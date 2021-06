Фестивал Music Daze - ден втори: Рок завинаги! СНИМКИ

Времето обича рока. Колкото и смръщено да бе то, не си позволи да развали кефа на меломаните и атмосферата на втория ден от фестивала на върха на Бунарджика "Music Daze". На много места в града се изсипа проливен дъжд, но хълмът остана непокътнат и с фантастична гледка към дъга, която проряза града като с нож.









Гледката на сцената обаче беше в пъти по-внушителна. С немска точност вратите отвориха в 16.30 часа и започнаха да пускат нетърпеливите да куфеят.





Нелеката задача да даде тон на втория фестивален ден имаше A.L.E.K.S., познат на публиката най-вече от телевизионния формат "Гласът на България". Неговото участие на сцената може да се определи като изповед. Младият изпълнител посочи, че се е прибрал преди година от чужбина и е записал своя първи албум. A.L.E.K.S. изпълни повечето от песните в него, като през цялото време водеше диалог с публиката, споделяше моменти от живота си, представи своя баща, който засне целия му сет. Талантливият певец, чийто глас феновете оприличават на Майкъл Джексън, впечатли с авторско творчество, а всяка нота влизаше директно там, накъдето бе насочена - към романтичната душа и сърце. A. L. E. K. S. представи дуетната си песен с Прея, изпя нейно парче със свой аранжимент, не пропусна да почете и Майкъл Джексън, като пресъздаде по великолепен начин "Human nature" на Краля на попа.











Точно в 18 часа на сцената се качи Негово величество рока. Ако не сте слушали и куфяли с "Krekhaus", значи сте направили най-голямата грешка в живота си. Софиянците, събрали се през 2016-а, са адски добри на сцената - и като саунд, и като сценично поведение, и като творчество.









Момчетата се раздадоха на сцената, като в рамките час просто отвяха главите на публиката с алтърнатив и психеделик рок. Фронтменът Георги Велинов събира погледите с неземен глас и танци, а звученето на няколко пъти напомни "The Doors", особено във въздействащите инструментални части, които с право можем да наречем пиеси.

















Рокът продължи да се лее като из ведро със съвсем новата формация "Me and my devil". Групата събира добре познати и утвърдени музиканти - гласът Ангел Каспарянов, който всички обожават от Сепуко 6 и Shangri-La, китаристът Васил Първановски и басистът Мартин Стоянов от Odd Crew, както и Деян Драгиев-Даката, сядал на барабаните в Тъмно, Babyface Clan, Ревю, Panican Whyasker, Уикеда и Saint Electrics.

























Групата втвърди с още една идея саунда във втория фестивален ден на "Music Daze". Публиката бе във възторг от извънземните китарни рифове, от мощните барабани, от космоса и душкомфорта, който създава с гласа си Каспарянов. Многоцветната музика, която подаряват от сцената, е способна да бръкне в душата на всеки един и да я разтърси из основи.



















Нямаше рокаджия на феста, който да не остане доволен от този зверски апетитен коктейл от сайкъделик, метъл и индъстриъл облъчване, и от бомбастичен кавър на песента на Led Zeppelin - Immigrant song.





















Грандиозният финал на вечерта бе поверен на Dub FX, който сътвори мегаспектакъл пред очите на публиката. Уличният музикант и многостранен талант отдавна е световен любимец, но се оказа, че в Пловдив е най-обичан. И няма как да е иначе, особено когато първото му шоу в Европа въобще е точно в града под тепетата, на върха на Бунарджика.











Бийт след бийт и всички бяха в екстаз. Нали това е целта? Е, Dub FX я изпълни повече от успешно.









Фестивалът има още какво да даде. Утре е третият последен ден, като програмата е повече от обещаваща. По традиция вратите отварят в 16.30 часа. Първи на сцената се качват Le Push, след тях Innerglow и Керана и космонавтите. Le grande finale ще поставят Ицо Хазарта и Ъпсурт с двучасово мегашоу и всички обичани хитове, които всеки си припява, волно или неволно.





снимки от Наташа Манева и авторът