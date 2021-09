Полети и лети високо. Към безкрая и отвъд. Поне за миг. Точно с тази "заповед" музиката на Лука Шулич и Евгени Генчев се обърна към душата на всеки един от публиката, изпълнила Античния театър.



Може ли музиката да лекува? А да бъде навигатор на мечтите? Или пък да шепне нежно докато не изнуди всеки сантиметър от тялото да тръпне? Определено отговорът е "Да!" и го казвам с чисто сърце, докато в главата ми още звучат изпълненията от концерта на суперзвездата Лука Шулич от 2CELLOS и неземно талантливия пианист Евгени Генчев. Тандемът владее до съвършенство силата на музиката и не спря да го демонстрира близо два часа. При това със завидна лекота и страст. Страст между струните и клавишите, между втъканите емоции и възприятията на публиката, между реалността и въображението.























Междугалактическото пътешествие по орбитата на вътрешната човешка вселена започна още с първите акорди. Един подир друг те удряха на точното място и стигнаха до границата, която разделя профанното ежедневие от възвишеното съществуване. Когато Лука и Евгени свирят, хаосът изведнъж става космос, угасват лампите на нашите слабости и започват да мигат тези на нашите силности. А душата. Душата лети и преобръща всичко по пътя си, за да достигне до всички неподозирани сладости, до които само музиката може да ни отведе. Пианист и челист, само тези двама души, бяха способни на всичко това.















Бурята от емоции бе още по-въздействаща предвид факта, че Евгени Генчев, който е родом от Пловдив, свири сред свои. Лука го нарече "Роки Балбоа на пианото" и това може би не е далеч от истината, защото само един музикант знае през какъв път е минал и в колко "рунда" е цялата тази вътрешна битка. Лука изненада публиката с няколко думи на български и очарова всички, използвайки симбиозата между таланта си, атмосферата на Античния театър и лечебните свойства на музиката от ръцете му.











Впечатляващите музиканти подариха на публиката палитра от многослойни емоции, които преливаха плавно от тъга през любов и носталгия, към радост и хармония. От класика, през филмова музика до рокендрол и ню метъл. От Вивалди, през Фреди Меркюри и Енио Мориконе, до Металика и "Bella Ciao". Евгени благодари, че има възможност да се завърне в родния си Пловдив и да свири пред пловдивчани.











"Най-доброят град", възкликна той. Лука пък постоянно комуникираше с публиката. "Благодаря, Пловдив!", казваше той след почти всяко изпълнение. Изненадите, които виртуозните музиканти бяха подготвили на жителите и гостите на града, не бяха една или две. Те изпълниха свой прочит на обичани класически мелодии, прозвучаха популярни хитове на Queen, Metallica, AC/DC, Nirvana, Lady Gaga, Франк Синатра.



















Преди краят на концерта обаче дойде ред на най-голямата изненада за вечерта. Евгени и Лука изпълниха българска песен и то не коя да е, а "Облаче ле бяло", насълзяваща очите на всеки българин, бил той в пределите на страната или извън нея. Пианистът, който не живее в България, сподели, че често си я тананика когато му стане тъжно за родния край. Така може да пътува до страната си когато си пожелае, макар и само в мисълта си.











Успешният тандем Лука и Евгени успяха да грабнат сърцата на публиката. Доказателствата за това бяха прекалено много - и пълния Античен театър, и аплодисментите на крака, които не стихнаха, и взаимното общуване, и викането на бис. Пловдив е най-добрата сцена за виртуозите. Това е градът, който има нужда от този тип култура, от този тип обмен и преживяване. Това е градът, който отговаря на този тип култура. Без съмнение пловдивчани и гостите на града дълго ще помнят тези два часа, които ги разтърсиха на Античния театър. Дълго ще търсят тази магия и ще се опитват да разгадаят тайните й. Докато това се случи обаче, меломаните ще мечтаят за още качествена музика, за още стил, за още класа, за още изящество, за още страст и енергия като на Евгени и Лука.















Ето и пълния списък на кавърите, които прозвучаха на сцената на Античния театър под открито небе:



1. Nuvole Bianche (Ludovico Einaudi cover)

2. Shallow (Lady Gaga cover)

3. Winter from the Four Seasons - 1st mov. (Antonio Vivaldi cover)

4. A Thousand Years (Christina Perri cover)

5. Comptine d'un autre été (Yann Tiersen cover)

6. Cinema Paradiso (Ennio Morricone cover)

7. Theme from Schindler's List (John Williams cover)

8. Caruso (Lucio Dalla cover)

9. Czardas (Vittorio Monti cover)

10. Hungarian Dance No.5 (Johannes Brahms cover)

11. Nothing Else Matters (Metallica cover)

12. Numb (Linkin Park cover)

13. Thunderstruck (AC/DC cover)

14. Smells Like Teen Spirit (Nirvana cover)

15. Bohemian Rhapsody (Queen cover)

16. We Are the Champions (Queen cover)

17. Bella ciao ([traditional] cover)

18. You Raise Me Up (Secret Garden cover)

19. My Way (Frank Sinatra cover)

20. Облаче ле бяло

21. Love of My Life (Queen cover)



снимки от Наташа Манева