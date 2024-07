Чудили ли сте се в какво се превръщат мечтите? Дали имат свой живот или умират в момента, в който получат своето сбъдване? Дали са наша пътеводна светлина или голяма каменна стена пред собственото ни съществуване? Дали те сами ни избират по симпатии или просто се доверяват на жребия на съдбата? Всеки сам ще даде отговор на тези въпроси, но със сигурност мога да твърдя, че мечтите са азбуката на духовната ни вселена. Те са скрити дълбоко вътре и като един титаничен Атлас държат небето, за да не се стовари върху бленуващото ни сърце. Мечтите ни поддържат живи, горящи, истински, но в същото време искат нещо в замяна - да превърнем техният образ от призрачен силует в пълнокръвна реалност, да не ги поставяме никога на заден план и да ги държим за ръка, за да ни изведат до финала - там, където те получават божественото си сбъдване. То е посветено на нас - техните създатели и пазители.









Именно на такова божествено сбъдване станахме свидетели на втория фестивален ден на Hills Of Rock. Гребната база събра на едно място всички, които години наред са поддържали непокътната жаравата на съкровените си музикални желания, свърза сърцата им в едно и ги остави да танцуват лудо под звездите на вътрешния Космос, след което просто да се реят свободно на крилете на мечтите.



Из дневника на един луд фен, стр. 3



"... 23.00 часа. Гребна база. Пловдив. Звярът напусна клетката и излезе на свобода. Последва британско затъмнение. След това поклон и протегнати ръце за благодарност... "























Ако не за друго, то този луд фен е прав за едно - звярът, който беше потънал в дълбок сън у всеки един от публиката, отвори очи и се отдаде на своята първичност.



Причината - британският динамит Bring Me The Horizon. Едва ли някой е подозирал какво готви бандата за феновете си тук, но Оли Сайкс и компания просто направиха перфектната забивка, на която и Майкъл Джордан би завидял благородно.

































Не съм убеден, а категоричен че няма друга банда, която да направи толкова емоционален спектакъл с подобна безгранична мощ и неподозирани мащаби. Над 20 000 души се пуснаха по бурното течение на метълкор-хардкор-електроник магията и се отправиха на пътешествие към острова на сбъднатите мечти. Отне малко време феновете да повярват, че Bring Me The Horizon наистина стоят на метри от тях и ги заливат с енергия, която може да захрани цели галактики. Оли Сайкс и компания буквално скъсаха каишката и показаха на какво е способен един британски музикален звяр, който няма аналог.



Повече от час и половина всички над 20 000 фенски сърца биеха в един ритъм. Ако човек се заслуша, ще усети, че този ритъм всъщност е мелодията на безграничния екстаз. И той бе неизбежен, предвид че почитателите на Bring Me The Horizon чакаха този момент твърде дълго. И снощи наистина повярваха в магията на мечтите.



Британският динамит се оказа в пъти по-мощен от очакваното и доведе до брутална експлозия на сетивата, до отделянето на душата и тялото, до екстраординарна емоционална буря, която взе всичко със себе си и даде нова дефиниция за музикален разкош.



Оли Сайкс поднесе и две много специални изненади на публиката на Hills Of Rock, които далеч надхвърлиха звездопада от съкровени желания и в остави безмълвна.



Светлините на сцената угаснаха и след кратка пауза на сцената изгряха в целия си блясък неподражаемите изпълнители от Мистерията на българските гласове. Те запяха "Ерген деда" и меломаните настръснаха. Представяте ли за какъв шедьовър става въпрос? Тук трябва да дам думата на емоциите, защото те бликаха като гейзер, лутаха се в плен на магията на българския фолклор и се кланяха пред изумителната идея всичко това да се случи на един от най-мащабните концерти, правени някоха в България, а именно на Bring Me The Horizon.



Всеки заклет фен знае, че е началото на парчето "Parasite Eve" звучи част от българската народна песен, която от Мистерията на българските гласове изпълниха на живо.



В оригинал песента започва с "Накривил е калпачето, ей така, па така...". Абсолютно никой не подозираше, че кулминацията на вечерта ще има толкова перфектно лице.





Така Bring Me The Horizon показаха колко всъщност са важни българските фенове, колко обичат България и безценните й музикални съкровища и колко са благодарни, че споделят един общ миг с публика, която ги боготвори.



Вторият незаменим подарък дойде лично от Оли, който грабна микрофон и камера, след което се втурна към публиката.



Докато изпълняваше парче, той се снима с различни почитатели, пееше с тях, а те от своя страна се възползваха от възможността да докоснат своя музикален бог, да застанат на сантиметър от него и да повярват, че колкото по-силно мечтаеш, толкова по-красиво ще е сбъдването.





Bring Me The Horizon вдигнаха градусите до краен предел и сътвориха абсолютно зрелище, което всеки меломан ще впише в собствената си музикална библия. И то със златни букви.



























Преди британският динамит да се взриви на Главната сцена, публиката бе здраво подготвена с изпълненията на четири банди. Мощен старт на втория фестивален ден поставиха Frail Body. След премина бурята Ghost Kid. Бандата буквално облада публиката с визия, много пауър и срази хилядите метъли с брутално добър саунд. Германците сервираха огромна порция металкор, с гарнитура от трап и ню метъл, което се оказа най-късата писта към взривяването на емоциите.











































Щафетата на Главната сцена поеха Baroness, а последни преди хедлайнера избухнаха по шведски Imminence. Групата разказа невероятна метълкор приказка, чието изящество бе затвърдено с мелодията на цигулка и изумителен вокал.

































































Вторият ден на Hills Of Rock подари много безценни спомени и на публиката, която куфее пред останалите сцени. музика. На "Stroeja" се раздадоха като за последно Amoral, O.H., Жлъч/Григовор/Гена, Expectations, Last Hope, Кокоша глава и Контрол.



























На сцена на "Тъмно" не бе по-малко взривоопасно. Вечерта там започна по най-добрия възможен начин с Coven5. Втори превзеха музикалния подиум изумителните Overhook. Моля, запомнете това име. Ще ми благодарите след време, когато осъзнаете за какво съкровище става дума. Бандата смесва смело стилове, съчетава усилията на истински таланти и демонстрира силата на качествения саунд. И с удоволствие констатирам, че ме завладяха още в първите секунди.



























В Overhook има нещо изключително специално. Възхитен съм от музиката им, от супер цветното звучене, от силата, извираща от душа и сърце, която влагат в изпълненията си. Бандата вече е в листата ми с музикални любимци. Точно в същия списък попаднаха преди години и неподражаемите музиканти от CoolDen. Верните им фенове са запознати от А до Я с цялото им извънземно творчество и онзи заряд, който раздават на тълпата пред тях с пълни шепи.





























CoolDen е банда, по която си паднах от пръв поглед и първо слушане. Влюбих се в китарите, влюбих се в барабаните, влюбих се в текстовете, влюбих се във вокалната им магия, влюбих се в способността им да завихрят истински хаос, в таланта им да подскачат умело от емоция в емоция и да бръкнат с ноти в душата ти, за да я нахранят за месеци наред.



CoolDen наредиха хит след хит в сетлиста си и успяха да внесат специална лудост в публиката, която е само и единствено техен специалитет.



На живо CoolDen просто нямат равни и те карат да искаш още.. И още. Докато осъзнаеш, че никога няма да имаш насита.





















































Невероятна рок емоция донесе и бандата SEVI, която родната публика обожава. Здраво зaбиха и Toy Letters.



















Финалът на сцена "На тъмно" тотално промени цветовата гама. Казвам го с голямо удоволствие, защото там се разгърна един нов свят. Свят на дивото забавление, свят на лудите танци, свят на горещите ритми. Честта да закрият втория фестивален ден на тази сцена се падна на N.O.H.A.



Групата представя опиянаващ жанрови коктейл, който обезсилва всяко едно съпротивление и призовава душата просто да се забавлява. Членовете на групата допринасят поравно за музикалното съвършенство и праввт всичко възможно да задвижст всяка част от тялото ти. Предаваш се, нямаш друг избор. Не мисля, че има човек на планетата, който ще устои на класно поднесения етно-бас, както от N.O.H.A. сами определят звученето си. Това музикално чудо държа в плен публиката около час и половина. Просто я отвлече и не й даде да помръдне, подарявайки й музикални диаманти с балкански привкус.



Вторият ден на Hills Of Rock определено си спечели златна звезда, която подсказва, че всичко в рамките на фестивала се случва на high level и не е за изпускане.



Малко по-късно днес стартира шеметната музикална програма за финала на Hills Of Rock. Гответе се за второ пришествие, защото на Главната сцена ще се качат Amon Amarth, Pain, Suicidal Tendencies, Combichrist и Massive Wagons. На останалите дер сцени ще забият Woomb, ТДК, Портокал, Panican Whyasker, Спални места, Обратен ефект, Rewind и много други.







И не унивайте, че финалът е твърде близо. За доза настроение ще споделя, че вече се работи активно по Hills Of Rock 2025. Мисля, че сега е моментът да помечтаете в тази посока. Нали ви казах в какво се превръщат мечтите!



Снимки от Наташа Манева и Валентина Биларева