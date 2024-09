MONO INC. в Пловдив - готически шедьовър без аналог СНИМКИ

Нека бъдем честни. Комерсиалното ни е хванало за гушата и ни държи толкова здраво, че дори и да впрегнем всеки един мускул, нямаме никакъв шанс да се измъкнем от тази хватка. Ако насочим поглед към музиката, там съвсем ясно се откроява комерсиалната линия, която в рамките на съвремието се трансформира в гаранция за успех. Да, всеки музикант и всяка група искат да изкачат всички стъпала по стълбата до върха, което е напълно оправдано като цел. Но като спирачка стои въпросът – трябва ли на всяка цена? Трябва ли да промениш възгледите си, вътрешния си усет за магията на музиката, трябва ли да зададеш друг ритъм на сърцето си, за да бъдеш желан, за да се превърнеш от талантлив музикант в комерсиален творец? Тънката червена линия между двете е едва забележима, но пък ясно се открои в първата от трите рок вечери на Античния театър, когато сцената приюти извънземно талантливи банди – MONO INC. и подгряващите ги Radiogeist. В рамките на няколко часа музикантите демонстрираха безапелационно какво означава да си успешен и в същото време да обърнеш гръб на комерсиалното и да нямаш абсолютно никакви допирни точки с него.















Огнен старт на първата рок вечер на Античния театър в Пловдив поставиха мега талантливите свежари от Radiogeist. Интернационалното трио определено тежи на мястото си и осигури на публиката такова подгряване, което ще я държи с енергията си дни наред. Древната пловдивска сцена им отива, а самите музиканти с лекота демонстрираха, че наистина са създадени за големи събития и широки подиуми. Radiogeist запалиха музикалния пожар с любимото парче „Obsession”, след това прозвучаха “Why am I so good”, “Today”, “Under the bridge” (як кавър на евъргрийна на Red Hot Chili Peppers) и други. Само в рамките на няколко минути вокалистът и басист Джордж Джордж, китаристът Румен Илиев и барабанистът Хулио Батериста заформиха невиждан рок ураган на сцената. Бандата има невероятно звучене, със сигурност вибрира по всяка една струна на вътрешната човешка вселена и я води към онази магична еуфория, до която всеки меломан иска да достигне. Мощният саунд на Radiogeist не може да те остави безразличен и атакува на правилното място. Чуеш ли ги веднъж, просто ги обикваш...и толкова. Е, точно това се случи с всички присъстващи на първата от трите рок вечери на Античния театър в града под тепетата.





























Музикалните пламъци се разгоряха още по-силно, за да посрещнат подобаващо дългоочакваната изненада – немската готик машина MONO INC. Бързам да споделя, че никога никъде не съм гледал подобен музикален спектакъл. Бандата гостува за първи път в Пловдив и въобще на родна територия. Както се казва, по-добре късно отколкото никога, защото MONO INC. са истинска перла в короната на твърдия саунд. Група, която, поне според мен, няма аналог в прецизното звучене, в симбиозата между музика, диалог и грабваща визуализация, в мащабите, които гони и постига на сцената. Немското готик чудо излезе и представи специално шоу, за което се е приготвяла дълго. Самият фронтмен на групата Мартин призна, че са развълнувани от гостуването си в Пловдив и че стремежът им е не да изпеят няколко песни, които по принцип включват в сетлистите си, и да си тръгнат, а да направят нещо необикновено, което да остави следа във всеки един почитател в публиката. И това се случи. Вечерта в града под тепетата се превърна в изумително вълшебство. Точно като в приказките, точно като в мечтите на феновете – лудо, истинско, зрелищно, докосващо и незабравимо.









Бандата остана очарована от обмяната на любов и енергия, която се случи между нея и зрителите от пръв поглед, сякаш с едно щракване с пръсти. Едва ли някой друг може да се похвали с такова енергийно поле, което може да преобърне и помете всичко по пътя си като цунами. MONO INC. подариха на публиката почти двучасово шоу с песни от последните 20 години. „За първи път сме в България и ни харесва много. Страхотно е. Благодарим ви. Обичаме всеки един от вас поотделно. Това е първото ни шоу тук и се надявам, че няма да е последното“, каза Мартин. Заклетите фенове знаят, че името на групата идва от Monomanie ​- популярна през 19. век диагноза за психическо разстройство, което в общи линии се изразява с „моментна лудост“ на иначе здрав разум. Именно в тази моментна и единствена по рода си „лудост“ се потопиха всички почитатели на класната музика на MONO INC. Част от сетлиста на групата бяха парчетата “Children of the dark”, “Louder than hell”, Heartbeat of the dead”, “Lieb mich”, „Sleeping my day away” и ред други, които предизвикаха истинска експлозия на сетивата. Бандата се бе погрижила думата „специално“ да придобие космически мащаби и пред публиката се разкри готик шедьовър без аналог, подплътен с много талант, любов и пироефекти. Наред с всички песни, Мартин изпълни няколко, като разчиташе на голяма помощ от феновете. В един глас той и зрителите изпяха класическото „Hallelujah”, след което и “The passenger” на Iggy Pop.





























Публиката почувства магията на MONO INC. с душата си и не искаше шоуто да има край. Така на няколко пъти извика бандата на бис и демонстрира колко много е обичана и ценена в България. А финалът бе с нестихващи аплаузи.

Немската готик машина е неопровержимо доказателство за това, че успехът не стъпва само по вече утъпканата пътека на комерсиалното. Напротив. Успехът е по алтернативния път, в уникалността на това да правиш яка музика, която да се превърне в пътеводител на изгубените души и да бъде оценена подобаващо. Групата е постигнала тази магия, станала е икона за неизброимите си почитатели в цял свят и продължава да бъде златният пример за класа и изящество в света на рока и метъла. И не само това. Силно впечатление прави и отношение към феновете. На няколко пъти Мартин се доближи до публиката, стисна ръцете на мнозина, други прегърна. След шоуто пък членовете на бандата отделиха време за всеки един, който искаше да се срещне с тях отблизо. Снимаха се за спомен, раздаваха автографи, подсказаха, че всеки техен верен почитател е изключително ценен и че за тях публиката е всичко.











































Определено гостуването им в Пловдив е събитие от онези, които градът ще изтъкне в музикалната си автобиография. Събитие, с което ще се гордее десетилетия наред и ще вгради някъде там между хилядолетните пластове история и култура, които го съставят. Тук е мястото и за поклон пред организаторите, които отварят очите на меломаните за това колко изумителни банди бродят из света и колко добре звучат от сцената на Античния театър.

Тази вечер отново предстои емоционален взрив. Афишът включва три групи – родната “Me and My Devil”, следват “Klone” и емблемите от “Pain of salvation”. Не си и помисляйте да ги изпуснете!















снимки от Елена Йорданова