Ако приемем, че съществува китарна митология и тя е по подобие на древногръцката, то съвсем спокойно може да кажем, че Зевс с гръмотевиците на небето се припокрива с образа на Ингви Малмстийн и мощната му китара на земята. Шведският виртуоз е върховният бог в музикалния рок пантеон. И това стана ясно снощи, когато всички му се кланяха - в знак на обожествяване, в момент на екстаз, с благодарност за присъствието му на древната земя под Античния театър.







Неповторимият Ингви пренаписа музикалната библия на Пловдив с впечатляваща лекота и необяснима прецизност. През последните няколко десетилетия меломаните попълват свещените й страници, степенувайки чудесата на боговете по важност. Но концертът снощи наложи промяна в световния ред и хаос в рок пантеона.















Всички замлъкнаха, започнаха да си шушукат, докато накрая Съветът на мъдрите меломани взе непоколебимо решение - музикалната библия ще бъде написана отново и ще започва с не кой да е, а с името на бога на китарата Малмстийн - върхът на китарната митология.



Правя подобна аналогия неслучайно. Мегашоуто на Античния театър в града под тепетата се превърна във взривяващ сетивата ритуал. 3000 души препотвърдиха безсмъртната си вяра в божеството с китара в ръце и отправяха молитви по ноти. Целият този магичен сеанс, който продължи малко повече от час и половина, изпрати уникално съобщение до целия свят. Да, Пловдив се превърна в най-горещата точка в галактиката, до която се добраха единствено най-отдадените и сърцати поклонници на рок божеството.



Феновете на Ингви, които изпълниха Античния до краен предел, му организираха такива посрещане, че той просто не се сдържа и възкликна "Holy shit! You're awesome!". Богът на китарата излезе на сцената към 21 часа и предизвика невиждана еуфория.



























Хиляди не вярваха на очите си, че Ингви стои на няколко метра пред тях и демонстрира майсторството си. Шоковият момент отмина в рамките на няколко минути, докато сърцето се окопити и подскаже на съзнанието, че не е необходимо да търка очи, а просто да попива жадно всяка секунда от това необикновено преживяване.



Ингви излезе с групата си на сцената и само след секунда телепортира публиката в страната на сбъднатите мечти. Грабна първата си китара, която за малко не пламна под бързите му пръсти, и започна да вае като скулптури парче след парче. Богът на китарата демонстрира на 100 % своята извънредност, даде точната дефиниция на думата класа и преобърна Античния с божествени китарни произведения. Като един художник, той хвана своята четка и сътвори истински шедьовър. Шедьовър, който ще остане безценен в спомените на всички 3000 вярващи в силата на ореола му.



























Ингви Малмстийн смени няколко китари по време на концерта, като ги хвърляше смело на човек от екипа си. През няколко секунди пък се прицелваше към първите редове на публиката със своите перца, които заклети почитатели грабваха със скоростта на светлината.



Взривяващите китарни приказки на Малмстийн осъществиха директна връзка с небесата, а пиро ефектите призоваха целия рок пантеон. Великолепието на целия този момент допълни възможността публиката да пее с пълно гърло заедно с Ингви и бандата му.

































В сетлиста на шоуто бяха включени шедьоврите "Rising force", "Black star", "Relentless fury", "Far beyond the sun/Bohemian rhapsody", "You don't remember, I'll never forget" и много други, сред които кавър на Deep Purple - "Smoke on the water".



Парчетата бяха подредени със специален замисъл - да докоснеш звездите, докато си на земята, да преминеш границите на вътрешния си Космос и да достигнеш до неподозирани територии на емоциите, да настръхнеш от кеф, който няма да изветрее месеци наред.





























Ингви е истинска легенда в света на китарното изкуство. Фактът, че посети Пловдив, тук ще се съглася с вътрешния си глас, е труден за асимилиране. Богът, на който си се кланял години наред, се яви с лицето си, грабна душата ми с ръце и започна да свири нея толкова яко соло, че още не мога да се контролирам. Това духовно земетресение е специалитет и запазена марка на Малмстийн. Също и основна причина неговото сърце да бие в един ритъм с това на милионите му почитатели из целия свят.



Богът на китарата има над 40 години магия зад гърба си. На шоуто в Пловдив той събра есенцията на величието си и го поднесе изискано под формата на изкусителен мелодичен коктейл.



Титаничният Малмстийн остана впечатлен от енергията и цялата река от любов, която потече към него. Той благодари десетки пъти на всички, които са избрали да поемат на пътешествие заедно с него в паметната вечер на Античния театър.



Богът на китарата изпълни съкровеното желание на меломаните да не бърза да напуска сцената и се върна за още по-магнетипен и взривяващ бис.



Концертът на Ингви ще се помни дълго. Най-малко заради това, че оглави музикалната библия на Пловдив. А веднъж попаднеш ли там, то означава, че си изключителен и че си внедрил частица от себе си в древния град под тепетата. Частица, която ще напомня на всички бъдещи поколения за незаменимите моменти. Частица, от която постоянно ще се чува един или друг шедьовър, изваян от душата на Малмстийн.



Докато все още се чудя наистина ли Ингви разплака китарите си пред мен, ще кажа само едно нещо и то в негов стил - "Holy shit!“. Ето такава вечер Пловдив не беше преживявал - библейска, умопомрачително красива, незаменимо бляскава, божествено мелодична.



И накрая. Време за молитва към Бога на китарата - чуй нашият глас и се върни в Пловдив възможно най-скоро. Имаме нужда от теб!





Снимки от Валентина Биларева, Елена Йорданова и Георги Давчев