С каквито и проблеми да е натоварен умът ти, срещу каквито и тревоги да се съпротивлява сърцето ти, една песен може да потуши за секунди всеки вътрешен пожар. И да разпали нов, но вече бленуван. Такъв, който пренарежда емоционалната ти палитра, за да може отново да рисуваш с чувства. За да може да преминеш през вълшебен катарзис, да се превърнеш в човека от плът и кръв, който искаш да виждаш, а не да потъваш в собствената си сянка. Да, това е силата на музиката. И тя показа цялата си мощ във втората вечер на фестивала „Франкофоли“, която представи рецепта за пълно щастие, достойна за звезда „Мишлен“.

Oh, my Gosh! Oh, mon Dieu! Oh, Dios mío! Часове след втория фестивален ден още не мога дори да мигна. Преживяното се повтаря и повтаря в главата ми като евъргрийн и аз наистина нямам правомощията да избягам от тази неописуема хипноза. Душата ми остана там пред сцената, сърцето ми също, а това не се случва често. Изумен съм от това как можеш да прекрачиш прага на събитието като обикновен човек, а да си тръгнеш пречистен от глава до пети. Виновниците за това преобръщане се крият в афиша на „Франкофоли“, който, признавам си, бе майсторски изваян.











































Торнадото от емоции започна още с „La Caravane Passe“, които имаха честта да вдигнат завесите във втория фестивален ден. Французите се превърнаха в неоспоримо доказателство, че музиката е спасение и чудодеен лек за всичко. Независимо от лошото време, публиката просто се остави на течението и танцува от първата до последната песен. Завихри се такъв щур купон, че дори и звездите започнаха да се поклащат в ритъм. А френският керван просто накара всички да настръхнат от удоволствие. Уникалният джипси привкус, съчетан с балкански брас, изкусни джаз нюанси и ориенталски влияния прави бандата толкова хипнотизираща, че не усещаш кога всъщност тялото ти е било пленено от високия градус на този музикален коктейл. Повече от 20 години „La Caravane Passe“ обикалят из целия свят, за да предадат тази своя вълшебна рецепта за щастие. И в ролята си на номади магьосници сътворяват свой малък свят, който заселват с истински ценители.















За щастие, околосветското им пътешествие премина през Пловдив. Щурите музиканти пристигнаха за първи път в страната, но след това приключение съм сигурен, че биха се завърнали с най-голямо желание. Повече от час керванът преминаваше по сцената на „Франкофоли“ и изуми присъстващите със сценично присъствие, с невероятен дух, качествена музика и оптимизъм. Дори остана време и за уроци по френски език, с които публиката се справи за „Отличен“. La Caravane Passe не пропуснаха да изпълнят най-популярните си парчета, сред които „Baba”, Shouf la chapka” и „Moulin à paroles“. И не оставиха място за съмнение, че правят света по-добро място за живеене, благодарение на своите талант, отдаденост и номадска натура.



























Бг идолът Миро и групата „Сол Бемол“ бяха следващите участници в програмата, която не даде и секунда почивка на съзнанието, заето да създава спомен след спомен от това незабравимо музикално приключение. Талантливият изпълнител бе подготвил изключителен сет за представянето си на фестивала. Границите на вселената, която Миро създаде с изумителния си глас, се простираха от „Каризма“, през дуета с Анелия и ALMA, чак до „Върха на планината“. Певецът изпипва всичко от игла до конец, като така е сигурен, че публиката ще бъде на неговите честоти. И участието му на „Франкофоли“ не направи изключение. Миро е всепоглъщаш и вседаряващ. Тези негови усещания и чувства, вплетени в творчеството му, са част от живота на всеки един от нас. Но начинът, по който ги разказва го прави толкова специален за аудиторията. Той накара публиката да пее „Рискувам да те имам“, „Минаваш през мен“, „Гълъбо“, „Губя контрол“ и още много от хитовете през цялата му кариера.



































































„Възприемам като привилегия да сме на едно и също място, по едно и също време“, каза той на публиката, която го боготвори. Част от сетлиста на Миро и музикантите от „Сол Бемол“ бяха също „Кой уши байряка“ и „Облаче, ле, бяло“, които определено докоснаха правилната струна. Участието му на „Франкофоли“ се оказа нужната емоционална свръзка към следващата звезда в афиша. Звезда, която определено обърна душевния мир с хастара навън.

























Треперя дори само при произнасянето на името му. Дами и господа, неподражаемият GIMS. Роденият в Конго френски изпълнител буквално изпрати почитателите си в космоса. В рамките на час и половина той не прекъсна нито за секунда това невероятно пътешествие, а аз останах без думи. Изпълненията му на живо със сигурност грабват много по-здраво от студийните записи. С цяла група зад себе си GIMS ( Maitre Gims) определено напипа точните клавиши в пианото на вътрешната ми вселена, доказа, че е истински, че тук и сега разгръща най-дълбоката част от себе си и я споделя без задръжки. GIMS, който повече от 10 години е на върха, отвори нова страница във фестивалната история на Пловдив, а и на цяла България. Той бе подготвил изключителен спектакъл, който бликна от извора на душата му. И остави цялото си Аз на сцената. Френският рапър владее до съвършенство азбуката на езика на чувствата и, използвайки я, донесе онзи катарзис, за който ви говоря от самото начало. Сигурно се чудите как могат рап на френски и това древногръцко понятие да вървят ръка за ръка. Да, точно тази мисия изпълни повече от успешно GIMS. И получи желания ключ към сърцето на своите многобройни фенове на Гребната база.

































Гласът му притежава сила и уникалност, които го правят един от най-разпознаваемите по целия свят. С този глас разказва истории, в които всеки иска да бъде главен герой, с които всеки преживява своите тъжни, щастливи и незабравими моменти. Сетлистът, с който GIMS взриви сетивата, съдържаше почти всичките му хитове, като се започне от „Bella”, „Holla senorita”, “Est-ce Que Tu M'aime”, “J'me Tire”, “Brisé” до “La Même”, “Bella Ciao”, “Zombie”, „Corazon“ и „Only you“. Магнетичен, искрен, титаничен и могъщ на сцената. Всичко това се крие в същността на GIMS. И публиката на „Франкофоли“ имаше шанса го усети с всяка част на тялото си. Кулминацията bе моментът, в който на сцената с него се качиха Ансамбъл "Тракия" и изпълниха заедно "Lo mismo". Tова вече достигна върха на планината, за която малко преди това пееше Миро.

























Това важи с пълна сила и за разпалващите страстите Gente de Zona. Кубинското регетон дуо довърши започнатия от звездите по-рано катарзис и го изведе до нови висини. Само секунда бе необходима на публиката да се увлече по ритъма и да се разгорещи до краен предел. А танците бяха задължително условие. Като в ритуал, феновете бяха опиянени от вълшебния старт с хита на изпълнителите с Енрике Иглесиас - “Bailando”. Екзотиката и пожарът, които носят в себе си Gente de Zona, покориха сцената и я пренесоха в по-уютен свят, където усещанията, допира, любовта, вибрациите, огъня в сърцето имат съвсем друга цена. Дуото изпълни и хита „Macarena”, като не пропусна да изиграе и характерните за него движения. Постоянно имах чувството, че просто сънувам. Пламъците, които разпалиха момчетата, погълнаха цялата сивота на ежедневието и му придадоха нов облик – на приказка за истинските и стойностни неща, която ни учи как да се радваме на живота, да грабим от него с пълни шепи и просто да бъдем себе си. Gente de Zona са неизчерпаем извор на онази тръпка, която може да се сравни с пеперуди в стомаха при първо влюбване или пък с пърхането на крилата на човешката душа при първа целувка. Определено искам тези уникални усещания да се превърнат в ежедневие, а с музиката на дуото тази мечта се превръща в прекрасна реалност.

















































Финал на фестивала „Франкофоли“ постави електронното дуо „Shouse”, което си спечели място в световната музикална библия с хита „Love tonight”. Те доставиха и последната капка в чашата с удоволствия, която публиката изпи до дъно по време на двудневното мащабно събитие.









Нямам причина да се съмнявам, че „Франкофоли“ няма да води номадски начин на живот, а ще се установи трайно в своя нов дом, а именно Пловдив. Градът има нужда от този космополитен рай, от това културно многообразие, от това скоростно препускане по пистата на емоциите. „Франкофоли“ беше от онези моменти, за които искаш да имаш дежа вю, от които не искаш да се отърсиш, а копнееш да преминеш през тях и отново, и отново. Отправям гореща молитва за следващо издание с още по-впечатляващ афиш. И се надявам тя да бъде чута от правилните хора.















снимки от Наташа Манева и Валентина Биларева