музикалния бизнес разговарят разпалено с членове на гостуващите банди из коридорите в Дома на културата, интересуват се едни от други, разменят си контакти, свързват се през социалните мрежи, снимат се заедно, завързват приятелства, които са безценни и за двете страни. По време на музикалните вечери пък бандите получават вниманието и подкрепата както на своите колеги в музикалния свят, така и на всички останали участници в шоукейс конференцията. Това е магията на Spike - в споделянето, във възможностите, във взаимното уважение, в перспективата, в опознаването. Предполагам ще се съгласите с мен, че няма по-подходящо място от Пловдив за осъществяването на тази магия.







Spike Bulgarian Music Showcase приключи преди броени часове, а всички вече гледат с надежда към следващата 2025 г., когато отново трябва градът под тепетата да ги събере за вълнуващи срещи. Третото издание на шоукейс конференцията надмина всички очаквания и постигна нови върхове. Пловдив бе пресечната точка на толкова много опит и талант, събирателен център на част от елита в музикалния бизнес, епицентър на вълни от взривяващи емоции, превърна се в ценен албум от спомени.

Последният, трети ден на мащабното събитие представи най-наситената програма, за да може финалът, както подобава за финал, да бъде грандиозен.





























Краят на приключението Spike започна в бар „Download” с впечатляващите Absinthe Green. Бандата от Гърция изнесе урок по хард рок/метъл продукция и демонстрира онази класа, която аз лично търся. Absinthe Green завоюваха сцената с лекота, а звученето им изпълни вътрешната ми вселена с такова удоволствие, че ми се искаше да ги слушам до безкрай. Парчетата на групата от Гърция влизат в съзнанието ти и просто те карат да се влюбиш в тях. Absinthe Green омаяха публиката в бара със сценично поведение, класа и творчество, което заслужава да бъде чуто из целия свят. Гръцкият хард рок динамит избухна , а щастливците бяха всички, които в този момент се озоваха в окото на бурята. Вокалистката Eirini Papadopoulou има невероятен глас и харизма, като със сигурност е тайната мечта на мъжката част на метъл феновете – секси, талантлива, достатъчно щура, с необикновена енергия, която има възможността да обърне цялата галактика наопаки. Сред взривяващи парчета, които прозвучаха в бара, Absinthe Green направиха и кавър на хита на Spice Girls – Viva Forever. Mind-blowing!









Сцената в бар „Fabric” също приюти изумителни артисти. Началният изстрел даде Till Sunday Pirate със своето one man show. След него дойде ред на четворката от Oranj Son. Момчетата от UK гостуват за втори път на Spike Bulgarian Music Showcase и това не е случайно. Музиката им е толкова хипнотизираща, че просто е необходима секунда, за да ѝ се отдадеш изцяло, без капка съпротивление. Магията на бандата се крие именно в енергичното поле, което създава около себе си, в широките рамки на индъстриал попа и инди рока.























NEPS бяха следващите, които определено вече са в списъка ми с любими банди. Алтърнатив/инди групата направи своята премиерна изява в Пловдив. Всички знаем колко важно е всъщност първото впечатление. Е, NEPS грабнаха вниманието и оставиха своята следа из страниците на Spike Bulgarian Music Showcase. Магията на австрийското чудо подейства и публиката ги заобича. Причината е ясна – знаят как се прави качествена музика и как точно да я поднесат така, че да докосне онази струна, по която тече реката на човешките емоции.





































Финалът на вечерта в бар „Fabric” поставиха Another Vision, също от Австрия. Те се постараха всички да достигнат до heartbeat изживяване. Творчеството им е толкова яко и свежарско, че от днес нататък ще ги наричам не Another Vision, а “mon amour”. Бандата е изумително приключение от звуци, което те води към желаното настроение. А с техните песни есента в живота ти просто изчезва, а нейно място се появяват пролетното слънце и летния бриз. Талантливото трио определено си спечели нови фенове, които ще следят всяка тяхна стъпка. Another Vision демонстрираха висш пилотаж и направиха показно на това как звуците трябва да са влюбени един в друг и да се леят приятно и спокойно като планински поток.





























Останалите три сцени също грабнаха вниманието на всички участници в шоукейс конференцията. В “Temple bar” публиката се наслади на Musketeer, Vick и Tara Gayan. В залата на БНР пък вниманието грабнаха Ekotumi, Bonander и Trigaida. Бар „Безистенъ“ даде поле за изява на Flying Nomads, Ben T Kadar и други.























Един от акцентите в програмата на последния ден на Spike Bulgarian Music Showcase бе интервюто с легендарния продуцент Стив Лилиуайт, водено от основателя на шоукейс конференцията Боян Пинтър. В рамките на час и половина в една от залите на Дома на културата „Борис Христов“ титанът на музикалната индустрия сподели интересни истории от живота си, свързани с работата му като продуцент. В тази си роля Лилиуайт участва в над 500 записа на групи като U2, Rolling Stones, Peter Gabriel, Dave Matthews Band, Siouxsie and the Banshees и много други.





Как попадна в бизнеса? Късмет, отговори кратко Лилиуайт - Озовах се на правилното място в правилното време, сподели той. Легендарният продуцент е започнал работа като асистент в звукозаписно студио. „Просто настисках копчетата“, пошегува се той. Няколко години по-късно, обаче, той става един от най-желаните продуценти, които са гарант за успех.



„Бях късметлия. Имах възможността сам да избирам с кого да работя. Именно успехът ми даде тази възможност за подбор. За мен беше просто – разчитах на собствения си инстинкт“, сподели Лилиаут пред пълната зала. Той разказа как барабаните за песен на U2 са записвани в лоби, извън студиото, за да се получи търсеното грубо звучене – онзи тип звук, който се нрави на Лилиуайт през 80-те.

„Нямах добро образование, обърквах се понякога. Образованието ти дава много неща. Нямах този шанс. Но просто бях щастлив, че върша това“, посочи продуцентът.

Лилиуайт сподели, че усилията му са били насочени към това не да създаде продукт, който звучи добре, а такъв, който да не звучи зле. И призна, че не обича да слуша вече завършените албуми. „Когато го слушаш след това, може да си промениш мнението. Просто не слушам стари записи“, посочи той.



Лилиуайт е работил по първите три албума на U2. След това спира работата си с бандата, защото според него „вече си е изпълнил задачата“.

Относно работата си с Питър Гейбриъл, продуцентът посочи, че той е първият артист, който е бил по-възрастен от него.

„Питър дойде и ми каза, че иска да звучи различно. На барабаните беше Фил Колинс. Получи се търсеният room саунд“, разказа Лилиуайт.

„Заложих на инстинкта си. Не преследвах парите, а изкуството“, каза в интервюто титанът на музикалната индустрия. И даде пример, че от Def Leppard са искали да работят с него, но той не проявил желание.

Относно работата му с Dave Matthews Band той сподели: Когато ги чух за първи път се влюбих в тях. Казах си, че трябва да ги видя, да ги чуя на живо. Техният продуцент беше мой приятел. Знаех, че съм по-добър от него. Направихме три страхотни албума, станаха номер 1, продадоха милиони копия. За 8-9 години бяха на върха на жанра“, разказа Лилиуайт.

„Бях добър. Всеки път исках да видя артист на живо, преди да влезем с него в студио. Ако мисля, че са брилянтни на живо и ги харесвам, си казвам, че вече мога да започна работа с тях“, каза още той.

Лилиуайт сподели още, че е работил с Ролинг Стоунс, също с легендарния Крис Корнел, който вече не е между живите. С Guns’N’Roses обаче не е пожелал и си има основателна причина за това.



„Аксел Роуз искаше да продуцирам албум. Взе ме лимузина, която ме закара до Аксел и мениджъра му. След това отидохме с лимузината и Аксел в студиото. Когато чух как пее, нещо прищрака в главата ми и си казах „Боже, колко много мразя гласа му“. Накрая на вечерта се прегърнахме и се разделихме. На сутринта ми звънна мениджъра му и ми каза, че Аксел е влюбен в мен и че иска да работим заедно. Казах му, че съжалявам и че не съм точният човек“, сподели Лилиуайт.

Продуцентът разкри, че никога не е искал да стане мениджър. „Избрах своя път като продуцент. Всеки албум, върху който съм работил се оказа добра инвестиция. Има много хора, които правят записи за пари. Това не е лошо, но ако си истински творец – прави го за себе си и за хората след теб“, каза Лилиуайт.

„Идвам от ера, която няма да се върне. Нуждаем се от поне малка връзка с миналото, от която да се учим“, коментира продуцентът.



И призна: „Любимите ми песни са странните, защото не ме отегчават, не ме дразнят. Хитовете ме дразнят“.



Приключението Spike Bulgarian Music Showcase за тази година приключи. Определено изживяването си струваше всяка една секунда време. Респект към организаторите на това събитие, което няма аналог в страната. И все пак, за три дни всички погледи бяха вперени в Пловдив. А градът под тепетата обича светлините на прожекторите и вниманието към културата. До нови срещи, Spike!





