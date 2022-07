Метъл ураганът от Айова подпали Гребната база и сбъдна мечтата на феновете в България, които чакат любимата си банда почти четвърт век. Е, чакането си заслужаваше!







Метъл музиката е странен феномен, който нито едно научно изследване няма да разнищи докрай. Тук мащабите са съвсем различни, усещанията – с неописуема сила, свързаността – вечна. Само един истински метъл знае какво е да застане пред сцената и да зърне бандата, която го е изграждала като личност през почти целия му житейски път, която е напътствала сърцето му с невидимите ръце на музикалния космос и му е подарила безрой вълшебни мигове. А представете си да сте чакали този сюблимен момент над 20 години, след като буквално сте скъсали аудио касетката от слушане (ако сте дете на 90-те) или пък сте спукали YouTube с подбрания метъл плейлист? Магия, на която съзнанието ни трудно вярва. „Ощипи ме, не може това да се случва на мен!“. По дяволите, може! Особено когато става дума за Slipknot.























Hills of Rock 2022 се настани на Гребната база в Пловдив след две години принудителна пауза и още в първия фестивален ден даде заявка за мощно завръщане. Едва ли някой е очаквал нещо друго, дори и да е хвърлил само бърз поглед на програмата. Денят за феновете започна обаче часове преди официалния старт на метъл въртележката. Още в 13-14 часа, въпреки пещта под открито небе, улиците покрай фестивалната зона приютиха най-нетърпеливите, които чакаха да заемат челни позиции и да покажат на любимата си банда как могат да куфеят и буквално да си изкъртят главите. Цели колонии от империята на Slipknot, която, повярвайте ми, може да превземе и да взриви дори галактиката, се насочиха към епицентъра на очакваното земетресение. Минути преди 17 часа мигът настъпи. Портите към рая бяха широко отворени, а опашката от слипкнотци, която беше дошла да чуе на живо урагана от Айова, се изви във всевъзможни посоки. Така от изток, запад, север и юг прииждаха хиляди. Тази дълго умувана военна стратегия за обсада се реализира изключително бързо. И да, дори само тази гледка на жадни за корав метъл фенове може да разтопи всяка по-нежна музикална душа.

































Без да се бавят трите фестивални сцени – главна, На тъмно и Music Jam, започнаха здраво да загряват подиумите, a на всяка крачка се лееше бира и качествен метъл саунд. Честта да открият метъл пиршеството на главната сцена имаха Vended. Дори и посред бял ден, бандата донесе онзи брутален метъл мрак, в който всеки от феновете копнееше да потъне. Макар и родена преди 4 години, бандата носи със себе си американския огън, който изпепелява всичко по пътя си из целия свят.

След тях голямата сцена превзе италианската алтърнатив метъл машина Klogr. Групата, чието име се крие дълбоко в ума на Вебер, повиши градусите с още няколко и в рамките на близо 40 минути посрещаше зажаднелите за див фестивал фенове. Като истински кавалери Klogr отстъпиха сцената на женската траш и дет метъл банда Nervosa. Има ли нещо по-секси от четири горещи бразилки, които тресат здраво сцената? Че това е тайният блян на всеки втори заклет метъл индивид по света.

































Ето, че градусите на фестивала скочиха още. След бразилско-испанската стихия, влудяващ сет забиха от Me and that man. Те рязко смениха курса с дарк фолк/блус сет, от който определено публиката имаше нужда в този момент. Със сигурност на пловдивската сцена бандата спечели много нови фенове. А кой каза, че няма повече напалм?





























Германската метълкор веган фурия Heaven Shall Burn разклати Гребната база така, че със сигурност и летуващите на морето се поклащаха на шезлонгите си, докато четат Паулу Коелю. Каква по-готина загрявка за черешката на тортата през първия ден на Hills Of Rock може да има от това? В 21.30 голямата сцена притихна. И всеки знаеше, че става въпрос за затишие пред мащабна геобуря. Час по-късно приключението започна. А половината метъл маниаци от публиката все още не можеха да повярват, че мечтата им се сбъдва тук и сега. Фитилът на динамита Slipknot запали традиционната интродукция с парчетата на AC/DC – “For those about to rock (we salute you)“ и „Get behind me Satan and push” на Били Джо Спиърс. Феновете избухнаха с появата на своите любимци. Маскираните метъл герои определено не бяха по-малко жадни за експлозия. Самият Кори Тейлър, чиито глас никой не може да обърка, заяви, че чака този момент от много дълго време. Уникалният вокал постави размазващо начало с “Disasterpiece”. Оказа се, че Slipknot са метъл динамитът с най-къс фитил в света. Те избухнаха и взривиха всичко около себе си за рекордното време от 1 секунда. Колко банди в света могат да се похвалят с подобно постижение? Със сигурност за това огромна роля има фактът, че идват за първи път в България и то не къде да е, а именно в града под тепетата. Този исторически момент за града, публиката и групата остана завинаги запаметен, точно като див секс при първа среща.































Кори приветства публиката с добре дошла в голямото семейство на Slipknot и заби емблематичното „Wait and bleed”. Прозвучаха още „Sulfur”, „Before I forget”, “Spit it out”, “Duality” и “People=shit”. Незабравимата среща с феновете продължи близо 90 минути, които преминаха неусетно в плен на мощен метъл спектакъл. Неслучайно на екипа на бандата им бе нужен почти час, за да приготвят сцената. Тук става въпрос за мащабно шоу, което включва в себе си невъобразим пауър, истински огън, завладяващи светлинни ефекти, як декор, който е неизменна част от магията на Slipknot и тяхната брутална вселена. Магнетичният Кори Тейлър благодари многократно на публиката за чудото, което заедно изживяват, за търпението, което са проявили в рамките на повече от две десетилетия, за да осъществят мечтата си. На сцената той обяви две важни неща – че съвсем скоро излиза новия албум на бандата, както и че ако всеки фен продължи ги поддържа със сърцето си, то Slipknot ще му подари още поне 20 години пленяваща музика. Ето на това се казва искрено обещание, нали? Пейзажът, който се заформи покрай метъл урагана от Айова трудно може да се опише с думи. Публиката се предаде в плен на еуфорията и се чувстваше адски комфортно в тази позиция. С вдигнати ръце и пеещи с пълно гърло, те преминаха успешно теста за официално причисляване към армията на Slipknot. Това се затвърди и от българския трибагреник, който Кори гордо развя на финала на спектакъла. Шоуто вече свърши, но то със сигурност ще намери място в учебниците. И то не просто като факт, а като истина и повод за гордост. А тя е, че Slipknot направиха един от най-добрите си концерти в Пловдив, стъпвайки за първи път на българска земя.



















Ето и пълния списък с песни:



1. Disasterpiece

2. Wait and Bleed

3. All Out Life

4. Sulfur

5. Before I Forget

6. The Chapeltown Rag

7. Dead Memories

8. Unsainted

9. The Heretic Anthem

10 .Psychosocial

11. Duality

12. Custer

13. Spit It Out



+ People = Shit

+ Surfacing





























Другите сцени

По традиция другите две фестивални сцени са, смея да кажа, бутикови. Те са само за отбрана аудитория, която наистина се е влюбила до уши в някоя от бандите, изброени в афиша. В първия ден на Hills Of Rock подиумът на сцена „На тъмно“ приюти свежарки и придаде нов нюанс на събитието. Стартът сложиха Jin Monic. Момчетата завладяват публиката с лекота с невероятен инди рок и влизат гладко като джин с тоник. Звученето им успешно ги вписва в моят топ 10 на бг бандите, които винаги ще искам да слушам. Това важи с пълна сила и за следващите, които се качиха на сцената. Плажното настроение, готините текстове и зареждашото звучене на Ogi23 накара всеки един от присъстващите да настръхне от кеф и да танцува. Разбира се, момчетата удариха емблематичните парчета „Любов на преспи“, „Да сме там“ и „Почивка“, които всеки, неволно или нарочно, знае наизуст. Последва извънгалактическо пътуване с Керана и космонавтите. Тук става въпрос за съвсем различно изживяване. Групата с огромно пловдивско участие носи такъв заряд, че всеки ден може да усети космоса на една ръка разстояние. Керана пък спокойно може да се нарече една истинска вълшебница, защото притежава необятен чар и космически глас. Всеки път с удоволствие пътувам до Малката мечка и обратно, вярвам и многобройните фенове на експлозивната група. След магичните и обучени космонавти, сцена „На тъмно“ превзеха Sin Seekas и Elvana, които се оказаха най-подходящия завършек за бомбастичната вечер.









Третата сцена Music Jam пък изкърти метълите до краен предел. Началото поставиха Deadscape с брутален женски вокал. Коравата метъл вълна отнесе всичко по течението. Мощната буря се развъртя здраво с This Burning day и 40 days later. Тези три български групи са на извънземно ниво и показаха, че родният метъл е на световно ниво. Първият фестивален ден на тази сцена приюти още Fallcie, 5Rand и Ravenface.





Равносметката за деня: отнесени от вихъра. Пловдив отново бе номер 1 рок дестинация в страната и на Балканите. Подобна експлозия се случва рядко, но определено си заслужава чакането. Организацията бе на отлично ниво под вещото ръководство на Fest Team, които наистина умеят да сбъдват мечти. И все пак това не е краят. Предстоят още два изключителни силни фестивални дни.









По-късно днес основната сцена ще къртят бандите Tenside, Nightland, Majestica, Bury Tomorrow, Behemoth и хедлайнерите Mercyful Fate. На сцена „На тъмно“ феновете ще срещнат Abysmatic, Силует, Милена, Северозападняците, Boomerang и Baildsa. Музикалният подиум на Music Jam пък ще приветства Blue Lemon, Dishonored, Dumbfound, Dash the effort, Конкурент и Marco Mendoza.



Хайде, метъл фенове, не пропускайте поредният шанс да развинтите главите си с яка музика. Фитилът на следващия динамит вече е запален.



снимки от Наташа Манева