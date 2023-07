What's up, майнааааа?, изкрещя Макс Кавалера и пловдивската публиката пощуря от кеф. Е, как няма, когато чуват българска реч от своя идол, а телата и умовете им се готвят да експлодират в прегръдката на коравите китарни рифове на Soulfly.



Час по-рано

Под Альоша се тресе и то здраво. Сцената на Летен театър "Бунарджика" поглъща жадно всяка нота, която се излива върху нея. И то с такова удоволствие, че чак настръхва. И кой друг ще я накара да изпита подобни емоции, ако не невероятната хардкор бг банда Last Hope. Момчетата са родени, за да взривяват тълпата, а в този момент - племето на Soufly. Last Hope имаха мисия, която на пръв поглед изглежда адски трудна - да нажежат сцената до максимум, за да може на нея да стъпят Макс Кавалера и компания.

Повярвайте ми, за тези пичове това беше фасулска работа. По малко от песен време отне раждането на онази симбиоза между публика и изпълнители, за която мнозина само си мечтаят. Бандата Last Hope не остави дъх, не остави празен миг, не остави незадоволена душа. Представиха както известни парчета през годините, така и едно чисто ново, запазено специално за повода - извънземният концерт в Пловдив.











След 30 минути качествена загрявка на сетивата, настана време и за библейски сюжет. За незаменимото време на Soulfly с публиката и несравнимата емоция при размяната на духовна енергия от и към сцената.





Бразило-американската банда подпали фитила на феновете с класика в жанра - парчето "Back to the primitive". Макс и синът му Зайън, който свири на барабани, Майк Леон и Майк ДеЛеон дадоха заявка за космическа забивка и изпълниха обещанието си.







Станах свидетел на нещо свещено - свето причастие на публиката, при което Макс Кавалера, който е музикалният бог на всички от племето на Soulfly по света, даде и кръвта, и тялото си, "нахрани" и "напи" всички със своята виртуозност, с единствен по рода си хъс и пленяваща сакралност. Този библейски сюжет в нощта, която чаках да настъпи месеци наред, определено ще остане в мемоарите на феновете, които те ще си препрочитат отново и отново, за поддържат пулса на спомените.



От сцената прозвучаха парчета като "Prophesy", "No Hope = no fear", "Frontlines", "Tribe", "Seek' n' Strike", "Boom", "Eye for an eye", "Jumpdafuckup", "Filth upon filth" и други. Със сигурност нямаше как по време на концерта да не витае поне за минути духът на бандата Sepultura, от която Кавалера беше част заедно с брат си. Този мост към миналото бе издигнат с помощта на "Refuse/Resist", включена и в седмия албум на Soulfly като бонус трак.







Определено траш металягите са в страхотна форма. В момента тече европейското им турне и са набрали непредвидима инерция. А точно в Пловдив настъпи сюблимният момент, в който Макс Кавалера да признае "Това е един от най-добрите ни концерти". Фронтменът на Soulfly не спря да включва публиката в грандиозния музикален спектакъл на Летния театър. Остана възхитен от обратната връзка и си спомни, че именно в България се чувства по-добре от всякъде другаде. Тук племето на Soulfly е неизброимо и следва своя лидер неотлъчно вече десетилетия наред.



Няма как да не поздравим Макс и за усилията, които полага, за да научи повече думи на български. На няколко пъти той се провикна "Майнааа", "Благодаря" и "Да полудеем", което мисля са трите важни словесни крачки към сърцата на публиката в града под тепетата.







Концертът на Soulfly продължи около час и половина. И това време се оказа точно за осъществяване на цял списък с мечти. Бандата на Кавалера усети цялата любов и подкрепа на феновете с такава сила, че искаше да продължи да й се любува още много дълго и да не напуска сцената.





Публиката пееше всяко парче заедно с идолите си при пълен до пръсване Летен театър. Истинска магия, която ще те накара да се ощипеш поне веднъж, за да провериш дали сънуваш или просто си най-големия късметлия в галактиката.







Определено този концерт е сред основните претенденти за събитие на годината в града. Причините са много, но да започнем с тази - та Макс Кавалера беше в Пловдив, за Бога! И направо премести Бунарджика в идеалния център на музикалния космос. Като истински шампион, Пловдив си закичи още една звезда в собствената си Алея на славата, която става все по-дълга. Макс и Soulfly имат най-специалното място в нея и съм сигурен, че всеки от племето го усеща.







Обзалагам се, че все още сте екзалтирани от траш приключението. За този кеф трябва да благодарите на организаторите от Blue Hills Events, които направиха срещата с метъл идолите възможна, одухотворяваща и зашеметяваща. Благодарение на нея всеки луд фен разбра, че ако метъла си има Библия, то тя е написана собственоръчно от Soulfly. На мен не ми остава нищо друго, освен да продължавам да я препрочитам и да вярвам в нея още по-силно. Толкова силно и истински, че молитвата ми за следваща среща с Макс и бандата да е много, много скоро.



снимки от Елена Ненкова



П.С. Очаквайте разбиващо видео интервю с Макс Кавалера на сайта на "Марица"!