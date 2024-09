Три дни продължи пътешествието на Пловдив до музикалната страна на чудесата. Велики артисти разкриха душата си и разказаха чрез ноти за същността на собствената си вътрешна вселена. Артисти, които те хипнотизират и преобръщат представите ти за това що е качествена музика. Артисти, които вплитат нишките на живота в сухата почва на мечтите ти и те карат да възкръснеш.







Убеден съм, че няма фен, който е присъствал на поредицата от концерти в петък, събота и неделя, и да не е бил обладан от аурата на седемте банди, които се развихриха като за последно.



Историческият момент за града под тепетата се вклини дълбоко в съзнанието на публиката и остави трайна следа в културния живот на Пловдив. Като бонус, трите рок вечери на древната сцена осъществиха първа среща между някои от артистите и заклетите меломани. Новите музикални запознанства доведоха до искри, а искрите прераснаха в чиста проба любов, респект и сюблимни моменти.



Финалът на рок/метъл маратона на Античния театър бе повече от брутален. Като за трета и последна вечер, организаторите от Blue Hills Events си, бяха запазили черешката на тортата.









Мисията да подгреят феновете снощи имаха музикантите от Vrani Volosa. Паган метъл бандата от Бургас си няма и идея какво чудо сътвори пред очите на публиката. В рамките на около 45 минути те превърнаха зрителите в главни актьори в уникалния им епос. Групата има невероятни композиции, по време на които демонстрират завиден професионализъм. Vrani Volosa разгърнаха цялата си мощ, която събират вече повече от 20 години и изстреляха в небето феновете на неподражаемия им саунд. Момчетата представиха любимите "Слънце" и "Дом", както и други от парчетата, които крият в себе си много пауър.

























Определено групата е спечелила с основания огромното уважение и твърдата си фенска маса. Vrani Volosa звучат уникално на живо и изпълниха с лекота дадената им важна задача - да изстрелят меломаните в космоса от кеф.



Именно в Космоса ги чакаше норвежката емблема на блек метъла Ihsahn, който грабна феновете и ги отведе в една далечна, далечна, прилично брутална и мрачна галактика.













Още от първото парче, което прозвуча на Античния театър в Пловдив стана ясно, че на сцената е стъпил уникален артист. Заедно с групата си той пристигна в България за първи път и се постара да стане ясно, че определено иска да остави ярка следа в музикалната библия на града под тепетата.



Ihsahn представи по свой образ и подобие как точно изглежда красивото лице на блек метъла - като истински динамит, който може да раздроби на малки парченца цялата планета.

















Концертът на норвежкия мултиинструменталист бе едно от най-дългоочакваните събития в рамките на годината. Феновете брояха дните, а когато моментът настъпи - просто пуснаха на воля душата си и тя отпътува заедно с Insahn до места, където не е стъпвал човешки крак.



Безумно талантливият музикант накара публиката да пилудее още повече, когато проговори на български. "Добър вечер, Пловдив", поздрави Ihsahn с мощния си глас. Още повече повдигна духа на меломаните и с характерния пловдивски термин "Майна".









"Горд съм, че имам възможността свиря на това прекрасно място пред вас", каза той и обясни, че е пристигнал в Пловдив ден преди концерта, за да се потопи в атмосферата на града.



За да върне услугата, Ihsahn потопи публиката в своя музикален свят и буквално разтресе Античния толкова здраво, че вероятно в София са помислили, че в този момент има земетресение.



Музикантът и групата му представиха брутален спектакъл с енергични парчета, сред които и моят личен фаворит - "The distance between us".













Норвежкото блек метъл шоу продължи малко повече от час, предизвика истинска музикална буря на сцената, завихри невиждан по мащабите си ураган от емоции и демонстрира каква е точната формула да бъдеш както успешен, така и непредсказуем.



Ihsahn подари на феновете сбъдване на мечти и магични 70 минути, изпълнени с корав звук. И ако някой каже, че концертът на групата е едно от незабравимите му преживявания, ще го разбера напълно. Нали това е целта на подобни музикални пътешествия? Да те раздрусат, да те отделят от земята, а след това да те приземят обратно, но вече с по-чиста душа и с пълно сърце.









Тук е мястото да отправя молба към организаторите от Blue Hills Events, която съм сигурен, че ще подкрепите.



Моля ви, правете по-често такива събитийни бомби. Имам нужда от тях, за да съществувам. Имам нужда от такава музика, за да дишам. Имам нужда от този гъдел на сетивата, за да се чувствам истински жив.



Снимки от Елена Йорданова