Истински фурор. Мощни аплодисменти. Неописуемо удовлетворение. Усмивки по лицата на всички заклети фенове на рока. Това предизвиква появата на чилийският мощен глас Рони Ромеро. Това предизвиква музиката, родена от таланта на музикантите от проекта на Д-р Милен Врабевски "Intelligent Music Project".







Пловдив се слави като една от рок крепостите в България. Може би не най-голямата, но със сигурност онази, която би рухнала последна и то след яростна съпротива.

Този дух и тази атмосфера явно са улучили точно в сърцето човекът, който е главен виновник за чудеса като концерта на "Intelligent Music Project" на Античния театър.







Д-р Милен Врабевски избра да постави началото на турнето "The Creation" в града под тепетата през май и някакси съвсем естествено точно тук бе и грандиозния финал.



Така разказвачът завърши приказката на мястото, на което прочете първите й редове.

Но чуйте какви главни герои има само. Убийствените гласове на Рони Ромеро, Карл Сентанс, Боби Косатката, Славин Славчев и Лина Никол, взривяващите рифове на Бисер Иванов, мощните барабани на Стунджи, опияняващите кийборди на Иво Стефанов и Самуел Ефтимов, и не на последно място - респектиращата "игра" по бас струните на Димитър Сираков.







Отборът мечта излезе на сцената на Античния театър в съботната вечер и в рамките на повече от 2 часа отвя главите на рок феновете.

Сетлистът обхвана парчета от последните три албума "The Creation", "Life motion" и "Sorcery Inside", които са повече от любими на пловдивската публика.





"Летях от Букурещ до София, след това шофирах до Пловдив, за да съм тук сега. Просто казвам", обясни Рони на почитателите си, знаейки че ще последват бурни ръкопляскания.





"Обичам този град!", възкликнал той и продължи да твори историята на интелигентния рок.







След като Ромеро накара всяко едно сетиво да настръхне и всеки фен да влезе в ритъма, на сцената излезе Карл Сентанс, вокалът на Nazareth, чийто магичен глас стопи разликата между забавление и пълен екстаз.





Как иначе да се чувства човек, когато на сцената са едни от най-добрите музиканти в световен мащаб?





Рони Ромеро и Карл Сентанс изпълниха парчетата "I know", "A sense of progress", "Don't let them win", "Run away", "The final act", "Every time", "Every morning", "Light", "Life to linger", "Love" и други, които направо разтърсиха вътрешната рок вселена на всеки един от присъстващите.







Два емоционални момента белязаха запомнящото се събитие в града под тепетата. Първият бе свързан с изпълнението на песента "Listen", посветена на двойките с репродуктивни проблеми.

Именно битката с демографската криза е една от каузите на създателя на "Intelligent Music Project" и автор на всички парчета на групата д-р Милен Врабевски.

"Listen" пресъздава с ноти част от дългия път и силните еноции, през които преминават семействата с репродуктивни проблеми, за да сбъднат мечтата си да им се роди дете.







Вторият е емоционален момент бе споменът за легендарния вокалист на Uriah Heep Джон Лаутън, който си отиде от този свят в последните дни на юни.







Музикантите почетоха паметта му с песента "Fairytale". Тя е от първия албум на "Intelligent Music Project", озаглавен "The power of mind".







В него пее именно Джон Лоутън, с него започва музикалната приказка на Врабевски, която никой не иска да свършва.





Парчето изпя Рони Ромеро, а публиката потъна в мълчание, за да отдаде дължимото на изключителния Лоутън.





Концертът завърши с "Yesterdays that mattered". Песен, която е откриваща за албума "Sorcery inside" и вече по традиция закриваща концертите на супергрупата на Врабевски.







Рони Ромеро демонстрира какво означава сливане с публиката - както буквално, така и метафорично.





На два пъти мощният вокал на "Rainbow" и "Lords of black" слезе от сцената, качи се по стълбите на централния сектор на Античния театър и пя сред своите верни фенове.

Чилиецът направи този подарък на феновете по време на песента "Listen", както и при импровизирана игра по надпяване, в която, разбира се, Ромеро е ненадминат.





Причините проектът на Врабевски да се превърне в любим на публиката са безброй.







Като започнем от смисъла, който влага самият създател, през включилите се музиканти от световна величина, текстовете, композициите и вложения истински професионализъм, и се стигне до мисията, която музиката изпълнява и дълбоките послания, които достигат до всеки един.







Но основният мотив, който обединява останалите във взривоопасна смес, е интелигентният рок.

Рок за ценители, рок, който няма аналог, рок, който пленява душата, хваща я за ръка и й показва светове, невидими за просто човешко око.

Интелигентен рок, който преобръща нормалното ежедневие в истински празник, дава цел на безцелното съществуване, елиминира хаоса и подрежда всяка една халка във веригата на човешкото "екзистере".







Рок, който пристрастява и те кара да му се отдадеш на секундата, който те прелъстява, влиза под кожата ти и се превръща в твой вечен спътник.







Това е магията, която Милен Врабевски дели с всички почитатели.







И тя не е тайна.





Иска се само сърце, за да я предадеш и сърце, за да я приемеш и да се вдъхновиш.





Е, всеки си открадна част от тази магия на Античния театър и се прибра вкъщи една идея по-богат - емоционално и духовно.





От сцената д-р Милен Врабевски обяви, че вече се готви седмия албум на супергрупата, който ще изненада всички.



Феновете тръпнат в очакване на нова порция съвършенство и изящност.







И за нов концерт в Пловдив при представянето му.







Поредно доказателство, че рок музиката е страст, мисия и начин на живот.







Знаете за какво говоря.