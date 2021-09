Музикалните страници в автобиографията на Пловдив са трудно преброими. Те се пишат с бързи темпове и красив почерк само от творци, потънали дълбоко в океана на мелодичното изящество и неповторимия танц на нотите. Това е абсолютно логично, предвид неоспоримия факт, че градът под тепетата е една малка страна на чудесата както за публиката, така и за музикантите. Цялото това съвършенство издига сцените тук до небесата, а стъпилите върху нея – канонизира като светци в музикалната библия.

















И чудесата не спират. Поредното бе сътворено не от кой да е, а от перлата в короната на шведския метъл KATATONIA. Групата с 30-годишна история зад гърба си се завърна в Пловдив за историческо шоу, за което публиката отдавна мечтаеше. Изминаха 60 месеца от първото им метъл приключение на Античния театър заедно със симфоничен оркестър, но за феновете времето без да видят любимците си на живо се равнява на светлинни години.













Прогресив рок и метъл феновете превзеха камъните на туристическата атракция много преди старта на концерта, припявайки си любимите меланхолични парчета. Неусетно се завихри буря от аплодисменти, историческата сцена притъмня и пред многобройните фенове се изправиха момчетата от KATATONIA, заредени с извънземна енергия.









Нетърпението за качествен метъл и смазващо шоу бе двустранно, подсилено още повече от заглушителната тишина по музикалните подиуми заради размаха на пандемията.









„Това е първото ни шоу от 11 месеца насам и е страшно вълнуващо. За нас е удоволствие да сме отново тук пред вас. Благодаря ви!“, каза Йонас, който пусна на воля унилалния си глас в следващите два часа.

Само след секундата бандата постави началото с взривяващото парче „Lethean” от един от най-успешните албуми – „Dead end kings”. То бе достатъчно да разпали фитила на неподозираната метъл енергия, стаена в сърцето на всеки един от присъстващите на Античния театър.

















„Чувствате ли се добре?“, питаше реторично Йонас. Е, как да бъде обратното. Особено след като последваха песните „Longest year”, “Wealth”, “Sweet nurse” I “Behind the blood”. Само няколко минути бяха нужни на феновете да достигнат до онзи бленуват меланхоличен екстаз, вратата към който може да открехне само гласът на Йонас.













KATATONIA разгърна на сцената цялата си шведска мощ, а енергията, която витаеше бе космическа. И как няма да бъде, когато в едно се сливат уменията на Андерс и Роджър (китари), Никлас (бас) и Даниел (барабани). Те завъртяха колелото на метъл машината и постигнаха необходимата скорост. Така с лекота не само оправдаха и задминаха очакванията на меломаните, ами ги пренесоха във вселената на осъществените мечти.





Саундът бе зверски мощен, кристален и въздействащ, което спомогна пътешествието да не се ограничи само до безкрая, а и отвъд. Феновете куфяха в ритъм, а музикантите бяха повече от развълнувани, че имат шанса да свирят, да пеят и да се раздават за публиката си.





Бандата събра на Античния театър своите верни фенове от Пловдив и България, но и тези от близките балкански страни. Определено 17 септември ще остане най-лъскавата страница от автобиографията на Пловдив за 2021-а. Това бе събитието на годината, това бе концертът на годината, това бе метъл приключението на годината. Почитателите на KATATONIA го доказаха и препотвърдиха през тези два часа зверски добър меланхоличен метъл.





Както обикновено, никой не иска подобно извънгалактическо пътешествие да свършва. Развълнуваните фенове не пуснаха музикантите да си тръгнат и успяха да ги върнат на бис. Енергията не понижи нивото си нито за секунда – нито докато Йонас отделяше ума от реалността, нито докато Даниел „наказваше“ чинелите, нито докато Никлас опъваше бас струните, нито докато Андерс и Роджър виртуозно си „поиграха“ с китарите.





„Благодаря ви!“, казваше Йонас след почти всяко парче и се заемаше с кратка интродукция на следващото. „Ние ви благодарим!“, чуваха се гласове от публиката. Повече от осезаема, извън думите, бе постигнатата хармония – феновете получиха всичко, което очакваха. Това пък бе безценен подарък за талантите от KATATONIA.

Ако някой не е слушал нищо от творчеството на бандата, има време да поправи грешката си. Всяка една от песните им, включително 20-те, които прозвучаха на Античния театър, има способността да грабне съзнанието, да накара ума да се изповяда, а чувствата да врят и кипят в душевната лава. Всяко едно парче е катарзис, всяко започва и довършва своя история, към която няма как да останеш безучастен, всяко разтърсва сетивата по свой уникален начин и твори спомени, мечти и реални нереалности. С една дума магия. Магия, която не се учи, която не може да се обясни или да се опише. Тази магия е адски различна и няма как да бъде вдишана и усетена с всяка част на тялото, ако пулсът не играе по ритъма на KATATONIA.

Историческото шоу на Античния театър ще се помни дълго. Сетлистът бе изумителен, обхващайки песни от последния албум “City burials”, както и щипка метъл класа от предни. Остава въпросът колко дълго ще издържат феновете без отново да видят своите идоли. От сцената прозвуча обещание за завръщане, което всеки се надява да бъде изпълнен и отново да поеме на това пътешествие.





Шведската метъл машина винаги е добре дошла в Пловдив. Точно заради това бандата изкова името си със златни букви в музикалната библия на града под тепетата. Хубаво е по-често да я разгръщаме и да препрочитаме метъл молитвата на KATATONIA, която още кънти в главите на публиката.



Ето и пълният списък на песните, които прозвучаха на сцената на Античния театър:



1. Lethean

2. Longest year

3. Wealth

4. Serein

5. Winter of our passing

6. Sweet nurse

7. Behind the blood

8. Departer

9. The parting

10. Day and then the shade

11. Buildings

12. Consternation

13. Dead letters

14. Criminals

15. Teargas

16. July

17. Old heart falls

18. My twin

19. Evidence

20. Untrodden



снимки от Валентина Биларева