След втората луда рок вечер на Античния театър в Пловдив съм повече от убеден, че в учебната програма на подрастващите трябва да бъде въведен задължителен предмет „музикално възпитание и облагородяване на душата“. Сигурен съм, че в момента ще ме помислите за луд, ще кажете „То си има часове по музика“, но идеята и дълбочината, която може да се постигне са съвсем различни. Музикалното образование не се изчерпва само до това да научиш да рисуваш ноти или как се свири на конкретен инструмент. Тук вече говорим за възпитание и формиране на вкус. В рамките на 40 минути учениците могат просто да слушат определени банди, да се запознават със стилове и сами да тръгнат по пътя на духовното и на класното звучене. Неведнъж съм чувал, че няма как човек, който е свързан по някакъв начин с музиката, да таи лошо в себе си. И в интерес на истината е така. Музиката е кръвоносната система на възпитанието, на това да обучиш душата ти да се издига отвъд небесата и да слиза обратно, за да се влее отново в течението на несъвършения свят. Музиката е верният приятел, който никога няма да те изостави и ще те поддържа жив пламъка на човешкото в теб. Ето защо подобна учебна дисциплина би трябвало да има място в храмовете на знанието. Тъй като това няма да се случи поне в близкия век, всеки има отговорността сам да положи грижи за музикалното си образование. И не е лоша идея да включи в този процес единствените по рода си концерти, които приютява Античния театър в града под тепетата. Последната вечер там се проведе взривоопасна и ненадминато класна лекция по рок и метъл саунд. В рамките на четири часа пред жадната за музика публика се изявиха Me and My Devil, Klone и Pain Of Salvation – изискан коктейл, който се пие бавно, за да се усети всеки един нюанс с душа и сърце.











Ударно начало на втората рок вечер на древната пловдивска сцена постави класната родна банда Me and My Devil. Момчетата буквално изкъртиха Античния още с първото парче. Ако не сте се сблъсквали със саунда на Каспарянов и компания, трябва да знаете, че имате сериозна празнина в музикалното си образование. Me and My Devil са неописуемо брилянтни и превръщат в духовен сеанс всяка своя забивка пред меломаните. Бандата действа хипнотизиращо и наелектризира до краен предел всяко едно човешко сетиво – дотолкова, че дори не осъзнаваш как по едно и също време мислено се рееш из облаците и си здраво стъпил на земята. Този портал между два свята е толкова магичен, че ти се иска никога да не се затваря. Me and My Devil нямат аналог в страната и това ги прави съвършени и необикновено специални за ценителите на качествената музика. Гласът на Ангел Каспарянов не знае граници и добавя нужната щипка цвят към взривоопасните участия на групата. На Античния театър момчетата просто направиха показно и накараха всеки да се влюби в тях. А който вече е влюбен, да открие за сетен път причината за тази силна любов и да постигне примирие с демоните в себе си.





























Урокът по класна музика продължи с френското чудо Klone – група, която задължително трябва да присъства в учебниците. Рядко меломан може да срещне толкова много от себе си и да погледне душата си като в огледало, благодарение на творчеството на една банда. Klone гостуваха със специално Unplugged шоу, което натисна точният клавиш на вътрешната вселена на стотиците фенове на Античния театър. В звученето на групата има толкова магнетизъм, толкова мрак, толкова чувства, толкова сила и същевременно толкова светлина, загадъчна усмивка и лъч надежда. Всяко едно тяхно парче е истинска медитация, отклоняване от орбитата на нормалността и търсене на живот.

























Klone са онази глътка въздух, която може да те избави от всичко сиво, което обгръща ежедневието ни и едновременно с това изпълненията те оставят без дъх. Бандата рисува романтичен залез, но и болезнен изгрев на хоризонта на объркания ни ум. Това пътешествие по бурните вълни на вътрешните ни усещания идва като още едно неопровержимо доказателство за уникалността на Klone. Групата представи няколко от най-обичаните от меломаните парчета като „Yonder” и “Bystander”, като достигнаха дори до скритите ъгли на човешкия микрокосмос. Изумителен вокал, невероятни инструменталисти, песни, които далеч надминават дефиницията за музикален шедьовър. Френското чудо успя за по-малко от час да постигне нужния ефект, карайки всеки един от присъстващите да се прероди и да погледне с нови очи на света - малко по-мрачни, но всевиждащи.







Хедлайнерът във втората вълшебна вечер на Античния ни отведе на щуро прогресив метъл приключение по шведски. Титаничните Pain Of Salvation не оставиха публиката да си поеме дъх и запалиха фитила на истинското удоволствие. Имах усещането, че мощният саунд на бандата достигна до Космоса. Публиката стана на крака и се пусна по течението на бликащите като гейзер емоции. Pain Of Salvation, които творят от над 30 години, представиха мечтаното шоу и сътвориха един от най-добрите концерти, правени някога на древната пловдивска сцена. Повече от два часа незаменимият и мултифункционален фронтмен Daniel Gildenlow и компания поддържаха завидно темпо и направиха изумителна демонстрация за това какво означава музикален перфекционизъм.















“Забавлявате ли се?“, пита вокалистът. Следва шумен положителен отговор. В публиката имаше фенове както от страната, така и от чужбина. Те от своя страна показаха на бандата, че разчитат на тях, за да създадат една незабравима вечер. Очакванията им бяха скоростно задминати, като в резултат Pain Of Salvation подариха класен музикален коктейл от яките парчета през годините. Невероятните дълги композиции омаяха верните почитатели и те пяха с пълно гърло. Очаквано, шведската група бе извикана за бис, като така приключи двучасовия музикален ураган на сцената. Аплодисментите продължиха дълго време – сюблимен момент, който топли сърцата на изключителните професионалисти от Pain Of Salvation.













„Искам да съм по близо, затова идвам до вас“, каза Daniel и на няколко пъти слезе до оркестрината и се приближи на ръка разстояние от куфеещите фенове.

Незабравимото приключение се запечата трайно в съзнанието на всеки един от присъстващите под звездите. И ако това не беше един класен петчасов урок по музика, здраве му кажи.

Тази вечер е финалът на тридневното рок и метъл преживяване на Античния. Там след 20 часа ще ви очакват Vrani Volosa и Insahn. Не закъснявайте за часа по музикално образование!





















Ето и песните, които Pain Of Salvation изпълниха:

1. Accelerator

2. Reasons

3. Used

4. Beyond the Pale

5. Wait

6. Meaningless

7. Panther

8. On a Tuesday

9. Restless Boy

10. Icon



***

11. Falling

12. The Perfect Element

13. The Passing Light of Day

снимки от Елена Йорданова