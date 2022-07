Пловдив отвори нова страница в обширната си автобиография. И то най-цветната и най-луксозната, която може да си представите. Историческият момент, който носи името Hills Of Rock, сложи своят дълбок печат и остави блестящ пример за идните поколения (и бъдещи организатори) за това как изглежда един класен рок фестивал. Пътят до върха продължи цели три дни, а гледката безспорно си заслужаваше. Едва ли някой го осъзнава напълно, но всички пловдивчани са истински късметлии. Домакинството на подобно диво приключение е не само най-големият джакпот, а уникален шанс, който сами разбирате, че няма как да бъде пропилян. Затова не се отпускайте, а подгрявайте за следващия метъл метеж, който идва с гръм и трясък през лятото на 2023 г.







Минали са едва няколко часа от края на рок епопеята на Гребната база, а тя вече ми липсва. Истината е, че фестивалните тръпки нямат аналог. Те преминават по цялото тяло отново и отново, докато то се предаде изцяло във властта на железния саунд. Ето, че все още настръхвам като си спомня за последния ден на Hills Of Rock. А той изцяло се превърна в невероятно реалистична репетиция за Трета световна война с непобедима армия от фенове, готова да превземе всеки съществуващ метър земя.













































Секунди след като царството на метъла отвори врати на Гребната, десетки забързаха крачка, за да се вкопчат в металните ограждения пред главната сцена и да се наслаждават на идолите си в близък кадър. Програмата започна с гръм и трясък малко след 17 часа с District 13 (да, правилно направихте асоциация с "Игрите на глада"). Определено това е една от групите, която може буквално да ви запали като факла, която ще гори цяла нощ. Бандата с българско участие зад барабаните носи след себе си мощна алтърнатив рок вълна, която вършее между бреговете на вечните Black Sabbath и Ramones. Металният саунд и разтърсващите рифове определено влязоха под кожата на публиката и задействаха скритото копче на музикалния екстаз. Така сцената бе достатъчно нагорещена за класен южняшки рок от италианското чудо Hangarvain. В родната си страна те са сред топ бандите в жанра и безкомпромисното им представяне на Hills Of Rock само препотвърди високата им позиция. Определено те са родени за голямата сцена и имат достатъчно пауър, за да се превърнат във фестивален хедлайнер. Със сигурност си спечелиха много нови български фенове, което не е никак малка награда.











След рокаджиите от Ботуша, огромната сцена приюти зловещи гости от Швеция. Mister Misery представиха своя филм на ужасите и излязоха за лов на души. Хорър и агресив метълът, на чиято територия женската банда вършее здраво, се оказаха класна интродукция към предстоящата военна битка. Mister Misery е съвсем ново явление в световната музикална история, от 2018 г., но бързо е овладяла съвършенството, което фестивалната тълпа негласно изисква и очаква.

























Напористият щурм премина официално в първа фаза с френското цунами Dagoba. Бандата от Марсилия продължи да поддържа жив света на мъртвите със зверски мощен сетлист. Публиката не осъзна, че вече е подготвена да срине всичко по пътя си, стига да е под дет/ груув метъл съпровод. Четвърт век Dagoba буквално къртят главите на феновете. Простата причина е, че са изключителни професионалисти. Дотолкова, че могат да сринат до основи земята под краката на феновете. И го направиха със завидна лекота. Така добавиха втори собствен рекорд на българска територия. Не вярвам да сте забравили първото им участие на родна сцена през 2018 г., когато подгряха титаните от Creator.























Ето и пълен списък на песните, които изпълниха от Testament:

1. Rise Up

2. The New Order

3. The Pale King

4. Children of the Next Level

5. Practice What You Preach

6. WWIII

7. D.N.R. (Do Not Resuscitate)

8. The Formation of Damnation

9. First Strike Is Deadly

10. Over the Wall

11. Into the Pit



Втора фаза на войната стартира под командването на опитните генерали от Testament. Те са калени в битки и са окичени с толкова много ветерански медали, че няма да ви стигне и седмица да ги изброите докрай. Трашарите избухнаха като атомна бомба в 21 часа, а от взрива земното кълбо смени посоката си на въртене. Бандата, която блести с особено твърд саунд и ярки звезди в състава си, освободи дивото във феновете и извади на показ онази класа, която ги държи на пиедестала вече 40 години. Чък Били извиси вокалните стандарти до небесата, а прочутият барабанист на Slayer Дейв Ломбардо изпотроши барабаните. Атаката на Testament продължи час и не остави нито един разочарован. Сетлистът на трашарите бе едно лудо пътешествие през последните няколко десетилетия, което дълго ще държи влага на феновете от няколко поколения.





























Настана време за последната фаза на войната - непоколебим щурм и помитане на врага. Способни да поемат това толкова важно командване са само и единствено Sabaton. Шведският пауър метъл танк изстреля първия снаряд - "Ghost division" и постигна мигновена победа. За никого не е тайна, че това е една от най-обичайните групи в България. А още по-прекрасното е, че любовта е взаимна. Историците в музиката се връщат тук при всяка една възможност и остават втрещени от обратната енергия, която получават. Уникалният фронтмен Йоаким призна, че е настръхнал още в бекстейджа, чувайки как публиката пее с пълно гърло интрото, след което шведите се появяват. Не пропусна да благодари за горещото посрещане, за всички мигове в България, които създават спомени повече от десетилетие. И призна нещо, което е безспорен факт - че на света има само едни фенове, които не спират да пеят от първата до последната песен заедно с любимците си и това, разбира се, са българските. Бандата представи за първи път на живо песента за България, озаглавена "Valley of death". Йоаким посочи, че е чакал този дебют на парчето твърде дълго време. Изключително емоционален момент, дори само като осъзнаеш факта, че топ банда е възпяла битката при Дойран в своя песен. И тази песен е слушана в целия свят. Този исторически момент е разказван в целия свят, което е наистина изключително. Фронтменът се извини, че "Valley of geath" се е забавила във времето и се реваншира подобаващо.























































Sabaton впечатлиха с грандиозен спектакъл. Сценарият включваше най-обичаните парчета, солидно количество пиротехника и единствен по рода си заряд. Прозвучаха "Carolus Rex", "The Last stand", "Great war", "Red baron", "Primo Victoria" и много други. И няма как точното определение за представянето на шведския танк да не бъде "Трета световна война". Йоаким развя гордо българския трибагреник, знаейки че именно тук е една от най-голямата армия от сабатонци в света. Взривоопасното шоу продължи час и половина и с него се спуснаха завесите на главната сцена. Като мощен тътен в главите на феновете обаче остават спомените и обещанието на Sabaton, че няма да отсъстват дълго от България. А докато този миг настъпи, може да надуете някое от мощните парчета и с лекота да се превърнете в отличници по военна история.

Ето и сетлистът на Sabaton:

1. Ghost Division

2. Stormtroopers

3. Great War

4. The Red Baron

5. Bismarck

6. The Attack of the Dead Men

7. Soldier of Heaven

8. Steel Commanders

9. Carolus Rex

10. Night Witches

11. Dreadnought

12. The Valley of Death

(Live Debut)

13. The Last Stand

14. Christmas Truce

Encore:

15. Primo Victoria

16. Swedish Pagans

17. To Hell and Back

















Нажежаваща бе и обстановката на останалите две фестивални сцени. На Music Jam трайно се настаниха стил и изящество. Третият ден на Hills Of Rock откриха Roadwire, а след тях обещаващите Maze Hunters. Младежите имат уникален нюх за качествено звучене и неподражаем стил. Това ги прави много ценни в две отношения - първо, винаги ще бъдат желани за фестивали и, второ, доказват, че на българска почва виреят най-добрите плодове. Неимоверно доказателство за това са и рокаджиите от Hellion Stone. Бандата е толкова прецизна и същевременно луда на сцената, че от тези две предимства се ражда върховното усещане, че си на облаците. Никой не е способен да промени мнението ми, че Hellion Stone заслужават огромен респект. Те не са създадени за малките сцени. Те са торнадо, което се нуждае от много по-голям периметър, за да разгърне цялата си мощ и да премахва всичко по пътя си. Енергията и уникалният саунд на софийската банда създават онази вълшебна фестивална атмосфера, в която аз лично искам да потъна и никога повече да не изплувам. Няма как да е иначе когато говорим за парчета като "For God's sake" и "She tells me to be good". След размазващите Hellion Stone на сцена Music Jam се качиха K.O.R.A., Power crue и The Modern age slavery.





































Сцена "На тъмно" пък отново отвори завесите за истински ценители. Там публиката превзеха шест банди. Грандиозно начало поставиха гръндж/ню метъл зверовете от Lek city case. Техният мощен залп определено бе от онези, които ще искаш отново и отново. След тях в част от завладяващата програма се превърнаха Artificial comet, Scroletics, Dead man's hat, Pizza и невероятният финал с Basska минути след полунощ.





























































Така изведнъж и трите сцени притихнаха. Да си призная, усещането не е никак приятно. Особено когато си прекарал три дни като в приказките, когато си се качил на метъл въртележката с безумна скорост, когато за теб музиката не е само ноти, а начин на живот.



Дължим голям поклон на организаторите от Fest Team, които превърнаха дългото чакане в емоционална вихрушка. Hills Of Rock e истински рай за меломаните, а афишите винаги са извънземно ниво. Благодарение на фестивала целият свят знае къде е Пловдив и как може да куфее така, че да бъде чут до следващата галактика.



Със сигурност ще ни мъчи носталгия до следващия юли, за когато е планирано поредното метъл пришествие. През това време ще бъда горд, че градът под тепетата може да се похвали със солидна рок и метъл култура. И не само това. Убеден съм, че Hills Of Rock ще бъде христоматиен пример в учебниците по музика и в учебниците по история на идните поколения. Докато пиша това в главата ми още отекват виковете на тълпата "Sabaton, Sabaton, Sabaton...". И аз настръхвам като теб, Йоаким!



снимки от Валентина Биларева