Нека да си кажем истината и повече да не се заблуждаваме. В България има музиканти на космическо ниво, които създават космически неща. И ако някой се опита да ме убеди в обратното, да знае, че е загубил още преди да си помисли да го направи. Що се отнася до рока, който е моят личен пътеводител, мога да ви уверя, че имаме цял пантеон от музикални богове и той носи името „Intelligent Music Project”.









За пореден път супергрупата на д-р Милен Врабевски избра да започне рок щурма си по повод излизането на новия албум „Unconditioned” от европейската столица на културата. Изборът не се оправдава само с факта, че сцената на Античния театър е хипнотизираща и наелектризираща. Не само с това, че пловдивската публика има докторска степен по качествена рок музика. А че тук сякаш е вродена магичната симбиоза между Intelligent Music Project и феновете. Безброй положителни емоции се срещат посредата, вплитат се в божествено красив възел и водят до онзи дълго чакан момент, в който се рееш свободно като птица, отключваш душата си и заличаваш всяка капка негативизъм и огорчение, спотаили се по ъглите с надеждата, че никога няма да бъдат забелязани. Супербандата буквално те отвлича от костеливите ръце на ежедневието и те хвърля в прегръдките на музикалната вселена, където всяка нота е едновременно спасение и незаменим разкош.





Мощното рок шоу на Intelligent Music Project откри емблематичният водещ Ники Кънчев, който се пошегува с дамите и ги предупреди, че най-желаният рок вокал на планетата Рони Ромеро вече не е свободен. Преди по-малко от месец той се врече във вечна вярност на великолепната си половинка д-р Корина Минда. Кънчев подкани феновете да поздравят своя любимец за сватбата и да вдигнат много шум за невероятните музиканти от проекта на д-р Милен Врабевски.



















Секунди по-късно Пловдив потъна в прегръдките на класния рок. Взривяващото начало постави парчето „Blue morning” от най-новия албум на супергрупата. На един дъх последваха няколко песни, след което Рони приветства пловдивската публика. Чилийският мощен глас не скри любовта си към Пловдив и към България, а почитателите му доказаха, че чувствата са повече от взаимни. Сетлистът, който бяха подготвили от “Intelligent Music Project” безбройните си фенове в града под тепетата бе взривоопасен. Той обхвана парчета от последните четири албума, а именно „Sourcery inside”, „Life Motion”, „The Creation” и “Unconditioned”. Музикантите, повярвайте ми, бяха във върхова форма и надминаха в пъти очакванията на публиката с мощно звучене и ефектен спектакъл. Рони Ромеро не пропусна да се заиграе с присъстващите, като им отправи вокално предизвикателство – да повтарят след него. Е, чилийският титан няма равен, но задачата се превърна в любима за всички рок ентусиасти, особено в частта когато той се изкачи на няколко пъти по стълбите на Античния театър и пожела да усети отблизо онази симбиоза, за която ви говорих малко по-рано.















Определено кулминационен момент в рок шоуто бе изпълнението на песента „New hero” от албума „Unconditioned”. На сцената се качи група чаровни и талантливи деца, които се включиха в изпълнението на парчето заедно със супергрупата на д-р Милен Врабевски. Това бе и моментът, в който Рони Ромеро отправи важно послание, а именно, че най-малките са бъдещето, че те са смелите герои, които довеждат промяната и че само те са способни да направят света по-добро място за живеене – без войни, без нищета, без жестоко страдание. Песента, родена от извора на сърцето, те кара да настръхнеш и светкавично да я добавиш в списъка за постоянно слушане. Впрочем, последният албум, който е повод за стартиралото от Пловдив турне, е истинско бижу. Всеки, който вече е имал възможността да го изслуша, ще ме разбере. Това, разбира се, важи за всичко, което Intelligent Music Project твори. Албумите, седем до момента, са уникални по своему и изграждат парченце по парченце онзи рай, чиито граници никога не искам да напускам. Неописуемо е когато всички тези песни на световно ниво се изпълняват на живо, на няколко метра от теб и ти имаш възможността да си привилегирован заедно с още хиляди фенове да се насладиш на това съвършенство. И да пееш с пълно гърло, и да не искаш да свършва. Това бе и причината публиката да не пусне супербандата да си тръгне, а да ги извика на бис.























Рок спектакълът на “Intelligent Music Project” несъмнено смая с качество, престиж и непоколебим усет за съвършенство. Всеки един концерт на групата в града под тепетата се превръща в истинско събитие за рок ценителите и издига Пловдив на следващо стъпало към небесата на културния идеализъм. Не знам дали някой си дава сметка за мащаба на всичко това, което прави д-р Милен Врабевски, но със сигурност той заслужава дълбок поклон и огромно „Благодаря“ за всички тези години със стойностна музика. Той сбъдна детската си мечта с този божествен проект, след което, без да знае, осъществи моята – в България да се твори класен рок и той да покори света.





















След Пловдив, “Intelligent Music Project” се отправя към Стара Загора, Варна, Бургас, София, Русе и Букурещ. Няма как да не призная, че благородно им завиждам, защото искам всеки ден да потъвам във вселената на д-р Врабевски. Докато този момент отново настъпи, надявам се възможно най-скоро, ще си припявам шумно: