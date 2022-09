Сигурен съм, че мнозина от вас, които трупат житейски и музикален опит през годините с посещение на концерти, постоянно си правят наум класация с това кое от събитията ще заеме челното място в сърцето им. Съвсем естествено титулярът се променя, заменен от друг, който е подарил мечтаната палитра от емоции. И така до безкрай. Снощи обаче, благодарение на шведска мощна намеса, правилата на "играта" се промениха. Да, става въпрос за виртуозите Opeth, чиито свръхумения огъват нотите по свой образ и подобие със завидна лекота. Без съмнение, този концерт, обгърнат от меката магична пелерина на Античния театър, преобръща меломанската класация и се заковава като мощен метъл риф на първото място. Не за ден или година, а докато свят светува.





Мегашоуто на Opeth бе толкова очаквано, че дори и след като златният момент настъпи заклетите фенове се ощипваха, за да проверят дали не става въпрос за прекрасен сън. Но да започнем от самото отначало.













Публиката превзе района около Античния театър минути преди 19 часа. Един по един всеки зае мястото си и се приготви за онзи миг, който милионите книги за позитивизма назовават като "единствен връх в човешкия живот".









Завихрянето на бурята във вътрешната вселена на присъстващите бе поверено на исландците от The Vintage Caravan. Огън и жупел превзеха сцената и само едно парче бе напълно достатъчно, за да отвори кутията на Пандора. Оттам насетне всичко стана като по учебник - мощни китари, куфеене, екстаз и исландски нрав. Бандата определено се очарова от първия си допир с пловдивската публика. Двупосочната връзка бе повече от очевидна и съм убеден, че поне половината метъли добавиха The Vintage Caravan към списъка с групи, на които ще дадат шанс и ще ги определят като фаворити за силните им усещания в света на музиката.





































Точно в 21 часа задуха силен шведски вятър. Климатът коренно се промени и достигна стойности, които оставиха метеоролозите с отворена уста. Все пак става въпрос за уникално климатично явление, което и ветераните в професията не помнят. Opeth буквално изригнаха като вулкан на сцената, а горещата музикална лава стигна до всеки сантиметър на Античния театър.















В този вълшебен миг осъзнах, че Opeth са онази мъждукаща лампа в непрогледния мрак, която всички усилено търсим и от която отчаяно се нуждаем, за да се спасим от тежките окови на ежедневието. Фронтменът Микаел Окерфелд приветства почитателите на качествения метъл и заяви, че е изключително щастлив да бъде в древния Пловдив за втори път. Спомни си за предишното участие на групата в града под тепетата заедно със симфоничния оркестър и отново благодари на всички музиканти магьосници, допринесли за незабравимото преживяване тогава. След това не изгуби и нито секунда, за да надмине онази приказка с нова, с още по-невероятен край. Сетлистът на бандата построи несломим мост между миналото и настоящето, като изрови стари и нарисува много нови спомени.



























Opeth покани публиката на невероятна разходка през годините и отделните глави в творчеството си. От сцената прозвучаха парчета от последния албум "In Cauda Venenum", така и от други, намерили място в златните колекции на феновете. Така неусетно изминаха два часа и 11 песни, които изключително професионално натиснаха правилния бутон в човешката душа. Онзи бутон, които те катапултира в Космоса и ти летиш, докосваш и поздравяваш звездите, в който яхаш комети и разместваш планети.

















Взривоопасната космическа одисея, в която близо 3000 души станаха главни герои, доказа само едно. Шведите са астронавтите в музиката. Те са първите, които кацат на яркогреещата луна в човешката галактика и оставят неизлечими следи. Те са първите, които разкриват напълно слънчевата система от ноти и благодарение на тях рисуват като с четка непознати до този момент звезди и планети.









"И аз ви обичам!", отговори Микаел на нестихващите аплодисменти. Връзката между Opeth и публиката съзря дотолкова за два часа, че всички изживяха раздялата в пъти по-тежко. Фронтменът на бандата не спря да се шегува и междувременно с това да се изповядва. Да, самият той изтъкна, че не е първа младост и че афтърпарти не влиза в плановете му. "Вече сме стари. Ще се приберем. Ще гледаме телевизия. Ще пием чаша чай", каза Микаел. Е, ако мислите, че сте твърде стари за космическа епопея, грешите. Явно чашата чай носи онази сила, която никоя друга банда в света не притежава. Майсторството, опитът и чувствата, която всяка една композиция носи на гърба си, нямат аналог. И неопровержимо доказателство за това беше именно концертът феномен в града под тепетата. Opeth написаха нова история, която трябва да влезе в учебниците и да се изучава като христоматиен пример за съвършенство в съвършенството, за сън в съня, за класа на класата.









Концертът на шведите напомни ясно и за още нещо. За да си номер едно не е нужно да си като останалите и да вървиш по течението, защото така е по-лесно. Напротив. Точно срещу вятъра и обратно на часовниковата стрелка се ражда нестандартното. Онова, което предизвиква любов от пръв поглед и я държи докато сърцето бие.



Танцът на сетивата, на който Opeth ни поканиха и за дадоха ритъм, все още ни държи. Да, концертът приключи, но винаги можем да пием по чаша чай и да връщаме пак там - към думите на Микаел, към брилянтния спектакъл, към дългочаканото вълшебство, към магията, която ще остане красива тайна.



Ето и пълният сетлист на бандата, който прозвуча на Античния театър:

1. Svekets prins

2. Demon of the Fall

3. The Leper Affinity

4. Reverie/Harlequin Forest

5. Nepenthe

6. Hope Leaves

7. Moon Above, Sun Below

8. The Lotus Eater

9. Allting tar slut

10. Sorceress

11. Deliverance





снимки от Наташа Манева и от Атанас Кънев