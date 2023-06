Някои неща се случват веднъж в живота. Като например да чуеш на живо как непоклатимата Imany пее "I'm still standing" на сър Елтън Джон. Или пък да премине през теб бруталният глас на LP в наелектризиращото парче "Muddy Waters". И това бяха само няколко стъпала от стълбата към рая, която спусна първият ден на фестивала "Франкофоли" в Пловдив.







Никога няма да спра да повтарям, че не съществува по-подходящо място от Пловдив за събития от космически ранг. Градът под тепетата прегръща силно всеки мащабен фестивал и му трябват само няколко минути, за да прояви майчински чувства. Така създава връзка, която е способна да преобръща вселени и да измества планети от собствените им орбити. А с фестивала "Франкофоли" се оказа просто любов от пръв поглед. Вече не мога да си представя, че това събитие е било или че може да бъде някъде другаде. И мисля, че всички, които бяха там през първата вечер и станаха герои в тази взривяваща сетивата приказка, ще се съгласят с мен. Летящ старт за "Франкофоли" в Пловдив, който ще се помни дълго. А причините са много.





Дори само бърз поглед на афиша, който организаторите сътвориха, предизвиква ускоряване на пулса. А когато плеяда звезди изгреят на една ръка разстояние, тук вече говорим за щур танц на вътрешната вселена, за който няма достойни думи.

















































Пътуването към райските земи на музиката започна с изключителното дуо "Молец". Момчетата Кристиян Макаров и Юлиан Славчев са всичко онова, от което музиката в България има нужда - многопластов текст, дълбок смисъл, проникваща в съзнанието мелодия и завидно присъствие на сцената. Задачата на хитовия дует не бе никак лесна. Да откриеш фестивал с такъв мащаб си е мисия, в която мнозина биха се провалили още в първите секунди. Но при "Молец" това е абсолютно невъзможно. Кристиян и Юлиан са родени, за да са на големите сцени. Само там могат да усетят в пълнота силата на своя потенциал. Само там могат да получат онова, което наистина заслужават. И то е висша форма на признание от публиката, с което се сдобиха точно на "Франкофоли". Дуото е истинска рядкост по своята същност, шлифован диамант и неукротим ураган, който не оставя нито за миг душата да почива. Напротив. Храни я с чувства и емоции така, както молитвата храни вярващия човек. "Молец" изпълниха песните, които се превърнаха в тяхна визитна картичка - "7 дни" и "Цялото време", представиха и нова песен. И останаха впечатлени от онази енергия, с която публиката ги даряваше всяка една секунда докато са на сцената. Определено смятам за неоспорим факт, че група "Молец" е феномен в българската музика. И като такъв заслужава респект, уважение и отговор на всички незаменими вибрации, които подаряват на публиката.

























































След тях на сцената стъпи френското бижу Imany. Разказът за това преживяване трябва да започне с една дума - умопомрачаващо. Imany бе подготвила впечатляващ спектакъл за представянето си на "Франкофоли". Дълбокият й и всепроникващ глас предизвикват мощно душевно земетресение, което сетивата трудно могат да забравят. Цялото това вдъхновение и палитра от емоции, които френската звезда изля като порой от сцената, са плод на нейния извънземен талант. Imany сграбчи сърцето на всеки един от присъстващите и не го пусна през цялото време. И затова получи заслуженото - нестихващи овации и безгранична любов от публиката. Безспорно певицата владее вуду магията на музиката, умее до съвършенство да използва дълбокия си и приковаващ глас, за да изпрати сигнали на вселената и да спре времето, което изтича като пясък през пръстите ни. Френската вълшебница просто остави без дъх с шоуто си на сцената и демонстрира как живите й изпълнения водят до нелечимо пристрастяване. Imany представи главозамайващ спектакъл Vodoo Cello, в който заедно с осем виолончела тя изпълни кавър версии на известни парчета и осъществи успешно своя вуду ритуал за взаимно привличане с тишината, с космоса, с емоционалното ветрило на публиката.





























Френският диамант премина през Black с "Wonderful life", Imagine Dragons с "Believer", Ed Sheerah с "The A-team", Tatu с "All the things she said", Елтън Джон с "I'm still standing" с малко от Eminem, Мадона с "Like a prayer" и други. Разбира се, награди публиката и с нейните тотални хитове "You'll never know" и "Don't be so shy".









































Спектакълът бе преживяване, което не присъства и в най-смелите мечти на меломаните. Невероятната любов, с която публиката облъчи Imany пък бе повод за сълзи от радост в очите й...и думи на български. "Липсвахте ми... very much!", каза тя развълнувано. И продължи: "Вие сте най-добрата публика. Не знам защо ми отне толкова време да се върна. Обичам България", заяви тя. И се обърна със специално послание към безбройните си фенове: "Можете да бъдете каквито искате, това, което сърцето ви подсказва. Вие държите ключа за свободата си".













































Третият гвоздей в програмата за първия ден на фестивала бе несравнимата LP. Още с появата си на сцената просто те оставя безмълвен. Гласът на LP е като магнит, с чието съпротивление не можеш да се бориш, като зов, извиращ от най-дълбокото място в душата, на когото не може да не се отзовеш и то на секундата. Лаура Перголизи, както е името на неописуемо талантливата певица, притежава единствена по рода си харизма. Нейното сценично присъствие в съчетание с песните й оформят цунами от силни чувства, което унищожава всичко по пътя си и не се обръща назад. LP и групата й завладяха сцената за час и половина с нови парчета, както и с такива, които вече са със златни букви в световната музикална библия, а именно "Lost on You" и "Muddy Waters". Феноменът от Ню Йорк разгърна всяка страница от гласа си, пофлиртува с феновете, сля два свята в едно - нейният и нашият, и ги направи с една идея по-смислени.































































През цялото време LP усещаше любовта на феновете. Не само когато пееха с пълно гърло песните й, а и когато към нея хвърчаха всевъзможни вещи - тениски, чанти, сутиени, белезници, дискове, играчки, които очакваха автограф. И с цялата си любов Перголизи удостои с внимание всичко, добрало се до сцената. Защото това е нейният свят - достатъчно открит и прозиращ през текстовете на песните, които пише, и малко скрит, за да може все пак да има малко кътче със свеж въздух, в който се чувства цяла. LP не пропусна и своите прочути подсвирвания, които любим елемент на всичките й обожатели. Със сигурност личността на Лаура Перголизи не се побира в никакви рамки. Тя е толкова свободна и рееща се, същевременно е затворена в себе си, за да може да извлече от дъното на душата онова вдъхновение, което всъщност я направи истинска звезда. В крайна сметка LP толкова впечатли публиката, че на никого не му се слизаше от кораба, лъкатушещ се в океана на сбъднатите мечти. Хора от цяла България бяха дошли в Пловдив, за да станат част от онзи споделен рай, който LP свали на земята с божествена лекота. И го увековечи в спомените.





























Минути след полунощ дойде ред и за родената в Швеция поп звезда Елена Папаризу. Красавицата привнесе дългоочакваният гръцки привкус на фестивала и представи разпалващ кръвта спектакъл. Прозвучаха хитовете, с които Папаризу е спечелила сърцата на феновете през всичките години на блестящата й кариера. Тя изпълни и съвсем нови песни, които със сигурност допаднаха на публиката и ще се превърнат в новите им фаворити. Феновете пяха, танцуваха и чувстваха парчетата заедно с Папаризу, което доведе до бленувана и рядко срещана симбиоза. "Калиспера, Пловдив! Радвам се да съм в този красив граф отново!", каза звездата още с излизането си на сцената. Тя бе подкрепена от изключителен бенд, който свърши отлично своята работа - да създаде онова настроение, с което са известни Балканите. Сред изненадите за меломаните бе парчето "Why", което тя направи със Слави Трифонов преди години, както и изпълнения от великата ера на група "Антик", с която Папаризу изгря и се нареди в челните места в предпочитанията на публиката по целия свят. Със сигурност гръцката звезда се почувства като у дома си на пловдивска почва, а пък всички присъстващи се впуснаха в това ретроспективно музикално пътешествие с цялата си душа, и то без никакви колебания.

























След горещият гръцки душ, настъпи време и за финалния акорд в първия ден на "Франкофоли". Дами и господа, ръцете горе за френското електро трио Bon Entendeur. Не знам дали би имало по-подходящ и по-елегантен завършек на вечерта от това. Групата затвори една историческа страница в културната биография на Пловдив, а днес ще се пише със златни букви още една.



























За да опиша първия фестивален ден на Гребната база, бих обобщил, че буквално сцепих секундата, за да го попия (както пеят група "Молец" в своето парче "7 дни"). Който се докосне веднъж до "Франкофоли" се подчинява на правилото "ако те пипна, няма да пусна, ако те вкуся - ще пия, ще се пръсна...".



Пловдив заслужава това, което се случи. И съм сигурен, че няма две мнения по този въпрос. Пътешествието продължава и във втория фестивален ден. Програмата стартира в 19.30 часа днес с La Caravane Passe и Миро. В 22.30 часа сцената очаква Maitre Gims, а финалът на фестивала ще е повече от експлозивен с Gente de Zona и Shouse.



Ето така се прави история за бъдещето.



снимки от Наташа Манева и Валентина Биларева