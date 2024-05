Древният Пловдив е сцена за стотици културни събития годишно. Това го прави не просто специален, а истински жив. Ежедневно белите му дробове се изпълват с мултикултурен въздух, който му позволява да диша спокойно и да демонстрира явно превъзходство пред всички европейски градове. Най-свежата глътка въздух, обаче, идва с мащабно събитие, което няма аналог в страната. Неговият пламък гори именно в града под тепетата, вече за трета поредна година. Разбира се, че става дума за Spike Bulgarian Music Showcase -първата в България конференция и шоукейс платформа, предназначена да отговори на нуждите на разрастващата се българска музикална индустрия както за развиващи се, така и за утвърдени артисти. Това събитие попада в категорията на екстраординарните, които носят пореден диамант в културната корона на Пловдив и го издигат още по-високо в очите на Европа и света. От онези, които те водят на пътешествие до непознати галактики и ти подаряват неподозирани емоции. Да започваме!















Официалното откриване на третото издание на „Spike Bulgarian Music Showcase“ бе поставено в Епископската базилика на Филипопол. Там основателят и директор на мащабното събитие Боян Пинтер приветства част от участниците. „Благодаря, че сте тук с нас. За мен е удоволствие да ви приветствам на третото издание на Spike“, каза той. Виктор Янков от „Пловдив 2019“ изтъкна, че фондацията подкрепя провеждането на събитието от самото му начало преди три години. Той пожела на всички участници да се насладят на престоя си в града под тепетата и успех на конференцията. След официалната част, гостите започнаха да се опознават на стилен коктейл, осигурен от организаторите.

























Черешката на тортата, обаче, се оказа вечерната програма. В бар „Download” се развихри истинска буря с ураганни ветрове от България и Гърция, за която дълго ще се носят легенди и която ще залегне в учебниците.



















































Честта да открият музикалната част на конференцията имаха момчетата от Sunblinds. Родната банда прокара слънчев лъч напук на облачното време и демонстрира висша класа на сцената. Заваля инди рок като из ведро, който подейства като чудодеен лек. Петър Тодоров, Калоян Стоянов, Йордан Чипев и Благовест Захариев вдигнаха градуса на настроението в бара и дадоха причина на всички да си помислят: „Боже, колко талант има в тая държава, боже!“. Талантливите момчета свирят заедно от 2021 г. и залагат на авторски парчета, което със сигурност е формулата за успех. Изграждайки свой собствен образ, Sunblinds определено оставят дълбока следва във всички онези, които ги слушат и се реят по вълните на свръхзарибяващите им парчета. Така неусетно се превръщат в светлина в тунела, от която има нужда българската музика. И, да, момчетата наистина греят като слънчев лъч и те карат да ги търсиш, за да се сгрееш.





























































Втори на сцената се качиха рокендрол машините от Гърция – The Lobsters. Бандата е създадена в средата на 2019 г., но звучи сякаш има поне 30-годишен опит на сцената. Неземна енергия, приказна мелодичност и уникален стил. Това са първите думи, които изникват в съзнанието на човек, когато ги чуе за първи път. Магията, която носят със себе си The Lobsters не се среща всеки ден. Още в първите секунди бях изумен от прецизния начин, по който момчетата поднасят музиката си. И тя, повярвайте, просто взривява ума, а шрапнелите в резултат на този емоционален взрив се забиват дълбоко в сърцето. Така с The Lobsters хем куфееш както никога преди, хем се прочистваш от всяка негативна мисъл, хем потъваш дълбоко в реката на изумителното им творчество. Гръцката банда попадна в списъка ми с открити съкровища и определено искам още от тях. За късмет, те ще свирят отново тази вечер, но на различна сцена – в бар “Fabric”. Като един истински тайфун, рокендрол бандата помита всичко и те кара да забравиш, че планетата продължава да се върти. Глас, който те кара да настръхнеш, яки китари, майсторство зад барабаните и баса. Просто няма как да не се влюбиш в The Lobsters, и то от пръв поглед – точно като в романтичните филми.





































Извънземните Greesh пък имаха удоволствието да закрият първата музикална вечер на “Spike Bulgarian music Showcase”. Гриша Георгиев, който е добре познат като човекът-оркестър и талантлив експериментатор в мелодиите, изкърти сцената на бар „Download” в компанията на Никсъна зад барабаните и Йоана зад баса. Трудно може да се опише подобно преживяване с думите, с които разполага българския език, но защо да не опитам. Ще започна от там, че е заразно. Независимо в какво настроение си, независимо какво ти се е случило преди малко, Greesh те изтръгва от ръцете на сивото ежедневие и те хвърля в шареното. По-шарено и от дъга. Съзнанието ти затваря очи и просто се отдава на момента. А бандата дирижира всеки един специален момент толкова професионално, че неусетно ставаш зависим. „Без Greesh си мъртъв, човече. Няма да видиш бял ден!“, говори вътрешния ти глас. И с право. Бандата разтресе бара с изумителен коктейл от алтърнатив рок и фънки груув, който беше достатъчен, за да си кажеш, че си на правилното място в правилното време. Истината е, че ако ги чуеш веднъж, после няма измъкване. Парчетата са толкова готини, че ще ги въртиш до края на света. Освен целият този кеф, който Greesh носят, те ти подаряват и чувството за свобода. Необикновена свобода, от която всеки има нужда да отпие.











След силното начало, днес Spike Bulgarian Music Showcase продължава. Вторият ден на конференцията предлага богата програма, която не е за изпускане. През деня ще има шест интересни беседи/лекции, а вечерта музикалната програма се разширява и ще обхване пет локации. В „Безистенъ“ ще свирят „K not K”, Inspo” и “Till Sunday Pirate”. В „Temple bar” ще се изявят Patino, Reinis Jaunais и Faunea. В “Download” – Sixth wonder, Misu и Lavina. В бар „Fabric” – Sandy Lawson, The Lobsters и Sunblinds, a в БНР – Jes Psaila - Hinge Project, Roman Wroblewski и Woomb.

снимки от Наташа Манева